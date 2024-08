Citroën ë-C3: comfort senza pari per una guida elettrica e innovativa

Citroën porta il comfort delle city car a un nuovo livello con l’introduzione della nuova ë-C3, un veicolo elettrico che combina tecnologie avanzate per garantire una guida serena e piacevole. Dalle sospensioni “tappeto volante” ai sedili progettati su misura, questa vettura promette un’esperienza di comfort senza precedenti.

Citroën ha sempre avuto una tradizione forte e riconosciuta per la sua dedizione al comfort. Con nuova ë-C3 100% elettrica, il brand francese non si limita a mantenere questa reputazione, ma la porta a un livello completamente nuovo. La nuova city car elettrica offre una combinazione unica di sospensioni avanzate, interni spaziosi e un sistema di propulsione elettrica efficiente, garantendo ai suoi passeggeri un viaggio privo di stress, sia nelle caotiche strade urbane che nei lunghi viaggi.

Sospensioni Citroën Advanced Comfort: effetto “Tappeto Volante”

Una delle innovazioni più significative di ë-C3 è l’introduzione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi. Questo sistema, presente per la prima volta nel segmento delle city car, conferisce alla ë-C3 la sensazione di “tappeto volante”, un’idea che promette di trasformare completamente l’esperienza di guida.

Le sospensioni utilizzano due fine corsa idraulici – uno per la compressione e l’altro per l’estensione – che lavorano in sinergia con molle e ammortizzatori per assorbire gli urti della strada in modo progressivo. Questo sistema innovativo dissipa l’energia degli urti in modo molto più efficiente rispetto ai tradizionali fine corsa meccanici, evitando brusche interruzioni del movimento e minimizzando i rimbalzi. In altre parole, i passeggeri della ë-C3 si sentiranno come se “volassero” sopra le irregolarità del terreno, che si tratti di dossi, buche o altre asperità tipiche delle strade cittadine.

Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia, spiega: “Il comfort è parte integrante del DNA di Citroën. Per noi è fondamentale perché è ciò che i nostri clienti si aspettano. Con nuova ë-C3 abbiamo fatto tutto il possibile per renderla l’auto più confortevole del suo segmento.”

Fonte: Ufficio Stampa Citroën

Abitacolo o salotto?

Oltre al comfort dinamico offerto dalle sospensioni, Citroën ha progettato l’abitacolo di ë-C3 con l’obiettivo di creare un ambiente rilassante e accogliente. Gli interni sono studiati per far sentire gli occupanti “come a casa”, con superfici lisce, materiali pregiati e un design che evoca il comfort di un salotto moderno. I sedili Citroën Advanced Comfort®, specificamente progettati per la ë-C3, sono rivestiti con schiuma aggiuntiva che garantisce una sensazione di morbidezza e supporto, perfetti sia per brevi tragitti che per viaggi più lunghi.

Un’altra innovazione riguarda la maggiore altezza dell’abitacolo, che misura 1,57 metri. Questa configurazione non solo offre più spazio per la testa, ma migliora anche la visibilità esterna, contribuendo a una sensazione generale di benessere e sicurezza. L’ingresso e l’uscita dall’auto sono facilitati, e l’elevata posizione di guida conferisce un maggiore senso di controllo e dominio della strada.

Nonostante la nuova ë-C3 sia solo leggermente più grande rispetto alla versione precedente, l’abitacolo è stato ottimizzato per offrire più spazio per tutti i passeggeri. Lo spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori è aumentato di almeno 20 mm rispetto alla media del segmento, mentre lo spazio ai gomiti è superiore di 21 mm per i passeggeri anteriori e di 19 mm per quelli posteriori.

Potenza e autonomia: l’elettrico facile da usare

La ë-C3 è dotata di un motore elettrico da 83 kW (113 CV), che offre prestazioni più che adeguate per la guida quotidiana. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 11 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 135 km/h, numeri più che sufficienti per affrontare la guida in città e nelle aree suburbane.

La batteria LFP (Litio Ferro Fosfato) da 44 kWh garantisce un’autonomia di circa 320 km secondo il ciclo WLTP, rendendo la ë-C3 una scelta ideale non solo per la guida urbana, ma anche per tragitti più lunghi. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di portare la batteria dal 20% all’80% in soli 26 minuti, un tempo ideale per brevi soste durante i viaggi. Inoltre, grazie all’accesso a oltre 540.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, l’ansia da autonomia non sarà più un problema per i proprietari di ë-C3.

La nuova App ë-ROUTES completa l’esperienza di guida elettrica, consentendo ai conducenti di ottimizzare i loro viaggi grazie a informazioni in tempo reale sulle stazioni di ricarica e sulle condizioni del veicolo. Il sistema è completamente integrato con i servizi connessi di Citroën e permette una gestione efficiente della batteria e dei tempi di ricarica.

Tecnologia e innovazione per un’esperienza di guida senza precedenti

Non è solo il comfort a rendere ë-C3 una city car straordinaria: il veicolo è dotato di una gamma completa di tecnologie avanzate, tra cui il sistema di infotainment My Citroën Drive, con un touchscreen centrale da 10,25 pollici che offre accesso a navigazione, media e chiamate, il tutto comodamente gestibile tramite comandi vocali o al volante. Il supporto per smartphone integrato, disponibile di serie, utilizza la tecnologia NFC per avviare automaticamente l’App dedicata e semplificare l’accesso a tutte le funzioni di infotainment.

Sul fronte della sicurezza, la ë-C3 è equipaggiata con dispositivi di assistenza alla guida all’avanguardia, come l’Active Safety Brake, che garantisce una frenata d’emergenza automatica in caso di pericolo, e il sistema Active Lane Departure Warning, che aiuta a mantenere il veicolo nella propria corsia. Questi sistemi, insieme al riconoscimento dei limiti di velocità e all’allarme per l’attenzione del conducente, lavorano in sinergia per ridurre al minimo il rischio di incidenti e garantire una guida serena e sicura.

Design semplice e funzionale

L’attenzione al dettaglio e al comfort si riflette anche nella praticità di ë-C3. Con un bagagliaio di 310 litri e vani portaoggetti strategicamente posizionati in tutto l’abitacolo, questa city car elettrica offre una capacità di carico sorprendentemente generosa per la sua categoria. La modularità degli schienali posteriori frazionabili 60-40 permette di trasportare oggetti di grandi dimensioni con facilità, confermando la versatilità di questa vettura.

Un nuovo riferimento nel segmento delle city car elettriche

Con nuova ë-C3, Citroën è riuscita a unire comfort, tecnologia e sostenibilità in un pacchetto che ridefinisce ciò che ci si può aspettare da una city car elettrica. Le sospensioni avanzate, l’abitacolo accogliente e la tecnologia intuitiva si combinano per offrire un’esperienza di guida piacevole e priva di stress, mentre il motore elettrico potente ed efficiente rende la ë-C3 una scelta pratica e conveniente per la mobilità urbana e oltre.

La ë-C3 è più di una semplice city car: rappresenta una nuova visione del comfort e della tecnologia automobilistica, progettata per soddisfare le esigenze dei guidatori moderni che cercano un veicolo elettrico accessibile, senza rinunciare al piacere di guida e alla tranquillità su strada.