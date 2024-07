Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Le auto di Matteo Berrettini sono poche, ma buone

La stella di Matteo Berrettini potrebbe tornare a splendere. Partita dopo partita, il tennista romano mostra i primi veri segnali di ripresa. Benché la strada da percorrere rimanga molta, pare avere tutte le carte in regola per riprendersi quanto gli infortuni gli hanno ingiustamente tolto. Da buon sportivo qual è, in fatto di auto Berrettini sa difendersi bene.

Grazie alle fortune accumulate sul campo, può togliersi qualche sfizio niente male. E le collaborazioni siglate assieme a rinomati brand gli valgono un parco macchine di assoluto rispetto, meno nobile di quello del collega e compagno di squadra nell’Italtennis Jannik Sinner, ma comunque valida.

Italiano, ma con un debole per le francesi

L’auto del cuore di Berrettini sembra essere francese. A stregarlo, la Peugeot 508 SW, subito impostasi come vettura che esplora inediti orizzonti nel design e nel piacere di guida. Diventato volto della compagnia nel 2019, il 28enne è rimasto folgorato dalla station wagon.

Le linee eleganti, abbinate a interni di pregevole fattura, conferiscono alla 508 un’aura magnetica. Il Costruttore della Losanga ha pensato di confezionare un modello adatto all’epoca attuale e ciò con cosa fa rima? Elementare, Watson: con “tecnologia”. I passi in avanti compiuti dagli operatori di settore consentono di offrire standard superiori in sicurezza e comfort.

Nel veicolo d’oltralpe figurano diverse innovazioni eccellenti, tra cui il sistema Night Vision: ispirato al mondo delle shooting brake, usa uno scanner all’infrarosso nella guida notturna. Al “lato B” le sospensioni MultiLink e la disponibilità dell’Active Suspension Control permettono di variare lo smorzamento su tre livelli: comfort, normal e sport.

I propulsori tradizionali, 1.2 turbo a benzina e 1.5 a gasolio, sprigionano una potenza di 131 CV. Laddove ciò non dovesse bastare, esiste una terza strada, altrettanto affascinante, che conduce dritto dritto a una variante plug-in hybrid. Sotto il cofano monta un 1.6 da 180 CV abbinato a un modulo elettrico, per una potenza combinata di 225 CV. In merito al prezzo, il listino parte da 43.170 euro.

Il primo italiano

Tra gli onori toccati a Matteo Berrettini vi è pure l’aver guidato come primo italiano la Mercedes-Benz EQC, pioniera elettrica della gamma MB. In linea con i valori storici del produttore, la quattro ruote tedesca brilla per qualità, sistemi di protezione e relax.

A spingerla due propulsori elettrici sugli assi anteriore e posteriore che, insieme, erogano 300 kW di potenza. E la famigerata “ansia d’autonomia”? Qui si può dormire sonni tranquilli, giacché è in grado di raggiungere una percorrenza a zero emissioni di oltre 450 km nel ciclo NED. Assicurarsene una richiede una spesa non indifferente: almeno 76.445 euro.

A Berrettini è, però, costata zero, avendola vinta nella MercedesCup 2019 di Stoccarda. “Sono felice per Matteo Berrettini e mi congratulo per la sua meritata vittoria”, aveva dichiarato Bettina Fetzer, Head of Marketing Mercedes-Benz. “Con la sua nuova Mercedes EQC, che si è aggiudicato sul campo in erba del Weissenhof, avrà sicuramente modo di apprezzare il piacere della guida a zero emissioni”.

Uno ‘scalpo’ di cui andare fiero agli eventi più glamour, di cui Matteo se ne intende, anche per via della storia, oggi finita, con la showgirl Melissa Satta.