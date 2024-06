Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari / Getty Images Le auto di Kylian Mbappé, nuovo acquisto del Real Madrid

125 milioni di buoni motivi lo hanno persuaso a cambiare squadra. Quelli riconosciutigli dal Real Madrid al momento della firma, più lo stipendio, che da 15 passerà gradualmente a 20 milioni. Con certe cifre è scontato che le auto di Kylian Mbappé siano una gioia per gli occhi. Lo impone uno del suo star power, che, tra il titolo di campione e vicecampione del mondo, si è già consacrato in Nazionale. Tuttavia, qualcosa ancora gli manca: il punto esclamativo coi club.

Una parabola ascendente

Approdato alla corte del PSG appena maggiorenne, Mbappé non ha mai trascinato il “giocattolo” della famiglia Mansour alla vittoria della Champions League. Il punto più alto rimane la finale del 2020, persa contro il coriaceo Bayern Monaco. Sotto la Tour Eiffel sono passati campioni di talento cristallino, tra tutti Neymar e Messi, invano. E l’addio per Kylian era nell’aria da tempo. Finché hanno potuto, Macron e Sarkozy lo hanno persuaso a restare in terra transalpina fino alle Olimpiadi, ora, però, è l’ora di scrivere un capitolo inedito: la Casa Blanca lo attende.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Dai compagni all’allenatore, fino alla piazza, tutto cambia e, oltre al fascino della sfida, qualcos’altro muta: le pressioni. Mentre i tifosi si chiedono se avrà abbastanza personalità da imporsi in un ambiente tanto competitivo, quest’estate potrà ricaricare le batterie. E cosa c’è di meglio se non al volante di auto belle da togliere il fiato? Il parco auto di Kylian Mbappé pullula di supercar, SUV pratici e minivan spaziosi. Quando ancora non aveva la patente, vantava due rombanti Audi, la RS 7 e la RS 8. Alla lunga lista si è poi aggiunto un prodigio italiano: la Ferrari 488 Pista, mostro di rara potenza. Sotto il cofano cela un otto cilindri da 3.9 litri, che eroga 720 CV e consente di raggiungere i 330 km km/h. Così come sul rettangolo verde corre velocissimo, anche su strada può divertirsi.

Sportivo e pratico

Il neo fuoriclasse del Real non disdegna un tocco di praticità. E allora ecco un SUV spazioso e versatile qual è la Volkswagen Tiguan, rinnovata nel 2024. Quasi mai l’azienda tedesca delude e la macchina a ruote alte costituisce uno dei pilastri della gamma. Adatto agli spostamenti quotidiani, riesce a destreggiarsi molto bene pure nelle gite fuori porta, in compagnia di amici e familiari. Tra le auto di Mbappé c’è poi spazio per due sorelle di Wolfsburg: il Multivan, che fa della robustezza e della solidità due caratteristiche chiave, e la ID.5, uno Sport Utility elettrico che coniuga stile, tecnologia e rispetto ambientale. Un’auto perfetta per chi è attento alle ultime tendenze della mobilità sostenibile.

Inoltre, annovera un Mercedes-Benz Classe V, è la risposta della Stella di Stoccarda a chi desidera un multivan spazioso. Dall’animo raffinato, impreziosisce un parterre de roi, a cui mancava giusto la punta di diamante. Un’altra gemma del Cavallino Rampante, la SF90 Stradale, ibrida ad alte prestazioni. Che al V8 combina ben tre moduli elettrici, a garantire delle performance di 1.000 CV. Scintillante nell’aspetto e adrenalinica nell’utilizzo, si rivolge a chi cerca il massimo in termini di tecnologia, performance e lusso. Vero, Kylian?