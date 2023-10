Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa DS Automobiles DS 7 Vauban: nuova serie limitata e blindata del modello ibrido plug-in

La Casa automobilistica DS, che ultimamente sta facendo parecchio parlare di sé per le novità aggiunte in gamma e per il successo sul mercato, ha lanciato la nuova DS 7 Vauban, che arriva in seguito al modello Élysée creato sempre sulla base DS 7 e progettato per la Presidenza della Repubblica francese.

La variante Vauban appena svelata è un modello ibrido plug-in blindato, che sarà disponibile in un numero ridotto di esemplari. L’auto viene assemblata a Hérimoncourt, a meno di 100 chilometri dalla sede di Mulhouse, dove vengono costruite tutte le DS 7.

Sicurezza e comfort

La versione Vauban è u novità in serie limitata, realizzata usando come base la DS 7 E-TENSE 4×4 300. Si tratta di un veicolo in grado di garantire sicurezza e comfort, senza un eccessivo aumento dell’ingombro e senza alterazioni del comportamento dinamico.

Un modello che, insieme alla Élysée, apre un nuovo capitolo nel rapporto tra il Gruppo WELP e DS Automobiles. Dopo avere creato infatti la DS 7 dedicata alla Presidenza della Repubblica francese, le due organizzazioni oggi sono nuovamente insieme per proporre un nuovo modello blindato, denominato Vauban.

Com’è fatta la DS 7 Élysée

Si tratta di un progetto unico, basato – come abbiamo detto – sulla DS 7 E-TENSE 4×4 300 (listino prezzi) che offre blindatura, telaio allungato di circa 20 centimetri dietro il montante centrale e dotazioni dedicate per trasformarla in uno strumento di lavoro.

Un modello davvero esclusivo, accolto con grande entusiasmo, tanto da aver portato la Casa a decidere di realizzare un’altra piccola serie di DS 7 blindate.

La nuova DS 7 Vauban

Frutto di una nuova collaborazione tra il Gruppo WELP e DS Automobiles, la nuova DS 7 Vauban è realizzata da WELP France a Hérimoncourt, a seguito dell’acquisizione di una parte di un ex sito di Stellantis.

Il nome riprende quello delle fortificazioni costruite alla fine del 17esimo secolo. Le fortificazioni di Vauban, dodici in dieci differenti dipartimenti (contee), sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO. In totale, in Francia e in Europa il marchese Sébastien Le Prestre de Vauban ha supervisionato la costruzione di più di cento fortificazioni, come parti di città, complessi o come strutture autonome. In Asia e in Africa, diverse cittadelle e fortezze adottarono il sistema introdotto da Vauban.

La nuova auto progettata da DS è pensata per essere un modello speciale protetto sulla base della DS 7 E-TENSE 4×4 300. Gli aramidi, una classe di materiali leggeri caratterizzati da una particolare resistenza agli impatti e al calore, insieme ai vetri di sicurezza, rafforzano il veicolo per garantire un livello di protezione VPAM 4. Per quanto riguarda gli interni, la trasformazione è stata affidata a tappezzieri che sono riusciti a ottenere un livello di raffinatezza straordinario.

Che dire invece sulle dotazioni previste per la nuova DS 7 Vauban? Oltre a quelle extra presenti nella brochure, sono disponibili su richiesta del cliente anche dei gruppi di optional per la protezione (di cui fanno parte per esempio estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirena e interfono), per il comfort dei passeggeri (prese USB extra, luci di lettura) o per la personalizzazione del veicolo (colori della carrozzeria, rivestimenti interni, impunture, portabandiera), e altro ancora. I primi esemplari saranno disponibili a partire dal mese di aprile 2024, ormai è tutto pronto.