Le informazioni essenziali per capire i vati tipi di abitacolo, le sue funzioni e come mantenerlo bello e pulito

Fonte: iStock Abitacolo di un'auto con due file di sedili, anteriori e posteriori

Elegante o sportivo, ricco o essenziale, full optional o basico, l’abitacolo di un’auto dice molto sia del veicolo stesso sia chi lo utilizza. Vediamo tutte le informazioni da conoscere sui diversi tipi di abitacolo per capire come scegliere la vettura giusta per noi e quanto sia importante tenerlo in ottime condizioni per avere sempre una guida piacevole e confortevole.

Che cosa si intende per abitacolo dell’auto

L’abitacolo dell’automobile può essere definito come la parte centrale della vettura, rispetto al cofano con il vano motore, nella parte anteriore e al bagagliaio nella parte posteriore. Si tratta della zona che ospita il guidatore e i passeggeri e che contiene i sedili, il cruscotto con la strumentazione di bordo e i comandi per la guida. L’abitacolo, che varia in base alla tipologia di vettura, al modello dell’auto e all’allestimento interno, deve assicurare comodità, versatilità e sicurezza a chiunque salga in auto in modo che il suo utilizzo sia semplice e intuitivo. Per alcune categorie di auto come supercar e hypercar può essere disponibile una vasta gamma di personalizzazioni, per rendere la vettura ancora più adatta alle proprie esigenze e ai propri gusti.

Caratteristiche principali dell’abitacolo

Diamo uno sguardo alle diverse categorie che compongono l’abitacolo e che ne determinano il comfort, la sicurezza e l’innovazione. Ciascuna casa automobilistica varia e declina ognuna di loro in base al modello prodotto e ai vari allestimenti disponibili per ciascuno, dando vita a combinazioni esclusive e particolari, anche in edizione limitata o speciale.

Materiali e Design : gli abitacoli moderni utilizzano materiali di alta qualità, come pelle, tessuti e plastica morbida. Il design può variare da minimalista a lussuoso, con attenzione ai dettagli e alla disposizione dei comandi. Oltre al design della carrozzeria, si pone sempre molta cura e attenzione anche a funzionalità, bellezza e comodità dell’abitacolo della vettura per offrire piena soddisfazione all’acquirente.

: gli abitacoli moderni utilizzano materiali di alta qualità, come pelle, tessuti e plastica morbida. Il design può variare da minimalista a lussuoso, con attenzione ai dettagli e alla disposizione dei comandi. Oltre al design della carrozzeria, si pone sempre molta cura e attenzione anche a funzionalità, bellezza e comodità dell’abitacolo della vettura per offrire piena soddisfazione all’acquirente. Sedili : i sedili sono ergonomici e regolabili per adattarsi alle preferenze del guidatore e dei passeggeri, con la possibilità di cambiare la loro posizione e sono realizzati con tessuti di pregio come pelle ed alcantara, oppure ultramoderni, traspiranti ed ecologici con tessuti derivanti dal riciclo di altri componenti. Alcuni modelli offrono anche funzioni di riscaldamento o ventilazione, personalizzabili per ciascun viaggiatore.

: i sedili sono ergonomici e regolabili per adattarsi alle preferenze del guidatore e dei passeggeri, con la possibilità di cambiare la loro posizione e sono realizzati con tessuti di pregio come pelle ed alcantara, oppure ultramoderni, traspiranti ed ecologici con tessuti derivanti dal riciclo di altri componenti. Alcuni modelli offrono anche funzioni di riscaldamento o ventilazione, personalizzabili per ciascun viaggiatore. Strumentazione e Infotainment : pannelli di controllo, display digitali e sistemi di infotainment sono posizionati per una facile visualizzazione e accesso. Questi possono includere schermi touch, comandi vocali e connettività wireless. Più alta è la presenza di dispositivi tecnologici più l’auto sarà moderna e ricca di optional.

: pannelli di controllo, display digitali e sistemi di infotainment sono posizionati per una facile visualizzazione e accesso. Questi possono includere schermi touch, comandi vocali e connettività wireless. Più alta è la presenza di dispositivi tecnologici più l’auto sarà moderna e ricca di optional. Spazio e Comfort : l’abitacolo offre spazio per le gambe, la testa e le spalle. I vani portaoggetti, i portabicchieri e le prese di corrente migliorano la praticità. L’organizzazione dello spazio varia da modello a modello e anche da segmento a segmento, infatti auto più grandi offrono maggiore comodità e spazio, arrivando ad essere dei veri e propri “divani su ruote”, spesso con accessori e soluzioni pratici e funzionali per poter avere tutto comodamente a portata di mano e rendere il viaggio ancora più piacevole.

: l’abitacolo offre spazio per le gambe, la testa e le spalle. I vani portaoggetti, i portabicchieri e le prese di corrente migliorano la praticità. L’organizzazione dello spazio varia da modello a modello e anche da segmento a segmento, infatti auto più grandi offrono maggiore comodità e spazio, arrivando ad essere dei veri e propri “divani su ruote”, spesso con accessori e soluzioni pratici e funzionali per poter avere tutto comodamente a portata di mano e rendere il viaggio ancora più piacevole. Illuminazione : L’illuminazione interna può essere personalizzata per creare un’atmosfera piacevole. Alcuni modelli hanno luci ambientali che cambiano colore e faretti per illuminare solo la zona interessata, garantendo una buona visibilità senza essere troppo invadenti.

: L’illuminazione interna può essere personalizzata per creare un’atmosfera piacevole. Alcuni modelli hanno luci ambientali che cambiano colore e faretti per illuminare solo la zona interessata, garantendo una buona visibilità senza essere troppo invadenti. Climatizzazione: Il sistema di riscaldamento e aria condizionata regola la temperatura e la ventilazione. Molto importante in questo caso tenere i filtri ben puliti, per purificare l’aria dell’abitacolo.

