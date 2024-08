Fonte: 123 rf I metodi per pulire l'abitacolo della vostra auto

Per poter affrontare al meglio un viaggio in auto occorre trattare l’abitacolo come se fosse il proprio salotto di casa. Purtroppo, sul mercato dell’usato, non si ha sempre la fortuna di incappare in automobilisti modello con il pallino della pulizia. I disagi possono essere innumerevoli, per i passeggeri e per il conducente, tuttavia vi sono delle soluzioni ai cattivi odori alla portata di tutti. Vi consigliamo, in primo luogo, di non essere pigri e di pulire la vettura con regolarità. Non dovrete solo lucidare la carrozzeria, ma evitare di conservare spazzatura all’interno dell’abitacolo. Date sempre una occhiata che non siano rimasti residui di cibo sotto i sedili.

Cosa usare per la pulizia dell’abitacolo

Dopo una prima pulitura superficiale occorre igienizzare i tappetini, i sedili e la tappezzeria. Bisogna evitare di commettere l’errore di inzuppare l’abitacolo con troppo sapone. Potrebbero emergere degli odori fastidiosi con uno eccessivo di detergente. Vi basterà un aspirapolvere per togliere la polvere. A quel punto spruzzate un deodorante per tappetini per rimuovere i cattivi odori che derivano dal tanfo delle suole delle scarpe. Una ottima pratica è quella di far arieggiare l’abitacolo. In tal modo i cattivi odori di chiuso tenderanno ad uscire nel giro di pochi minuti.

Nel bagagliaio si possono accumulare sporcizie a causa del trasporto di bagagli ed altri carichi provenienti da ambienti non puliti. Se dopo una lunga pulizia degli interni continuano i cattivi odori potrebbero esserci delle muffe o batteri che hanno determinato la proliferazione di tanfi difficili da eliminare. In tal caso dovrete utilizzare dei prodotti enzimatici o antibatterici, seguendo le istruzioni scritte sull’etichetta. C’è l’imbarazzo della scelta nei negozi specializzati. La sporcizia si annida nelle trame del tessuto dei sedili, ma anche sui tappetini. In caso di bambini a bordo vi suggeriamo di ispezionare ogni tasca e vano dell’abitacolo. Non è difficile trovare chewing gum e confezioni di dolciumi nascoste tra i sedili. Avanzi di cibo o di bevande possono finire anche sotto il seggiolino del bimbo, attirando anche formiche e altri insetti.

Abitacolo auto, l’incubo della sigaretta

Alcune vetture sono impregnate dell’odore di fumo. Per eliminare il tanfo vi consigliamo di prendere due asciugamani, posti in due diversi contenitori di aceto distillato bianco, e poggiarli uno vicino al posacenere e uno sui sedili posteriori. Il bicarbonato e il deodorante sulla tappezzeria sono due valide alternative. Vi basterà farli agire per qualche ora, per poi utilizzare l’aspirapolvere. La soluzione definitiva è quella di non accendere più la sigaretta nell’abitacolo. Spruzzate un deodorante per interni dopo aver pulito l’auto. A quel punto accendete l’aria condizionata al massimo della potenza, dopo aver nebulizzato anche le feritoie. Questo metodo permetterà un circolo d’aria profumata, scacciando via le particelle maleodoranti. In caso di insuccesso, sarebbe preferibile sostituire il filtro dell’aria. Sul web troverete anche degli specialisti del pulito che si possono occupare del lavaggio completo della vostra vettura.

Come prevenire la creazione dei cattivi odori

Oltre a non fumare in macchina, vi raccomandiamo di utilizzare sempre gabbiette impermeabili per gli animali domestici. Vi suggeriamo di lavare i vostri amici a quattro zampe prima di farli salire in auto. Altro consiglio essenziale è relativo all’area di sosta. Non parcheggiate mai accanto ai bidoni dell’immondizia o in qualsiasi area dove si sentono degli odori sgradevoli. Chiudete sempre l’abitacolo in modo da non far entrare acqua piovana, insetti ed animali. Non risparmiate sui prodotti perché si potrebbe avere l’effetto opposto. I deodoranti devono essere di estrema qualità. Tra le soluzioni più semplici c’è quella di avere sempre una confezione di ammorbidente sotto il sedile del passeggero. Si tratta di una pratica banale quanto economica che vi permetterà di godere di un abitacolo, in breve tempo, profumatissimo. Se adorate il fresco odore del vostro bucato vi consigliamo di usare il medesimo prodotto nella vostra amata vettura.