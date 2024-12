Fonte: ANSA - EPA/TOLGA AKMEN / POOL Elon Musk, il numero uno di Tesla.

Elon Musk entra nella storia: è il primo a raggiungere una ricchezza personale che supera i 400 miliardi di dollari. Un primato storico per il numero uno di Testla e SpaceX.

Nuovo primato per Elon Musk: patrimonio da record

Come riportato dall’agenzia Bloomberg, a partire dalla giornata di mercoledì 11 dicembre 2024, Elon Musk è il primo uomo con un patrimonio che abbia superato la quota di 400 miliardi di dollari: la ricchezza stimata del tycoon, infatti, è arrivata a 439,2 miliardi di dollari dopo la volata di Tesla a Wall Street e il picco di valutazione raggiunto dalla società di esplorazione spaziale SpaceX.

Dagli Stati Uniti fanno notare come il patrimonio di Elon Musk, in costante aumento negli ultimi anni, sia cresciuto ulteriormente dopo che Donald Trump è stato eletto nuovamente Presidente degli Stati Uniti d’America. Il patron di Tesla ha appoggiato la candidatura di Trump: oltre all’endorsement ha fatto una cospicua donazione per sostenere la campagna elettorale del rappresentante del partito Repubblicano.

Dopo aver appoggiato la corsa di Trump alla Casa Bianca, la fortuna di Elon Musk sarebbe aumentata del 66% in ragione del suo endorsement e anche in virtù della sempre più concreta possibilità di diventare capo del Dipartimento per l’efficienza governativa.

Avendo raggiunto la cifra record di 439,2 miliardi di dollari, Elon Musk ha posto un’altra pietra miliare nella storia dei “paperoni”, andando a consolidare la sua posizione in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. La distanza con la seconda posizione, occupata dal fondatore di Oracle Larry Ellison, ha superato i 90 miliardi di dollari.

L’impero economico di Elon Musk comprende, oltre alla Casa di auto elettriche Tesla e alla società di esplorazione spaziale SpaceX, anche il social network X (il “vecchio” Twitter), la startup di intelligenza artificiale xAI, la società di interfacce cervello-computer Neuralink, la società di costruzione di tunnel e infrastrutture The Boring Company.

Entrando più nello specifico, Musk possiede circa il 12% di Tesla, con una capitalizzazione di 1,29 mila miliardi di dollari e ha impegnato più della metà delle sue azioni come garanzia per prestiti personali fino a 3,5 miliardi di dollari. Le sua azioni di SpaceX risultano in continua ascesa, fattore che ha consolidato il brand come uno dei principali fornitori di razzi di lancio.

I progetti di Tesla

Dall’alto dello status di uomo più ricco del mondo, Elon Musk non ha alcuna intenzione di rilassarsi e ha tante novità in serbo, a cominciare dai nuovi modelli che entreranno a far parte del listino Tesla.

Tra le novità più attese c’è l’arrivo di un modello concepito per il pubblico di massa, con un prezzo inferiore rispetto agli altri: stiamo parlando di Model Q, quella che è già stata ribattezzata come la Tesla low cost, un’auto concepita per andare ad aggredire un mercato più ampio. Il modello in questione sarebbe in cantiere per la prima metà del 2025.

Solitamente la Casa di auto a zero emissioni che a differenza di altri competitor non ha risentito della crisi di vendite, realizza modelli premium, ma stavolta l’intenzione è quella di fare un’eccezione: produrre una vettura a costi più contenuti potrebbe consentire di attirare anche utenti con budget limitati.