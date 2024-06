Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen L'auto più venduta in Europa a maggio 2024: Volkswagen T-Roc

Il settore dell’automobile in Europa sta vivendo un’annata da montagne russe. Un po’ in alto e un po’ in basso. Il mese di maggio è stato segnato da picchi di negatività, che hanno parzialmente spento l’entusiasmo che ruota attorno all’ambito automotive. Secondo i dati di JATO Dynamics per i 28 mercati europei, le immatricolazioni si sono fermate a 1.087.699 unità (-2,5%).

Questa flessione è dipesa, in parte, dalla picchiata dei veicoli elettrici (-10%) e di quelli ibridi plug-in (-7%). Nella classifica dei modelli più venduti, la Volkswagen Golf ha immatricolato 20.000 unità, diventando la seconda auto più immatricolata, dietro alla “sorella” Volkswagen T-Roc. Il colosso di Wolfsburg, quindi, traina tutto il Vecchio Continente a quattro ruote.

Poche sorprese

Bisogna dire che maggio non ha regalato molte sorprese. Il mercato dell’auto in Europa ha messo in evidenza le solite note, che hanno performato secondo i consueti standard. Chi è andato oltre le aspettative è la vecchia generazione di Citroen C3, in attesa che la nuova prenda slancio, che grazie alle promozioni ha regalato un exploit sorprendente entrando nella top ten delle più vendute del mese. La nostra Fiat Panda, regina indiscussa in Italia, ha faticato nel resto del continente, infatti si classifica soltanto al ventesimo posto. Meglio della citycar nostrana ha fatto anche la Tesla Model Y, che lo scorso anno è riuscita a imporsi a livello globale, come la più venduta fra tutte.

Chi ha fatto una grande crescita sono le varie Seat/Cupra Leon, Toyota RAV4, Seat Ibiza, Opel Astra e Jeep Avenger, tutti modelli che hanno poco in comune tra di loro, ma che sono stati in grado di registrare un tasso di gradimento superiore ai mesi precedenti. La formula del successo sta nella trasversalità insita nella loro natura, infatti tutte sono in grado di sapersi destreggiare egregiamente in più campi d’azione. Fra le novità, sono state ottime le performance di Lexus LBX, Volvo EX30, Renault Rafale e Omoda 5 che hanno raggiunto dei risultati molto incoraggianti.

La top 20 delle auto più vendute in Europa

Adesso torniamo alla top 20 delle auto più vendute in Europa a maggio 2024. Al vertice, come abbiamo anticipato, troviamo la Volkswagen T-Roc, crossover immarcescibile e che nonostante gli anni (aiutato dai vari aggiornamenti) riesce ad avere un riscontro più che eccellente, mentre al secondo posto scopriamo la sempre verde Volkswagen Golf di ottava generazione, fresca di un restyling che sembra essere vincente. Sul terzo gradino del podio c’è una macchina che a tutte le latitudini, grazie a un prezzo vantaggioso e una solidità invidiabile, fa strage di cuori: Dacia Sandero.

Medaglia di legno per la Renault Clio, un altro modello che si aggira sempre nelle posizioni nobili della graduatoria delle più vendute. Beffa per la Kia Sportage, che per una manciata di veicoli non è riuscita a entrare nella top 10. Di seguito il resto della classifica, con al fianco le rispettive immatricolazioni: