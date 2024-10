Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Auto più vendute a settembre 2024 in Italia, le dieci migliori

Si conclude un mese ed è tempo di bilanci. Quali sono state le auto più vendute a settembre in Italia? Si saranno verificate delle sorprese oppure no? L’industria dei motori non sta attraversando un periodo di grande splendore, anzi. In particolare, la transizione energetica continua a rimanere un problema, avvertito da una nutrita parte di conducenti. E, in maniera indiretta, dalla classe politica, impegnata a salvare il maggior numero di posti di lavoro.

La crisi della Germania è la testimonianza limpida delle difficoltà riscontrate nell’intero Vecchio Continente. Lungo la nostra penisola il copione è lo stesso. Ma dei modelli riescono, comunque, a richiamare gli appassionati, grazie a un rapporto qualità-prezzo molto stuzzicante. Senza perderci in preamboli, andiamo a scoprire quali sono.

Opel Corsa

A chiudere la top ten delle auto più vendute a settembre è la Opel Corsa, con 2.518 immatricolazioni. Sottoposta a un aggiornamento di metà carriera, il frontale Vizor integrato ne rafforza la personalità. I prezzi partono da 19.900 euro per le versioni a benzina e da 36.500 per le elettriche.

Volkswagen T-Roc

Ti piace vincere facile? Lo slogan si addice, in ambito automobilistico, ai SUV, il cui fascino rimane invariato. Le 2.520 nuove targhe registrate valgono alla Volkswagen T-Roc la nona posizione. Curata nei minimi particolari, la vettura tedesca può essere acquistata a partire da 30.350 euro. La trazione integrale 4Motion le permette di affrontare ogni sentiero in disinvoltura.

Dacia Duster

Si colloca un gradino sopra la Dacia Duster, passata lo scorso anno alla terza generazione. Conquistati altri 3.002 cliente, costituisce una parte importante dell’offensiva commerciale di Mioveni. Come frecce al proprio arco, annovera un prezzo davvero competitivo, a partire da 19.700 euro, e le molteplici declinazioni. Quella 4×4 fa “respirare” solletica soprattutto il palato degli amanti dell’off-road.

Renault Captur

La settima piazza è appannaggio sempre del gruppo Renault, stavolta della Losanga stessa. Forte di 3.503 preferenze, la Renault Captur da poco lanciata abbina a linee muscolose e slanciate l’abitabilità. Le tecnologie evolute, in primis il sistema di infotainment Easy Link, strizzano l’occhio a un pubblico giovane. Quanto costa? Almeno 22.500 euro.

Renault Clio

Saliamo in classifica, tuttavia il nome del brand rimane lo stesso. Presente sul mercato dal 1990, la mitica citycar Clio realizza 3.187 esemplari immatricolati. Il caratteristico family feeling dell’azienda e le tecnologie sofisticate ne supportano le ambizioni. La spesa da mettere in preventivo, pari ad appena 17.550 euro, la rende adatta anche a chi dispone di un budget limitato.

Peugeot 208

I veicoli francesi piacciono, e pure tanto, lungo lo Stivale. Al quinto posto figura l’ennesima rappresentante d’oltralpe, con 3.191 ordini: la citycar Peugeot 208. Capace di accogliere fino a cinque persone, presenta un ricco assortimento di propulsori, termici o a benzina, rispettivamente proposti da 20.470 e 35.080 euro in su.

Toyota Yaris Cross

Sfiora il podio il SUV Toyota Yaris Cross, fermatasi a 3.241 unità. Sebbene non sia l’opzione più low-cost delle auto più vendute a settembre (i prezzi partono da 28.650 euro), lo stile grintoso e il sistema full hybrid da 116 a 131 CV, riscuotono ampi consensi.

Jeep Avenger

Piccola nelle dimensioni, grande nei contenuti. Le 3.959 targhe nuove ribadiscono l’appeal della Jeep Avenger, il B-SUV della Casa americana. A dispetto dei soli 408 cm di lunghezza, vanta notevole spazio e comfort. Il listino prezzi parte da 24.300 euro per la versione termica, e da 39.400 per l’elettrica.

Dacia Sandero

Con 4.131 esemplari immatricolati, la Dacia Sandero si conferma un “cavallo di razza” anche nel Belpaese. Due le varianti di carrozzeria: Streetway, più urban, e Stepway, in stile crossover. In rapporto al prezzo, di almeno 13.250 euro, le dotazioni superano le aspettative.

Fiat Panda

Same old story. Quando si tratta di successi commerciali, la Fiat Panda è due passi avanti rispetto alla concorrenza. Le 7.030 unità vendute ne evidenziano la superiorità. Merito del listino prezzi, a partire da 15.900 euro, così come di un abitacolo spazioso e un bagagliaio versatile, fino a 870 litri. A Pandina e Grande Panda il compito di onorarne l’eredità.