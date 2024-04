Citroen C3: le caratteristiche

La Citroen C3 si è rifatta il look. Ed è la quarta volta che ciò avviene da quando nel 2001 è stata presentata per la prima volta al pubblico: i risultati sono sempre stati positivi e l’auto, come dimostrano i dati delle vendite nel corso di tutti questi anni, è stata sempre apprezzata dagli automobilisti. A settembre del 2023 la vettura era stata presentata solamente nella sua versione elettrica ma ora è disponibile anche nelle versione ibrida a benzina con motore PureTech 100 S&S. Andiamo allora a conoscere nel dettaglio la nuova Citroen C3.

Citroen C3: le dimensioni

Partiamo dalle dimensioni. La nuova Citroen C3 è leggermente più grande rispetto alla versione precedente ma è una differenza che a occhio nudo difficilmente sarete in grado di cogliere: sono infatti solamente 19 millimetri in più. L’auto raggiungere quindi una lunghezza di 4,01 metri.

Potreste invece accorgervi che è più alta, perché in questo caso la differenza con la precedente C3 è di 10 centimetri. La nuova C3 è diventata di 1,57 metri (senza considerare le barre sul tetto). È aumentata anche l’altezza da terra: ora sono 19,7 i centimetri dal suolo mentre prima erano 13,5.

In generale la nuova Citroen C3 risulta più spaziosa e confortevole al suo interno, i sedili sono stati rialzati di 7,6 centimetri e i passeggeri, sia quelli seduti sui sedili anteriori che quelli seduti sui sedili posteriori, possono godere di una migliore visibilità.

Per quanto riguarda il bagagliaio, anche questo risulta più spazioso nella nuova versione della Citroen C3 rispetto alla precedente: la capienza è stata aumentata di 10 litri ed è passata quindi da 300 litri a 310 litri. Capienza che può aumentare abbattendo i sedili posteriori. Insomma, a bordo della nuova Citroen C3 si viaggia più comodamente rispetto alla versione precedente.

Citroen C3: gli allestimenti disponibili

La nuova a Citroen C3 è disponibile in due diversi allestimenti: You e Max. La versione You può contare su diversi optional di serie, come la Smartphone Station per l’infotainment, gli specchietti retrovisori elettrici e il Real Parking Assist.

La versione Max include invece anche la vernice bicolore, le barre decorative sul tetto, la telecamera posteriore, gli specchietti retrovisori ripiegatili elettricamente e riscaldati, lo schermo touchscreen da 10,25”, il sistema Apple CarPlay e Android Auto e altri optional ancora.

Citroen C3: i colori disponibili

La nuova Citroen 3, in entrambe le versioni, è disponibile in vare, colorazioni, quello base è il Monte Carlo Blue, ovvero un azzurro chiaro. Ma si può scegliere anche di altri colori: Polar White, Rosso Elixir, Mercury Grey e Night Black.

Scegliendo la versione Max della nuova Citroen C3 è possibile abbinare due colori differenti (non è obbligatorio), in modo che il tettuccio sia di un colore diverso rispetto a quello del resto della carrozzeria.

Citroen C3: il prezzo

Ma quanto costa la nuova Citroen C3? Il prezzo ovviamente dipende dal tipo di allestimento scelto, You o Max, e dai optional che possono essere aggiunti (come, per esempio, il colore differente da quello base).

Il prezzo di listino della Citroen C3 in versione You è di 14.990 euro, quello della Citroen C3 in versione Max è invece di 19.500 euro.