Come eliminare le macchie dalla tappezzeria dell’auto

Fonte: istock

La manutenzione dell’auto non passa solo attraverso la revisione meccanica, ma è anche quella del suo abitacolo, che oltre ad essere il biglietto da visita del proprietario, l’ordine e la pulizia degli interni garantiscono ai passeggeri di viaggiare in serenità.

Con il passare del tempo sui sedili e tappetini della vettura si accumula polvere, sporcizia e macchie.

Per detergere la tappezzeria, in commercio, esistono numerosi prodotti e per passare, poi, alla pulizia delle superfici ci sono una serie di semplici passaggi che vi illustriamo, soprattutto sono alla portata di tutti.

Valutare le macchie e come eliminarle

Prima di utilizzare qualsiasi tipo di prodotto detergente o smacchiante, vi suggeriamo di provarlo su un angolo degli interni, in modo da accertarsi che non sia particolarmente aggressivo e non rovini il tessuto. In commercio esistono numerosi prodotti in grado di smacchiare e pulire a fondo le macchie su cui dobbiamo lavorare.

Analizziamo i metodi più efficaci per eliminare alcune delle magagne più difficili.

Tra le macchie più comuni c’è quella dell’inchiostro. Capita che dall’astuccio di tuo figlio o dalla tua borsa del lavoro è uscita la penna che ha macchiato la tappezzeria. Ecco uno strumento efficace è la lacca per capelli; questa una volta spruzzata direttamente sull’inchiostro e tamponata con un panno umido e pulito, cercando di evitare di allargare la macchia agisce immediatamente togliendo il residuo d’inchiostro.

Nella top five delle macchie ci sono: grasso, olio, cibo e rossetto. Per queste basta utilizzare un solvente per vernici diluito con acqua e strofinarlo con un panno di cotone imbevuto di questa miscela. Quando il tessuto è bagnato, si passa a cospargere la zona con il sale o l’amido di mais e si lascia agire tutta la notte; successivamente si rimuove con l’aspirapolvere.

Quante volte capita di bere il caffè da asporto e versalo sul sedile? Un metodo efficace è quello di versaci subito sopra dell’acqua fredda e tamponarla, dopo basta spruzzarci sopra il detergente per i vetri, lasciarlo in posa 5 minuti e tamponarlo nuovamente. Se la macchia dovesse resistere, basta strofinare con il detersivo per i piatti e risciacquare, poi, con acqua calda. Suggeriamo di asciugare con il phon la parte bagnata, stando a distanza per evitare di bruciare la tappezzeria.

Chi soffre di cinetosi o mal d’auto spesso viene colto improvvisamente da questo malessere durante il viaggio in macchina e vomita. La prima cosa che suggeriamo è quella di pulire il più possibile la zona, ma il cattivo odore sappiamo che persiste. Quindi, cerchiamo di eliminare il grosso e lavare con abbondante acqua fredda la superficie, poi, passiamo a strofinare con un sapone delicato e acqua calda e, infine, neutralizziamo la macchia con acqua gassata, tamponando con un panno. Per assorbire l’odore si possono usare acqua e bicarbonato.

Infine, la macchia più difficile da togliere è quella di sangue. Ricordiamoci sempre di non utilizzare mai l’acqua calda e il sapone, invece che pulire potrebbero fissare ancora di più la macchia e renderne impossibile l’eliminazione. L’unico modo per cancellare queste è tamponare con acqua fredda finchè non sparisce ogni alone.

Detergenti in commercio o miscele fai da te?

Per trattare le macchie possiamo decidere di utilizzare i detergenti che si trovano in commercio per il trattamento delle macchie, oppure creare delle miscele fai da te. Una di queste si può realizzare con acqua e detersivo per i piatti, basta mescolare in parti uguali e versare in una bottiglietta spray. Spruzzare la soluzione sulla macchia da eliminare, strofinare con una spazzola a setole morbide e risciacquare con un panno e acqua calda. L’operazione a ripetuta fino a quando non si ottiene il risultato desiderato. Ricordiamoci sempre di asciugare la parte trattata con un panno in microfibra.

Un altro detergente fatto in casa può essere creato grattugiando 90 g di sapone in un secchio d’acqua, aggiungendo 30 g di borace e versando lentamente 500 ml di acqua bollente. Si possono eventualmente aggiungere alcune gocce di olio essenziale della fragranza preferita, per lavare e lasciare un piacevole profumo nella tua auto. Una volta raffreddato il composto, va mischiato con una frusta da cucina, fino a creare la schiuma che verrà strofinata sulle macchie, prima di essere rimossa e risciacquata con cura.

Qualora acquistiamo dei detergenti in commercio, ricordiamoci di leggere minuziosamente le istruzioni sull’etichetta e provare il prodotto su uno degli angoli da trattare, per evitare danni irreparabili.

Infine, suggeriamo di utilizzare sempre panni in microfibra, per liberarti dei pelucchi e ridurre la lanugine nell’abitacolo; per le macchie negli angoli più critici o nelle cuciture aiutati con uno spazzolino da denti. Per una pulizia profonda, basta usare una volta all’anno una pulitrice a vapore, che volendo si può anche noleggiare. Questa elimina la sporcizia spruzzando e risucchiando acqua bollente sui tessuti, aiutando a sciogliere le macchie presenti.

Il fattore tempo è sempre importante: non lasciamo macchie sulla tappezzeria dell’auto per giorni o settimane, perché potrebbero diventare indelebili.