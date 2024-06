Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Come sostenere la simulazione dell'esame di teoria della patente

Superare l’esame di teoria della patente B costituisce una tappa imprescindibile per ottenere l’ambita licenza. Simbolo di libertà, ancora oggi viene considerata da molti come preludio dell’ingresso nell’età adulta. Questo vale, a maggior ragione, nel caso di chi non abita nelle grandi città, che, perlomeno nelle fasce centrali della giornata, offrono diverse opzioni di trasporto pubblico. In vista della prova, le simulazioni dei quiz ministeriali costituiscono uno strumento prezioso. Così si testano a fondo le conoscenze accumulate e vengono definite eventuali punti carenti, in modo da ripassare gli argomenti in cui si è meno ferrati. Nel presente articolo, scopriremo come esercitarsi con efficacia.

Siti web e app

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette a disposizione delle simulazioni, reperibili su vari portali. In seguito alle modifiche apportate dal dicastero, i questionari sono completi di 30 quesiti, lo stesso numero dell’esame di teoria ufficiale, composto da domande su ciascuna delle tematiche di interesse. Il tempo concesso è di 20 minuti, mentre il limite massimo di errori consentiti è pari a 3. Agli aspiranti patentati è sottoposta una selezione di quesiti vero-falso su diversi argomenti: la lettera “V” sta per vero, la “F” per falso. Le simulazioni vengono offerte da siti come MondoPatente, TuttoPatenti e Quiz Patente Online a titolo gratuito: oltre alle domande, contengono delle interessanti sezioni di approfondimento.

E se il computer non è a portata di mano? Nessun problema: con gli sviluppi avvenuti nell’ambito dei software, sono proliferate una marea di app dedicate all’esame di teoria per conseguire la patente B. Ad esempio, Quiz Patente di Guida ti dà occasione di misurare il tuo sapere. In alternativa, ti suggeriamo Quiz Patente Ufficiale (Guida e Vai) e Quiz Patente, entrambi rilasciati per i sistemi operativi iOS e Android.

La lista completa degli argomenti trattati

In totale, i quiz ministeriali per la patente B sono più di 7.000, suddivisi in 25 argomenti: