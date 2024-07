Fonte: 123RF Preparazione al quiz patente: focus sugli argomenti importanti

Il quiz revisione della patente richiede impegno per essere passato. Questo è quanto emerge dopo una lettura degli argomenti da studiare per passare l’esame, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Molte domande sono dedicate ai segnali di pericolo e di divieto, a quelli orizzontali, al sorpasso, al cambio di corsia e di direzione. Nei quiz sono comprese anche le domande riguardo la fermata e la sosta. Inoltre una grande attenzione è dedicata agli incidenti e alle loro cause.

Quiz dell’esame di revisione della patente, gli esami chiave

Oltre ai segnali di pericolo e di divieto, nei quiz dell’esame di revisione della patente ci sono anche le domande sui segnali di precedenza e su quelli di obbligo. Sono inserite tutte le varie segnalazioni semaforiche e quelle relative agli agenti del traffico. Non sono tralasciati i limiti di velocità urbani e in autostrada. Spazio anche alle domande riguardanti la distanza di sicurezza da tenere in mezzo a due veicoli in marcia. Per quanto riguarda i veicoli, occorre studiare la posizione sulla carreggiata e le diverse parti della carreggiata stessa, oltre alle norme vigenti in materia di circolazione su strada.

Una parte delle domande, nel quiz revisione patente, ruota intorno alle cinture di sicurezza, ritenute importanti per i grandi e per salvaguardare la vita dei piccoli passeggeri. Grande attenzione ai sistemi di sicurezza nonché ai possessori di motocicli. Ci sono infatti domande sull’utilizzo del casco, degli occhiali, del telefono cellulare e sulle norme per il sorpasso. Come specificato nell’allegato del documento ufficiale, alcune delle domande riguardano anche l’assunzione di alcool, droghe e farmaci prima o durante la guida. Infine, spazio alle domande sull’omissione di soccorso e sugli elementi costituivi del veicolo.

Cosa c’è da sapere sui quiz dell’esame di revisione della patente

Si tratta dunque di un quiz che tocca i più importanti argomenti contenuti nel Codice della Strada. Bisogna studiare bene tutti gli argomenti per superare l’esame, altrimenti si rischia la sospensione della patente. Si ricorda anche che per le categorie A1, A2 A, B, BE e Bl, si deve affrontare un esame di 30 quiz ai quali rispondere vero o falso in un tempo massimo di 30 minuti. Il numero di errori che possono essere commessi è pari e non superiore a 3. Si ricorda che sul sito della Gazzetta Ufficiale si trovano anche le info sulle categorie e sottocategorie per le C e D. Il risultato dell’esame sarà disponibile subito, mentre gli errori commessi potranno essere visualizzati attraverso la propria scheda informatica sul sito della Motorizzazione civile.