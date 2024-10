Nonostante un mercato in difficoltà, Tesla riesce a conquistare il titolo di auto più venduta in Europa con la Model Y che batte le concorrenti a settembre 2024

Fonte: Tesla La Model Y stacca la concorrenza in Europa

Il mercato auto in Europa rallenta: i dati del mese di settembre 2024, infatti, hanno confermato una leggera flessione delle vendite. Considerando UE, Regno Unito e Paesi Efta, infatti, nel corso del nono mese dell’anno si registra un calo pari al -4,2%. Nel parziale annuo, però, i dati sono positivi, con un leggero miglioramenti, pari al +1%, delle vendite. A guidare il mercato delle quattro ruote europeo a settembre è un’auto elettrica di Tesla.

Tesla batte tutti

Come confermano i dati di Jato Dynamics, la Tesla Model Y si conferma un modello di riferimento per il mercato europeo. Nel corso del mese di settembre 2024, infatti, il crossover a zero emissioni di Tesla ha registrato 28.876 unità vendute, con un calo dell’1% rispetto al settembre dello scorso anno. Nonostante il leggero rallentamento, la Model Y ha conquistato il titolo di auto più venduta in Europa a settembre 2024, staccando nettamente la concorrenza e ribadendo ancora una volta il suo ruolo di primissimo piano nel nostro mercato.

Nel corso dell’ultimo trimestre, la Model Y proverà a crescere con l’obiettivo di conquistare il titolo di auto più venduta in Europa nel 2024. Tesla sorride anche grazie alla Model 3. Il modello “entry level” della Casa americana, appena arrivato in Italia con una versione da oltre 700 chilometri di autonomia, ha raggiunto 14.965 unità vendute, migliorando i suoi risultati del +314%.

Il 2024 è negativo (per ora)

Complessivamente, Tesla ha distribuito in Europa oltre 44 mila vetture, con un miglioramento del +29,8% su base annua. Il parziale annuo per l’azienda è ancora negativo, con 249 mila unità vendute e un calo dell’8,7% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno (nel frattempo, il mercato cresce di un punto percentuale). Nonostante le difficoltà (dovute a richieste inferiori alle attese per le elettriche), Tesla non si ferma.

Il risultato ottenuto dalla Model Y, leader del mercato, e dalla Model 3, in netta crescita rispetto allo scorso anno, sono le basi di partenza per una ripresa della Casa americana in Europa. Dopo il debutto del robotaxi e il possibile addio al progetto dell’economica Model 2, infatti, l’azienda intende continuare a investire in Model 3 e Model Y per rafforzare la sua posizione in Europa.

Cosa fanno le altre

Alle spalle della Tesla Model Y troviamo due modelli molto accessibili come la Renault Clio, con 20.708 unità vendute e un miglioramento del +3% su base annua, e la Dacia Sandero, principale rivale del crossover Tesla per la conquista del titolo di auto più venduta in Europa, con 18-960 unità vendute e un calo del 2%. Le compatte di Renault e Dacia sono state staccate nettamente dalla Model Y, in termini di volumi complessivi, nonostante il modello di Tesla abbia un prezzo di vendita molto più alto.

Scorrendo la classifica delle auto più vendute in Europa si nota un sorprendente quarto posto per la Volkswagen Tiguan che, con un incremento del +30% rispetto allo scorso anno, ha superato quota 17 mila unità vendute. La nuova generazione del SUV del marchio tedesco si conferma un modello vincente, con tante potenzialità e la possibilità di trascinare i risultati dell’azienda in Europa. Ottimi dati anche per un’altra recente novità del mercato come la Kia Sportage, che ha totalizzato oltre 16 mila unità vendute con un miglioramento del +15%.

Sesta posizione per la Peugeot 208, con poco più di 16 mila unità. La segmento B del marchio francese è la prima (e anche l’unica) auto di Stellantis a finire nella Top 10 che si completa con la Volkswagen Golf, la Toyota Yaris Cross, la Volkswagen Polo e la Ford Puma. Questi quattro modelli sono riusciti a superare quota 15.000 unità vendute nel corso del mese di settembre.