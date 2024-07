Fonte: 123RF Assicurarsi che il Telepass sia correttamente posizionato sul parabrezza dell'auto, seguendo le istruzioni del manuale

Il Telepass è il dispositivo per eccellenza per chi viaggia spesso in autostrada. Consente infatti di pagare automaticamente il pedaggio senza fermarsi al casello. Questo piccolo strumento, che può essere installato in auto o moto, è collegato direttamente al conto corrente o alla carta di credito del proprietario. Passando nelle corsie dedicate, la sbarra si alza automaticamente e il pedaggio viene addebitato sul conto.

Oltre al pedaggio autostradale, il Telepass può essere utilizzato per pagare parcheggi a strisce blu, accedere all’Area C di Milano, attraversare lo stretto di Messina in traghetto, e altri servizi comunicati al momento del ritiro del dispositivo. È richiesto un canone di noleggio mensile, oltre ai costi dei servizi utilizzati.

Come riconoscere dai segnali acustici se il Telepass funziona

Come assicurarsi che il Telepass sia funzionante? Questo strumento emette segnali acustici per comunicare con il conducente, fornendo informazioni sul transito e segnalando eventuali problemi. Vediamo come interpretare questi segnali per garantire un Telepass sempre operativo.

Il tono acuto singolo indica che il passaggio dalla sbarra del casello è stato completato con successo. In questo caso, non è richiesta alcuna azione: il dispositivo sta funzionando correttamente.

Il tono grave singolo segnala che si è verificata un’anomalia durante il transito al casello. Se questo accade è consigliabile controllare l’elenco dei movimenti tramite l’app Telepass o accedendo all’area riservata sul sito. Se il problema persiste al successivo transito, recarsi a un Telepass Store o al Centro Servizi Telepass per un controllo del dispositivo.

I tre toni acuti indicano che la batteria del Telepass è quasi scarica. In questo caso, è necessario richiedere la sostituzione del dispositivo contattando il servizio clienti o recandosi in un punto vendita autorizzato.

Cosa fare se il dispositivo Telepass non funziona

Sebbene gli utenti non siano chiamati a preoccuparsi di effettuare manutenzione sul dispositivo Telepass, devono essere consapevoli che la batteria ha una durata limitata, solitamente di circa quattro o cinque anni. Come spiegato, è importante riconoscere i segnali acustici del Telepass per capire quando il dispositivo sta per esaurirsi. Un suono leggero o prolungato può indicare che la batteria è quasi scarica. In questo caso, per evitare di restare bloccati al casello, è consigliabile recarsi presso il primo Punto Blu disponibile e richiedere la sostituzione del dispositivo.

Se il Telepass smette di funzionare mentre si è al casello, non è sicuro inserire la retromarcia per uscire dalla corsia, poiché il rischio di collisione con altri veicoli è molto alto. In questa situazione, l’unica soluzione è premere il bottone rosso di chiamata situato alla sinistra e attendere l’assistenza di un addetto, che aiuterà a uscire dal casello. L’importo del pedaggio verrà addebitato tramite la targa del veicolo.

Quando si utilizza un Telepass per la prima volta o si riceve un nuovo dispositivo è dunque importante verificare subito il suo corretto funzionamento. Il Telepass dovrebbe emettere segnali acustici distinti e chiari. Se il suono risulta più leggero o prolungato, è un segnale che la batteria potrebbe essere in esaurimento e il dispositivo necessita di essere controllato o sostituito presso un Punto Blu.

Come funziona il Telepass ricaricabile

I Telepass ricaricabili sono dotati di una batteria sostituibile. Significa che, una volta esaurita, non è necessario cambiare l’intero dispositivo, ma basta sostituire la batteria, prolungando così la vita del Telepass. C’è poi una differenza che riguarda il sistema di credito. I Telepass ricaricabili funzionano con un credito prepagato, simile a quello delle sim ricaricabili per i cellulari. Ogni volta che si utilizza il dispositivo per pagare un pedaggio, l’importo viene scalato dal credito disponibile. Quando il credito si esaurisce, è possibile ricaricare il dispositivo e continuare a usarlo senza interruzioni.

Per utilizzare un Telepass ricaricabile occorre attivarlo in un Punto Blu. Un aspetto importante della manutenzione del Telepass ricaricabile è l’attenzione ai segnali acustici emessi dal dispositivo. Questi segnali indicano lo stato della batteria e del credito. Grazie alla possibilità di sostituire la batteria e al sistema di credito prepagato, queste varianti offrono una gestione più efficiente e meno onerosa.

Batteria scarica del Telepass, cosa controllare

Il display del Telepass ricaricabile mostra il livello di carica della batteria attraverso tre tacche visibili premendo il tasto di visualizzazione manuale:

tre tacche: la batteria è completamente carica;

due tacche: la batteria è a metà carica;

una tacca: la batteria è quasi scarica e necessita di essere sostituita al più presto. In questa fase, è consigliabile evitare di utilizzare il display per altre verifiche, come il controllo del credito residuo, per preservare la carica residua.

Quando cambiare la batteria del Telepass

Quando la batteria del Telepass ricaricabile si esaurisce, il display inizia a lampeggiare e appare una spia rossa. La prima cosa da fare è rimuovere il coperchio. Utilizzare quindi una penna per premere il fermo A, come indicato nel manuale del dispositivo e fare scorrere il coperchio superiore per accedere al vano batteria.

Il secondo passaggio è l’estrazione della batteria: rimuovere il coperchio sottostante del vano batteria, facendo attenzione a svincolare i piedini senza danneggiarli; estrarre la batteria scarica e scollegare il connettore. Dopodiché inserire la nuova batteria ovvero collegare il connettore alla nuova batteria, riposizionare la nuova batteria nel vano e assicurarsi che i piedini siano correttamente fissati e fare scorrere il coperchio superiore in posizione fino a sentire il clic di chiusura.

Infine, verificare il funzionamento. Dopo aver sostituito la batteria controllare che il Telepass funzioni correttamente. Accendere il display per assicurarsi che i livelli di carica siano visualizzati correttamente e che il dispositivo non mostri più la spia rossa.

Telepass in auto e moto, dove collocarlo

A bordo delle auto il Telepass deve essere installato in alto al centro del parabrezza. Questa posizione ottimizza la comunicazione del dispositivo con i sensori del casello autostradale. Se il veicolo ha un parabrezza schermato, è consigliabile consultare il manuale d’uso del veicolo per individuare l’area non schermata dove collocare il dispositivo.

L’installazione del Telepass sulle moto varia in base alla tipologia del veicolo. Le modalità consigliate sono tre: