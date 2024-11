City Transformer CT-2: il futuro della mobilità urbana

City Transformer CT-2 si presenta come una soluzione visionaria per affrontare le sfide della mobilità nelle città moderne. Progettato per combinare l’agilità di una motocicletta con la sicurezza e il comfort di un’automobile, il CT-2 è un veicolo elettrico compatto a due posti che si adatta perfettamente agli ambienti urbani congestionati. Grazie al suo telaio a larghezza variabile e alla propulsione completamente elettrica, offre un’esperienza di guida innovativa, sostenibile e versatile.

Telaio a larghezza variabile: l’innovazione al servizio della città

Il cuore del CT-2 è il suo telaio brevettato, che permette di passare dalla modalità “City” alla modalità “Performance”. In configurazione “City”, il veicolo ha una larghezza di appena un metro, ideale per muoversi agevolmente nel traffico e parcheggiare in spazi ridotti. In modalità “Performance”, la larghezza aumenta fino a 1,3 metri, garantendo maggiore stabilità e comfort alle velocità più elevate, fino a 90 km/h. Questa innovazione consente al CT-2 di sfruttare i vantaggi di entrambi i mondi: agilità nei centri storici e sicurezza sulle arterie urbane.

Fonte: Ufficio Stampa City Transformer

Un design compatto ma spazioso

Con una lunghezza di soli 2,5 metri e un passo di 1,8 metri, il CT-2 è progettato per massimizzare lo spazio interno pur mantenendo dimensioni esterne ridotte. L’abitacolo a disposizione 1+1, con i sedili disposti uno dietro l’altro, offre comfort e praticità, garantendo al tempo stesso un volume di carico fino a 450 litri. Realizzato in alluminio leggero, il design della carrozzeria è moderno e funzionale, con ampie superfici vetrate per una maggiore luminosità e visibilità. I dettagli, come le luci diurne a LED e il tetto parzialmente in vetro, riflettono un’attenzione meticolosa allo stile e alla funzionalità.

Tecnologia ed efficienza: un propulsore all’avanguardia

CT-2 è spinto da due motori elettrici montati sulle ruote posteriori, con una potenza massima di 22 kW (30 CV). La batteria al litio da 15 kWh, ricaricabile in 4 ore e 30 minuti con una normale presa domestica, assicura un’autonomia fino a 180 km, perfetta per l’uso quotidiano. La configurazione tecnica, unita a sistemi di frenata a disco e pneumatici ottimizzati, garantisce prestazioni dinamiche ed efficienza energetica, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Comfort da automobile

L’abitacolo del CT-2 è progettato per offrire un’esperienza di guida premium, integrando materiali ecologici e dettagli di design raffinati. Il volante esagonale ospita i principali comandi, mentre un display digitale fornisce tutte le informazioni necessarie al conducente. L’ampia dotazione tecnologica include sistemi di connettività avanzati, audio di alta qualità e opzioni di climatizzazione, rendendo il veicolo adatto a tutte le stagioni e situazioni.

Un’idea visionaria che prende forma

Nato da un’intuizione del fondatore Asaf Formoza e del suo team nel 2013, il CT-2 è l’evoluzione del prototipo CT-1, presentato per la prima volta nel 2017. Dopo sette fasi di sviluppo, il progetto è maturato fino a diventare un veicolo pronto per la produzione industriale. Collaborazioni con partner come Cecomp, Bosch e Roding Mobility hanno permesso di perfezionare ogni aspetto del CT-2, dalla meccanica al design.

Produzione con radici italiane

City Transformer CT-2 sarà prodotto in Italia, grazie al contributo della torinese Cecomp, un’azienda leader nella prototipazione e produzione di veicoli elettrici. Il piano industriale prevede l’avvio della produzione di serie nel quarto trimestre del 2026, con l’obiettivo di conquistare i principali mercati europei, inclusa l’Italia. Il coinvolgimento di investitori locali e il supporto delle autorità italiane sono ora cruciali per trasformare questa visione in realtà.

Soluzioni per le città di domani

Con la possibilità di parcheggiare fino a quattro CT-2 in uno spazio destinato a una sola auto tradizionale, il City Transformer rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile. La sua flessibilità lo rende ideale per flotte urbane in sharing, attività logistiche e persino interventi di emergenza. Un veicolo capace di liberare spazio urbano, ridurre le emissioni e migliorare la qualità della vita nelle città.

Innovazione, sostenibilità e versatilità

Con un prezzo base di 16.000 euro (tasse escluse) e un sistema di preordini già attivo, CT-2 si posiziona come una soluzione accessibile e innovativa per le città del futuro. Non è solo un’auto, ma un nuovo modo di concepire la mobilità urbana: più efficiente, ecologica e intelligente.