Un’auto per dominare la strada, così come il campo. Il 2024 è stato, senza dubbio, l’anno di Jannik Sinner, semplicemente inarrestabile. Nonostante abbiano provato a fermarlo con le polemiche, il tennista italiano si è aggiudicato pure gli US Open, battendo in finale il beniamino locale Fritz.

Su quale sia il numero uno al mondo la risposta non, dunque, può che essere lui. Lo dice sia il ranking ATP sia le varie prove di forza, contro i quotati avversari. L’auto di Jannik Sinner è uno sfoggio di sportività, ma, al contempo, di eleganza, in linea con i principi estetici e funzionali della Casa di Ingolstadt.

Costo stellare

Allo stesso modo in cui gli piace stracciare i colleghi, adora comandare una volta preso in mano il volante. Gli permetterà di farlo la fantastica auto appena consegnata. Residente a Montecarlo, dove i bolidi di lusso sono quasi un obbligo, domenica Jannik Sinner è apparso all’Unipol Arena di Bologna in magnifico stile. Con la sua Audi RS6 ABT Legacy Edition, ha incantato i presenti. Targata Montecarlo, il costo complessivo ammonta a 250.000 euro.

Dopo averla acquistata, il fortunato proprietario ha atteso oltre un anno. Lentezza dei tempi logistici? Anche no. Desiderava alzare il tiro, personalizzarla ad hoc. “Me la sono fatta un po’ modificare. È l’unica cosa che mi sono concesso: quando sono in macchina mi rilasso, rifletto, mi scarico. Di solito con un bel giro in macchina sulle strade di Monaco”, aveva raccontato. Sinner ha commissionato un’audace elaborazione della quattro ruote di matrice tedesca.

Oltre al kit estetico su misura, ricco di elementi in fibra di carbonio, ha desiderato un assetto dedicato, uno scarico sportivo e, soprattutto, un ritocco sotto il cofano. Il sistema propulsivo mette i brividi, sprigionando una potenza di 760 CV e 980 Nm di coppia motrice massima. Già non andava lenta prima, ma con i lavori attuati diventa un’autentica furia. Da soli gli upgrade costano circa 102.500 euro, più 11.500 per l’installazione. Cifre cospicue nel caso di una persona comune, non di Jannik.

One of 200

A caratterizzare ancora di più l’esemplare la scritta “One of 200”, apposta sul lato. Basta masticare un pizzico di inglese: ne sono state realizzate appena 200. In altre parole, si tratta di un’edizione limitata. Un omaggio all’Audi RS6, che nel corso di un ventennio ha incarnato potenza, piacere di guida e sportività. Il celebre tuner tedesco ABT Sportsline, specializzato nei veicoli del gruppo Volkswagen, ha pensato di puntare in alto. E avere un cliente tanto speciale aiuta a consolidare la sua già ottima reputazione.

Supportata l’Italdavis al cospetto dell’Olanda, il 23enne ha rifatto capolino a Monaco, insieme all’allenatore Simone Vagnozzi. Oltretutto, la macchina si è rivelata portafortuna, dato il primo posto ottenuto dai compagni di squadra. Sebbene l’altoatesino fosse fuori servizio, gli azzurri hanno chiuso al comando del rispettivo giron.

La testa ora va al campo. Oggi è, infatti, prevista la prima sessione di allenamento con il preparatore romano Marco Panichi, storico collaboratore di Novak Djokovic. Supportato da alcuni dei migliori professionisti su piazza, avrà modo di carburare in vista delle Finals.