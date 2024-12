Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Renault Kwid: nuovo clone della Dacia Spring

Negli ultimi anni Renault ha deciso di seguire una strada leggermente diversa rispetto ai propri competitor. Per prima cosa non ha completamente abbandonato il termico, anzi, ancora oggi ha nella propria offerta commerciale molte vetture a benzina, diesel e GPL. Una scelta che sicuramente ha pagato, consentendo ai francesi di mantenere volumi di vendita decisamente importanti, nonostante una crisi che ha colpito pesantemente tutto il settore.

Un’altra mossa della Casa transalpina è stata quella di cambiare volto alla Dacia, azienda acquistata nel 1999. Renault, infatti, ha per prima cosa cambiato il logo al costruttore e poi si è occupata di disegnare un’intera gamma di veicoli dallo stile accattivante con una meccanica affidabile e funzionale dal prezzo contenuto. Proprio l’elettrica del marchio rumeno, la Spring, è oggi una delle più economiche tra quelle dotate di questo tipo di tecnologia.

Nuova Renault Kwid

Tra le due Case, naturalmente, c’è anche uno scambio proficuo di informazioni con le piattaforme che vengono usate per ambedue i marchi così come la componentistica. Ad esempio la Sandero monta una leva del cambio praticamente identica a quella della Clio e della Captur. In alcuni casi però si tratta anche di intere vetture rebrandizzate per essere vendute in altri mercati. Proprio la Spring, negli anni scorsi è stata venduta in una versione Renault con il nome Kwid in alcuni paesi emergenti come l’India.

La Kwid però ha ormai un bel po’ di anni sulle spalle visto che è stata lanciata sul mercato nel 2015 ed è presente con una versione full electric dal 2019. Per questo motivo, stando a quanto riportato dai colleghi francesi di Auto-Moto, la Renault starebbe pensando ad un aggiornamento stilistico. A quanto pare la Casa francese starebbe già lavorando in tal senso, al punto che sarebbero state avvistate delle vetture mimetizzate in strada.

Il futuro del marchio

A quanto pare la nuova Spring brandizzata Renault, oltre al logo, avrà anche una nuova calandra, fari posteriori rivisitati e nuovi cerchi in lega. Questo nuovo modello verrà lanciato sul mercato molto probabilmente all’inizio del 2025, ma non vedrà la luce in Europa, ma solo nei mercati emergenti come già fatto sinora. La Casa transalpina non vuole di certo farsi concorrenza da sola e ha già la sua Spring disponibile nell’UE. Inoltre, cosa da non sottovalutare, nel 2026 è prevista anche l’uscita della nuova Twingo, che sarà l’entry level elettrica del marchio.

Renault pur restando ancorata ai motori termici che tante soddisfazioni le stanno dando, strizza anche un occhio al futuro. Proprio nei giorni scorsi, attraverso un documentario su Prime, è stata svelata la nuova Renault 5 Turbo 3E. Un gradito ritorno per tutti gli appassionati di un modello che ha scritto letteralmente la storia dell’automobilismo. Nello specifico si tratta di una versione che presenta una motorizzazione completamente elettrica, capace di erogare oltre 500 CV. Bruciante davvero l’accelerazione visto che riesce a passare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, numeri che la mettono alla pari di una moderna supercar. A rendere più iconica ancora quest’auto infine e la sua modalità di presentazione completamente inedita. Renault, infatti, ha pensato bene di svelarla durante la quarta puntata del documentario Anatomy of a come-back.