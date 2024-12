‘’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Toyota Urban Cruiser

Toyota ha svelato in anteprima il nuovo suv compatto elettrico Urban Cruiser che arriverà in Europa a novembre 2025. Questa vettura apre le porte al Marchio nipponico di un segmento di mercato in grandissima espansione. La Urban Cruiser è la gemella con marchio Toyota della Suzuki e-Vitara: le vetture sono nate da una collaborazione dei due costruttori giapponesi e differiscono solo per il design. Il prezzo, al momento, è ancora top secret.

Skoda Elroq

La Skoda Elroq è il nuovo SUV di segmento C di Skoda e si poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Al momento del lancio, due sono le versioni disponibili: la 50 e la 85 con potenza di 125 kW per la 50 e di ben 210 kW per la 85. I prezzi della Skoda Elroq partono da 34.800 euro in Italia, listino di poco superiore a quello della Karoq.

Renault 5 Turbo 3E

La Renault 5 Turbo 3E torna a solcare le strade 44 anni dopo l’uscita della prima Renault 5 Turbo. Del nuovo modello non si conoscono tantissime informazioni, ma si sa che presenta diversi elementi del mondo racing con una livrea che richiama i colori storici della versione che correva nei rally all’inizio degli anni ’80. L’auto sarà 100% elettrica e integrerà la presa di ricarica in una delle prese d’aria posteriori. Grazie alla sovrastruttura in carbonio, invece, avrà leggerezza e massima rigidità.