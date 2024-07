Le migliori city car ibride del 2024: quali acquistare 

Le migliori city car ibride del 2024 combinano efficienza e versatilità, offrendo diversi modelli ideali per l'uso urbano: vediamo quali sono i migliori modelli da acquistare

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Quali city-car ibride comprare nel 2024: i migliori modelli

Le city-car ibride stanno guadagnando sempre più popolarità: secondo i dati di vendita UNRAE, infatti, da inizio anno ad adesso circa il 40% delle auto vendute rientra nella categoria ibrida.

Grazie alla loro capacità di combinare un motore a combustione interna con uno elettrico, queste auto offrono consumi ridotti e un minore impatto ambientale senza sacrificare le prestazioni.

In questo articolo, esploreremo le migliori city-car ibride del 2024, analizzando le caratteristiche che le rendono uniche e spiegando perché potrebbero essere la scelta perfetta per chi vive in città.

City-car ibride: le caratteristiche e le migliori

Le city-car ibride si distinguono per la loro capacità di offrire un’efficienza energetica superiore, riducendo al contempo le emissioni di CO 2 . Questi veicoli sono progettati per essere agili e facili da parcheggiare, caratteristiche ideali per l’ambiente urbano.

Le motorizzazioni ibride permettono di sfruttare la propulsione elettrica durante le fasi di bassa velocità e traffico intenso, mentre il motore a combustione entra in gioco per garantire maggiore potenza quando necessario.

Nel selezionare le migliori city-car ibride del 2024, abbiamo preso in considerazione i modelli più venduti secondo i dati statistici forniti dall’UNRAE per varie fasce di prezzo, così da accontentare ogni guidatore e ogni esigenza.

FIAT Panda

La FIAT Panda è una city-car che ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua praticità e versatilità: si tratta infatti dell’auto ibrida più venduta del 2024, per un totale di oltre 50.000 pezzi. Dotata di un motore ibrido che combina un’unità a benzina da 1.0 a tre cilindri con un motore elettrico BSG (Belt-integrated Starter Generator), la Panda offre una potenza complessiva di 70 cavalli.

Questo sistema ibrido è pensato per ridurre i consumi e le emissioni, mantenendo comunque prestazioni adeguate per la guida cittadina. La Panda si distingue per il suo design compatto e l’interno spazioso, che garantisce comfort e praticità. Le sue caratteristiche includono un sistema di infotainment con connettività smartphone, rendendo ogni viaggio più piacevole.

I consumi si attestano intorno ai 3,9-4,0 litri per 100 km, rendendola una delle opzioni più economiche ed ecologiche nel segmento delle city-car. Il costo di base è di €15.500.

Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon è una city-car che combina eleganza e tecnologia avanzata, offrendo un’esperienza di guida raffinata e confortevole. Equipaggiata con un motore ibrido che abbina un’unità a benzina da 1.0 a tre cilindri con un motore elettrico BSG (Belt-integrated Starter Generator), l’Ypsilon sviluppa una potenza complessiva di 70 cavalli.

Questo sistema ibrido permette di ridurre i consumi e le emissioni senza compromettere le prestazioni. L’interno della Ypsilon è curato nei minimi dettagli, con materiali di alta qualità e un design sofisticato. Tra le dotazioni di serie troviamo un moderno sistema di infotainment con schermo touch e connettività smartphone.

I consumi si mantengono su livelli contenuti, con una media di 4,1-4,2 litri per 100 km, facendo della Ypsilon una scelta eccellente per chi cerca stile ed efficienza in un’auto urbana. Rinnovata recentemente in termini estetici, il prezzo di base è di €17.100.

FIAT 500

La FIAT 500 è un’icona dello stile italiano, rinnovata in chiave moderna con un sistema di propulsione ibrida. Questo modello è dotato di un motore ibrido che combina un’unità a benzina da 1.0 a tre cilindri con un motore elettrico BSG (Belt-integrated Starter Generator), che insieme erogano una potenza di 70 cavalli.

La FIAT 500 è progettata per essere agile e maneggevole, ideale per il traffico cittadino, e allo stesso tempo attenta all’ambiente grazie ai bassi consumi e alle ridotte emissioni. Gli interni della 500 sono eleganti e dotati di tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment con connettività smartphone e un display touch screen intuitivo.

I consumi della FIAT 500 si attestano intorno ai 4,0-4,1 litri per 100 km, rendendola una delle opzioni più green ed efficienti tra le city-car disponibili sul mercato. Anche grazie all’ottimo prezzo di base, di €17.700, combinato alle sue qualità, la 500 è la seconda auto più venduta del 2024.

Renault Clio

La Renault Clio ibrida rappresenta una delle opzioni più interessanti nel segmento delle city-car grazie alla sua combinazione di efficienza e prestazioni. Dotata di un sistema ibrido E-TECH che abbina un motore a benzina da 1.6 con due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh, la Clio offre una potenza complessiva di 140 cavalli.

Questo sistema consente di ridurre significativamente i consumi e le emissioni, con una media di 4,3 litri per 100 km. Il design della Clio è moderno e dinamico, con interni ben rifiniti e una dotazione tecnologica di alto livello, inclusi un display touch screen per il sistema di infotainment e vari sistemi di assistenza alla guida.

Si tratta della quinta auto più venduta del 2024 secondo i dati di vendita UNRAE ed è disponibile sul mercato con un prezzo base di €17.350.