I vari tipi di abitacolo

In base al segmento di appartenenza della vettura e alla casa automobilistica, l’abitacolo presenta determinate caratteristiche che lo rendono semplice oppure sofisticato, classico o sportivo e che aggiungono optional e carattere alla vettura, seguendo i gusti e i desideri dell’acquirente.

Citycar : questo è il tipo più comune e si trova nella maggior parte delle vetture. Offre spazio per guidatore e passeggeri, con sedili regolabili e pannelli di controllo ergonomici. Gli spazi sono più contenuti e solitamente gli interni sono molto pratici e funzionali.

: questo è il tipo più comune e si trova nella maggior parte delle vetture. Offre spazio per guidatore e passeggeri, con sedili regolabili e pannelli di controllo ergonomici. Gli spazi sono più contenuti e solitamente gli interni sono molto pratici e funzionali. Sportivo : si trova in auto sportive e coupé, questo tipo di abitacolo ha sedili avvolgenti, pannelli di controllo orientati al guidatore e un design dinamico. Spesso è più compatto e orientato alla performance, rispetto alle vetture di altri segmenti.

: si trova in auto sportive e coupé, questo tipo di abitacolo ha sedili avvolgenti, pannelli di controllo orientati al guidatore e un design dinamico. Spesso è più compatto e orientato alla performance, rispetto alle vetture di altri segmenti. Berlina : tutte le vetture con tetto fisso e due file di sedili, uno anteriore e uno posteriore, con due o tre volumi, ovvero i vani dell’auto. Negli anni la definizione si è ampliata e unita con altre categorie.

: tutte le vetture con tetto fisso e due file di sedili, uno anteriore e uno posteriore, con due o tre volumi, ovvero i vani dell’auto. Negli anni la definizione si è ampliata e unita con altre categorie. SUV : i SUV (Sport Utility Vehicle) hanno un abitacolo spazioso e versatile. Offrono una posizione di guida elevata e spesso hanno sedili posteriori reclinabili o rimovibili per aumentare la capacità di carico e poter trasportare comodamente la spesa, le valigie e l’animale domestico senza problemi.

: i SUV (Sport Utility Vehicle) hanno un abitacolo spazioso e versatile. Offrono una posizione di guida elevata e spesso hanno sedili posteriori reclinabili o rimovibili per aumentare la capacità di carico e poter trasportare comodamente la spesa, le valigie e l’animale domestico senza problemi. Monovolume : le monovolumi, o minivan, sono progettate per la massima praticità. Hanno spazio per molteplici passeggeri e un ampio vano bagagli. I sedili possono essere configurati in diverse modalità per adattarsi alle esigenze degli occupanti e per accompagnarli nelle varie attività.

: le monovolumi, o minivan, sono progettate per la massima praticità. Hanno spazio per molteplici passeggeri e un ampio vano bagagli. I sedili possono essere configurati in diverse modalità per adattarsi alle esigenze degli occupanti e per accompagnarli nelle varie attività. Crossover : questo tipo combina elementi di SUV e berlina. Ha un aspetto più robusto rispetto a una berlina tradizionale e offre ampio spazio per i passeggeri e notevoli capacità di carico per il bagaglio.

: questo tipo combina elementi di SUV e berlina. Ha un aspetto più robusto rispetto a una berlina tradizionale e offre ampio spazio per i passeggeri e notevoli capacità di carico per il bagaglio. Convertibile : presente nelle auto scoperte, l’abitacolo convertibile offre la possibilità di aprire il tetto per godere del cielo aperto. Solitamente ha un design elegante e sedili sportivi che ne esaltano la bellezza.

: presente nelle auto scoperte, l’abitacolo convertibile offre la possibilità di aprire il tetto per godere del cielo aperto. Solitamente ha un design elegante e sedili sportivi che ne esaltano la bellezza. Auto di lusso: presente in auto di fascia alta, l’abitacolo di lusso utilizza materiali pregiati come pelle, legno e metallo. È progettato per offrire comfort e stile superiori, spesso anche personalizzabile in colori, materiali e optional.

La scelta dell’abitacolo dipende dalle tue preferenze personali, dalle esigenze di spazio e dal tipo di guida che si preferisce. Molte caratteristiche sono legate al segmento di appartenenza del modello scelto ma, grazie a soluzioni intelligenti e cura per gli interni, anche veicoli più piccoli ed economici possono offrire comfort e versatilità.

Sicurezza e igiene dell’abitacolo

L’abitacolo svolge inoltre la funzione di protezione dei passeggeri in caso di incidente, e, per valutarne la sicurezza, viene effettuato il crash test che ne testa il livello di resistenza passiva offerto, ovvero la capacità di assorbire l’energia provocata da un impatto. A partire dal 1997 in Europa è stato infatti introdotto il programma EuroNCAP (New Car Assessment Programme) che valuta le prestazioni di sicurezza passiva nei veicoli omologati in diverse situazioni di pericolo con impatto frontale e laterale.

Sempre in tema di sicurezza, dal 2 febbraio 2016 è fatto divieto di fumare all’interno dell’abitacolo come espresso dall’articolo 24 comma 2, che stabilisce che il divieto di fumare “è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”. Le multe previste per i trasgressori possono essere salate con un importo che varia da 27,50 fino a 275 euro, arrivando ad essere raddoppiato, con importi da 55 a 550 euro in caso di presenza nell’abitacolo di un minore con età inferiore ai 12 anni. Mantenere quindi l’abitacolo pulito e igienizzato, pulendo spesso il filtro , il cruscotto e i sedili, oltre a conservarlo bello nel tempo, assicura anche la salute di chi viaggia in auto.