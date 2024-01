Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Durante la stazione invernale, e soprattutto nelle infinite giornate di pioggia intermittente (come quelle che l’Italia del Nord sta vivendo in questi giorni) ci ritroviamo spesso con i vetri della nostra auto completamente appannati. Una situazione insopportabile, soprattutto quando si ha fretta di partire per recarsi al lavoro o a un appuntamento, e soprattutto molto pericolosa, perché azzera quasi la visibilità verso l’esterno da parte del conducente.

Quali sono le cause dei vetri appannati dell’auto? E quali invece le soluzioni possibili? Ci sono senza alcun dubbio delle abitudini da evitare, e che potrebbero peggiorare il problema, ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere a riguardo. La prima cosa da sapere comunque è che esistono anche dei metodi che prevengono la fastidiosa formazione di questo fenomeno durante la stagione fredda e nelle giornate uggiose e di pioggia, e non soltanto soluzioni in grado di risolverla. +

Consideriamo comunque che durante l’inverno è normale vedere apparire la condensa sul parabrezza e sui vetri della macchina, non è certo una novità, anche se rende la visibilità della strada difficoltosa e quindi può essere pericoloso. La raccomandazione quindi è di guidare solo ed esclusivamente quando i vetri sono totalmente puliti e privi di condensa, e di seguire alcuni dei consigli utili per evitare questo problema, che riguardano anche dei prodotti che giudicherete anche voi “miracolosi”.

Vetri appannati: le cause

La differenza tra la temperatura esterna e interna del veicolo è il motivo principale per cui i vetri si appannano. Si forma questa fastidiosa condensa nel momento in cui l’umidità interna si raffredda improvvisamente e va a finire sui vetri.

Come eliminare la condensa

Ci sono differenti metodi utili per spannare il parabrezza, il lunotto e gli altri vetri della macchina. Il nostro primo consiglio è quello di cercare di prevenire l’umidità. Come? L’unico modo è avviare l’auto e lasciarla girare al minimo alcuni minuti. Il motore si scalda e quindi la temperatura dentro l’auto sale tanto da rendere possibile il disappannamento dei vetri. Il metodo più frequente è usare l’aria condizionata, si tratta della soluzione più veloce ed efficiente. Attraverso l’aria calda infatti l’acqua accumulata sui vetri evapora rapidamente. Molti modelli di auto (se non tutti) sono dotati di una speciale funzione che permette al condizionatore di indirizzare l’aria direttamente sul parabrezza, proprio a questo scopo.

Un altro metodo per prevenire la condensa sui vetri? I prodotti anti-appannamento, che potete trovare su Amazon a un prezzo super conveniente. Il più economico è Goodyear Spray antiappannamento per parabrezza auto, confezione da 400 ml. La sua formulazione impedisce l’appannamento dei vetri interni delle auto, degli specchietti retrovisori e delle visiere dei caschi da moto non rivestite.

Oggi in offerta in occasione della settimana del Black Friday Amazon c’è lo spray detergente Glass Armor – BassMotor. Confezione da 500 ml, pulisce gli interni e gli esterni dell’auto in maniera molto efficace, non lascia aloni e soprattutto, oltre a rimuovere lo sporco, elimina anche l’appannamento. Ha un profumo molto buono e fresco e viene venduto anche con il panno in microfibra omaggio. Offerta speciale e limitata.

AREXONS trattamento antiappannante vetri no gas da 250 ml, evita l’appannamento di vetri, cristalli e parabrezza in caso di umidità e freddo. Uno spray in grado di ridurre la rifrazione dei raggi luminosi, garantendo perfetta visibilità anche durante la guida notturna, oltre a prevenire l’umidità e la condensa, agisce anche immediatamente su vetri già appannati. Basta spruzzare abbondantemente il prodotto sulle superfici da trattare e distribuire uniformemente con un panno, senza asciugare.

Se invece il vetro è già appannato, potete usare questa spugna “magica” che elimina la condensa. SONAX spugna per vetri doppia funzione: assorbe l’umidità in una sola passata, oltre a fornire un effetto antiappannante.

Un altro consiglio pratico? Fare in modo che parabrezza e finestrini siano sempre puliti. Lavarli periodicamente aiuta a prevenire l’appannamento dei vetri, e questo garantisce quindi una buona visibilità all’esterno da parte del guidatore, in qualsiasi condizione.

Aiutatevi con Ma-Fra, 1Shine Vetri, panno in microfibra che elimina lo sporco e non lascia aloni e con prodotti per la pulizia come SONAX Extreme detergente per parabrezza, oggi a un prezzo speciale su Amazon grazie all’offerta Black Friday

E infine, sarebbe bene mantenere l’abitacolo sempre asciutto. Se decidete quindi di lavare gli interni della vostra auto, assicuratevi poi che i sedili, i tappetini e gli altri elementi siano ben asciutti, soprattutto durante l’inverno e l’autunno. Lo stesso vale nelle giornate di pioggia, quando l’abitacolo può rimanere umido per molti giorni. Sarebbe bene usare una stufetta elettrica per far evaporare tutti i residui di umidità. Attenzione: lasciate comunque i finestrini dell’auto leggermente aperti. L’umidità che si crea all’interno della macchina va ad aumentare la condensa sui vetri e il rischio che rimangano appannati più a lungo.

