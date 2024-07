Fonte: iStock Come prendersi cura dei sedili in pelle dell'auto

Anche l’occhio vuole la sua parte e qui, parlando degli interni auto siamo tutti d’accordo: i sedili in pelle oltre da dare alla vettura quel tocco di eleganza, ne delineano lo stile e la personalità. Soprattutto, la pelle distinguendosi anche come tessuto sontuoso non passa mai di moda e per gli amanti di questo simbolo di lusso ci sono delle accortezze da seguire, affinché il loro aspetto si conservi senza rovinarsi con il passare del tempo dia sempre come risultato quell’aspetto raffinato, proprio come quando la vettura esce appena acquistata dal concessionario.

Pelle contro tessuto, i pro e i contro nella scelta dei sedili dell’auto

Personalizzare gli interni di una vettura è divertente, racconta chi siamo e i nostri gusti. La scelta dei sedili in tessuto o in pelle presenta, come in tutte le cose i suoi pro e contro. Per i primi sono più soggetti al tempo che passa, in special modo nelle aree sottoposte a un maggior numero di sollecitazioni, vedi il posto del guidatore. I rivestimenti in tessuto sono realizzati con trame, motivi geometrici e poligonali, che caratterizzano un determinato allestimento e nel tempo in caso si usura difficilmente si riesce a trovare il ricambio se non ‘smontandolo’ da un’altra vettura.

Ecco in questo caso la pelle ha qualche vantaggio in più rispetto al tessuto. In caso di strappi o di usura, nonostante sia passato del tempo dall’acquisto dell’auto, si può tranquillamente riparare. È possibile far sostituire la pelle affidandosi alle mani esperte di un tappezziere di settore, che oltre a consigliare quale sia la scelta migliore può operare con il metodo per riportare all’originario splendore la nostra vettura. In questa guida ci occupiamo della cura e manutenzione dei sedili di pelle delle auto, suggerendo i prodotti idonei da utilizzare.

Dalla scelta del detergente alla lucidatura

Premessa doverosa, in commercio esistono tanti prodotti per la cura e la manutenzione dei sedili della pelle che in generale rivestono le auto, ma tra tutti i prodotti il latte detergente ad hoc è il migliore. Questo composto cui ingredienti sono delicati rispettano in pieno il materiale e per molti aspetti sono simili a quelli che usiamo per la cura del viso. Nello specifico il latte detergente nutre il tessuto, lo lucida agisce sulle macchie e gli dona lucentezza. Mentre per la scelta del panno per la stesura del prodotto quello in microfibra è tra i migliori, perché non perde residui che potrebbero rimanere sulla pelle durante il trattamento.

Quindi una volta acquistato il prodotto, prima di procedere alla pulizia dei sedili controlliamo sempre che non vi siano fori o graffi profondi, perché in questi due casi occorre seguire un altro metodo per evitare l’assorbimento dei prodotti. Soprattutto è sempre bene rivolgersi a un professionista del settore affinché possa intervenire per riparare la zona interessata. Lo step successivo, prima di procedere con la pulizia, è quello di passare l’aspirapolvere sui sedili in modo da eliminare la polvere che si è depositata nel tempo, le eventuali briciole e molto altro che ostacoli la corretta routine di pulizia.

Il lavaggio con acqua demineralizzata

Anche i sedili di pelle si lavano, dobbiamo solo munirci di acqua demineralizzata – per intenderci è quella che usiamo per stirare – che andiamo ad aggiungere al detergente delicato per il cuoio. Altra accortezza, in inverno provate ad accendere il riscaldamento dell’auto mentre vi dedicate alla pulizia, questo trucco favorirà il risultato finale poiché la pelle è molto sensibile al calore, mentre in estate basterà lasciare l’auto per qualche minuto sotto il sole.

Capitolo macchie ostinate, per eliminarle scegliete sempre delle spazzole con setole morbide, le migliori sono quelle usate per la pulizia delle selle in cuoio. Infine occhio quando passate a strofinare il prodotto, tenete sempre a portata di mano un panno asciutto per rimuovere la schiuma che si forma.

Come usare al meglio il latte detergente

Prima di passare all’azione con il latte detergente, tenete a portata di mano dell’ovatta e su un batuffolo mettete la quantità di prodotto che serve da stendere uniformemente sulla superficie da trattare. Quindi lasciate in posa per un’ora circa il prodotto affinché penetri, nutra e idrati allo stesso tempo la pelle. In questa fase si suggerisce di lasciare la vettura all’ombra o parcheggiata in garage al riparo dal caldo e dai raggi di sole.

Una volta terminato il tempo di posa vi accorgerete che i sedili sono lucidi e puliti, qualora il risultato non sia quello sperato potete ripetere l’operazione una seconda volta. Soprattutto per questa tipologia di trattamento gli esperti suggeriscono di ripeterla con una certa frequenza, proprio per preservare al meglio la pelle contrastando la formazione di crepe e preservarne al meglio l’integrità.

Provare sempre il prodotto

Infine nell’elenco della guida non può mancare la prova prodotto, assicurarsi della bontà dei detergenti è sempre uno step fondamentale, quindi basta prendere un punto nascosto delle nostre sedute in pelle per fare una prova preliminare e vedere se questa genera una reazione diversa e lascia macchie. È un’accortezza al fine di evitare spiacevoli sorprese. Un consiglio in più per evitare possibili deterioramenti: prima di utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, anche quelli più raccomandati, fate sempre una prova su un angolino degli interni, magari il più nascosto possibile; in questo modo potrete vedere la reazione del tessuto prima di cospargere detergenti o altro su tutti i sedili, rischiando di creare danni irreparabili.

Suggeriamo di ripetere la pulizia e il trattamento di manutenzione ogni tre o quattro mesi al massimo, per mantenere le caratteristiche della pelle pressoché inalterate ed un aspetto sempre sano e nuovo agli interni della vostra auto. Dopo aver terminato la pulizia dei sedili, non dimenticate di applicare un repellente anti-macchia: renderà più difficile per le macchie fare presa sul rivestimento e quindi potrai mantenere i tuoi sedili più puliti e soprattutto per più tempo. Sveliamo un ultimo trucco: se non vuoi acquistare i detersivi e/o saponi in commercio e preferisci pulire la tua adorata pelle con metodi naturali, puoi. Mischiate in una ciotola o in una bottiglietta spray una parte di aceto con due parti di olio di semi di lino e il gioco è fatto: avrai un detergente unico, fai da te e super delicato.