KIA Stonic

La KIA Stonic è un crossover compatto adatto alla guida in città che offre una versione ibrida leggera, combinando un motore a benzina da 1.0 con un sistema mild hybrid (MHEV). Questo setup ibrido produce una potenza totale da 100 a 120 cavalli e utilizza un generatore elettrico integrato per migliorare l’efficienza del motore, riducendo consumi ed emissioni.

I consumi della KIA Stonic si attestano intorno ai 5,0 litri per 100 km, rendendola una scelta efficiente per chi cerca un’auto versatile e moderna. La Stonic si distingue per il suo design sportivo e gli interni spaziosi, dotati di un avanzato sistema di infotainment con connettività smartphone e numerosi dispositivi di sicurezza attiva.

Il prezzo di base è di €20.950.

Toyota Yaris

La Toyota Yaris ibrida è una city-car che ha conquistato il mercato grazie alla sua eccezionale efficienza e tecnologia avanzata. La Yaris è equipaggiata con un sistema ibrido che combina un motore a benzina da 1.5 con un motore elettrico, generando una potenza complessiva di 116 cavalli.

Questo sistema permette di raggiungere consumi estremamente ridotti, con una media di soli 3,8 litri per 100 km, rendendola una delle auto più economiche in termini di carburante. Il design della Yaris è contemporaneo e accattivante, con interni ergonomici e un alto livello di comfort.

La dotazione tecnologica include un display touch screen per il sistema di infotainment, connettività smartphone e numerosi sistemi di sicurezza avanzati, come il sistema di pre-collisione e il mantenimento della corsia.

Con un prezzo di vendita di €24.550, è la decima auto più venduta dell’anno.

FIAT Tipo

La FIAT Tipo è una berlina versatile e spaziosa che offre un’eccellente combinazione di comfort, tecnologia e stile. Disponibile con motori benzina e diesel, la Tipo offre anche una versione ibrida leggera (mild hybrid) che combina un motore a benzina da 1.5 con un sistema elettrico a 48V.

Questo setup ibrido produce una potenza complessiva di 130 cavalli, garantendo prestazioni dinamiche e consumi ridotti. Il design esterno è elegante e moderno, mentre gli interni sono progettati per offrire massimo comfort e funzionalità, con un sistema di infotainment avanzato e connettività smartphone.

I consumi medi della versione ibrida si attestano intorno ai 5,1-5,5 litri per 100 km, rendendola un’opzione efficiente per chi cerca una berlina pratica e moderna. È disponibile sul mercato ad un prezzo di €17.500 ed è tra le berline più vendute dell’anno.

Mitsubishi Colt

La Mitsubishi Colt è una city-car compatta che si distingue per la sua agilità e praticità. La Colt offre anche una versione ibrida che combina l’efficienza di un motore elettrico con la versatilità del motore a combustione interna.

Questo sistema ibrido produce una potenza totale di 91 cavalli, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumi. Il design della Colt è moderno e accattivante, con interni spaziosi e dotati di tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment con display touch screen e connettività smartphone.

I consumi della Mitsubishi Colt ibrida sono particolarmente contenuti, con una media di 4,5-4,7 litri per 100 km, rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto efficiente per la città. Il prezzo di base è di €18.500.

Ford Fiesta

La Ford Fiesta è una delle city-car più popolari sul mercato, grazie al suo design sportivo, la tecnologia avanzata e le eccellenti prestazioni. La Fiesta è disponibile con una varietà di motorizzazioni, inclusa una versione ibrida leggera (mild hybrid) che combina un motore a benzina EcoBoost da 1.0 con un sistema elettrico a 48V.

Questo sistema ibrido eroga una potenza di 125 cavalli, garantendo un’esperienza di guida dinamica e consumi ridotti. Gli interni della Fiesta sono caratterizzati da materiali di alta qualità e un design ergonomico, con un sistema di infotainment SYNC 3 dotato di schermo touch e connettività smartphone.

I consumi della versione ibrida della Ford Fiesta si aggirano intorno ai 4,9-5,2 litri per 100 km, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un’auto compatta ed efficiente per la guida quotidiana.

È disponibile ad un prezzo di vendita di base di €21.250.

Opel Corsa

La Opel Corsa è una city-car moderna che combina stile, efficienza e tecnologia avanzata. Disponibile anche nella versione ibrida, la Corsa è dotata di un motore a benzina da 1.2 abbinato a un sistema mild hybrid a 48V, che insieme sviluppano una potenza complessiva di 100 cavalli. Questo setup garantisce una guida fluida e reattiva, perfetta per l’ambiente urbano.

Gli interni della Corsa sono spaziosi e ben progettati, con un sistema di infotainment dotato di display touch, connettività smartphone e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

I consumi della versione ibrida si attestano intorno ai 4,7-5,0 litri per 100 km, offrendo un ottimo equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. È possibile acquistarla a partire da €19.900.

Le city-car ibride rappresentano una scelta intelligente per chi cerca un veicolo economico, efficiente e adatto alla vita urbana. Modelli come la FIAT Panda, la Renault Clio e la Opel Corsa offrono un’ampia gamma di caratteristiche avanzate, motori efficienti e consumi ridotti. Queste auto combinano la praticità delle dimensioni compatte con la tecnologia ibrida, rendendole ideali per chi vuole ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a comfort e prestazioni.