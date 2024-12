Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Presentata nuova Renault 5 Turbo 3E: avrà prestazioni da supercar

Ci sono alcuni modelli che restano inevitabilmente nella storia dell’automobilismo. Uno di questi è senza ombra di dubbio la mitica Renault 5. In produzione dal 1972 al 1984 fu un successo clamoroso, peccato che il suo disegnatore, Michel Boué non poté godersi il meritato successo perché morì per un cancro fulminante poco prima del lancio della vettura in questione. Questo veicolo divenne letteralmente iconico in pochi anni incontrando il successo planetario.

La Renault 5 sin da subito incontrò l’alto gradimento dei più giovani che vedevano in questo modello un’auto stilosa, piccola e allo stesso tempo robusta. Come spesso accade in questi casi, il successo fu tale da spingere la Casa francese a realizzarne varie versioni e a lanciarla anche nel mondo agonistico con la sua versione Turbo. Successivamente il marchio transalpino decise di sostituire questa vettura con la Supercinque, in produzione dal 1984 al 1996.

Il ritorno della Renault 5

Con l’arrivo della Renault Clio nel 1990 però, per anni, la 5 non ha più trovato spazio nei listini della Casa francese, con buona pace dei suoi fan. Di recente però, in occasione dell’avvio della nuova gamma Renault elettrica, è stata presentata una nuova versione della 5. Non è tutto qui però perché durante gli episodi del documentario Anatomy of a come-back, in onda dal 13 dicembre su Prime Video, il marchio francese ha svelato la sua ultima creazione: la Renault 5 Turbo 3E.

Una mossa di marketing, quella di Renault, che è una novità assoluta, ma allo stesso tempo anche un qualcosa in perfetta linea con i tempi che stiamo vivendo. Alla fine della quarta puntata della serie, infatti, in maniera un po’ inaspettata, il Brand transalpino ha svelato al mondo il suo nuovo modello. il CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, ha spiegato che questa vettura sarà immessa sul mercato come auto di serie prossimamente. Inoltre, nell’arco del 2025, verranno organizzate iniziative per svelare sempre più dettagli di quest’auto.

Come sarà fatta questa 5 Turbo 3E

La Renault 5 Turbo 3E torna a solcare le strade ben 44 anni dopo l’uscita della prima Renault 5 Turbo. Del nuovo modello non si conoscono tantissime informazioni, ma si sa che presenta diversi elementi del mondo racing con una livrea che richiama i colori storici della versione che correva nei rally all’inizio degli anni ’80. L’auto sarà 100% elettrica e integrerà la presa di ricarica in una delle prese d’aria posteriori. Grazie alla sovrastruttura in carbonio, invece, avrà leggerezza e massima rigidità.

Ricalcando quanto fatto dalla sua antenata, la Renault 5 Turbo 3E sarà a trazione posteriore. I motori elettrici posizionati nelle ruote posteriori daranno alla vettura una potenza complessiva di oltre 500 CV. L’Azienda francese promette al guidatore sensazioni da pilota grazie ad un’accelerazione davvero folgorante, capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, tempi che sono praticamente a livello di quelli di una supercar. Renault ha fatto sapere che per questo modello nello specifico si stanno impegnando tutti i vari settori del gruppo per creare qualcosa di veramente unico. Per quanto riguarda la serie Anatomy of a come-back è stata girata in due anni ed è composta da 4 episodi di 40 minuti ciascuno. Chissà che in futuro questo metodo di presentazione non possa diventare una consuetudine anche per altri Marchi.