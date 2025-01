Škoda Elroq: il nuovo SUV elettrico che punta a conquistare il segmento C del mercato automotive

Con il lancio del nuovo Škoda Elroq, la casa automobilistica boema inaugura una nuova era nel segmento C, uno dei più competitivi e importanti per volumi in Europa. Questo SUV 100% elettrico, basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, rappresenta una sintesi perfetta di innovazione tecnologica e praticità quotidiana. Grazie al design denominato “Modern Solid”, Elroq si distingue nettamente dagli altri modelli Škoda, anticipando il linguaggio stilistico che caratterizzerà l’intera futura gamma elettrica del marchio.

Con una lunghezza di 4,488 metri e un passo di 2,770 metri, Škoda Elroq riesce a offrire l’abitabilità tipica di un SUV di segmento superiore come Enyaq, ma con dimensioni compatte che lo rendono agile anche nei contesti urbani. Il diametro di sterzata contenuto in 9,3 metri è un ulteriore punto a favore per chi cerca un’auto versatile. Conosciamolo meglio…

Diverse varianti per soddisfare tutte le necessità di mobilità elettrica

Al momento del lancio, Škoda Elroq è disponibile in due versioni: Elroq 50 e Elroq 85. Entrambe offrono un equilibrio tra prestazioni, autonomia e dotazioni di serie.

Elroq 50 : dotato di una batteria da 55 kWh (52 kWh utili), è in grado di erogare 125 kW di potenza e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9 secondi, mentre l’autonomia varia tra 364 e 375 km (ciclo WLTP).

: dotato di una batteria da 55 kWh (52 kWh utili), è in grado di erogare 125 kW di potenza e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9 secondi, mentre l’autonomia varia tra 364 e 375 km (ciclo WLTP). Elroq 85: con una batteria più capiente da 82 kWh (77 kWh utili), raggiunge una potenza di 195 kW, una velocità massima di 180 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. L’autonomia, grazie a una maggiore efficienza, oscilla tra 540 e 580 km.

In questo 2025 la gamma si arricchirà della versione Elroq 60, con una batteria da 62 kWh (58 kWh utili) e una potenza di 150 kW, pronta a garantire un ottimo compromesso tra performance e autonomia. In futuro saranno disponibili anche le versioni Sportline e l’Elroq 85x a trazione integrale.

Fonte: Ufficio Stampa Škoda

Comfort e sicurezza al centro dell’esperienza di guida

Indipendentemente dalla versione scelta, Škoda Elroq si presenta con una dotazione di serie estremamente completa. La variante Elroq 50 include:

Infotainment con display da 13 pollici, navigatore satellitare con mappe aggiornabili Over-the-Air e supporto ai protocolli wireless Apple CarPlay e Android Auto.

Climatizzatore automatico bi-zona.

Sistema di sicurezza attiva con 7 airbag, Crew Protect Assist, Lane Assist e Front Assist con riconoscimento pedoni.

Cerchi in lega da 19 pollici, fari LED anteriori e posteriori, e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera.

La versione Elroq 85 aggiunge ulteriori funzionalità, tra cui:

Adaptive e Predictive Cruise Control.

Lane Assist 2.0 con Traffic Jam Assist.

Phone Box con ricarica wireless attiva e prese USB-C posteriori.

Vetri posteriori oscurati e antifurto volumetrico.

L’infotainment è sempre connesso grazie a una eSIM integrata che permette di utilizzare servizi come il controllo remoto del veicolo tramite l’app MyŠkoda. Il sistema supporta la ricarica Plug&Charge presso stazioni abilitate e offre una potenza di ricarica in corrente continua fino a 145 kW per Elroq 50 e 175 kW per Elroq 85.

Un SUV che massimizza il comfort per i passeggeri

Škoda Elroq coniuga un design esterno accattivante con un interno progettato per massimizzare lo spazio. L’abitacolo offre un eccellente comfort grazie a dimensioni interne generose, come lo spazio gomiti di 1,587 metri all’anteriore e 1,562 metri al posteriore, oltre a un’altezza utile per la testa rispettivamente di 1,056 e 990 mm. La capacità del bagagliaio è un altro punto di forza: con 470 litri a disposizione, espandibili fino a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori, Elroq è perfetto sia per l’uso quotidiano sia per i viaggi più lunghi. Il nuovo linguaggio di design “Modern Solid” conferisce al veicolo linee pulite e una presenza su strada imponente, mentre le opzioni di personalizzazione, come le versioni Sportline con interni dedicati e assetto dinamico, permettono di soddisfare ogni esigenza estetica.

Protezione attiva e passiva ai massimi livelli

La sicurezza è un elemento centrale per Škoda Elroq. Oltre ai 7 airbag di serie, il sistema Crew Protect Assist rileva situazioni di pericolo imminente, pretensionando le cinture di sicurezza e chiudendo automaticamente i finestrini per proteggere gli occupanti. La dotazione ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) include funzionalità avanzate come l’Emergency Assist, che in caso di malore del conducente arresta il veicolo in sicurezza, e i fari Matrix LED di seconda generazione, disponibili come optional, che migliorano la visibilità notturna senza abbagliare gli altri utenti della strada. Grazie alla piattaforma MEB condivisa con Enyaq, Škoda Elroq si propone come un modello estremamente sicuro, in linea con le 5 stelle Euro NCAP ottenute dal fratello maggiore.

Un’offerta completa a partire da 34.500 euro

Il nuovo Škoda Elroq è già ordinabile presso le concessionarie italiane, con le prime consegne previste per marzo 2025. I prezzi partono da 34.500 euro per la versione Elroq 50 e salgono a 43.500 euro per la versione Elroq 85. Le future varianti, come l’Elroq 60 e le versioni Sportline, amplieranno ulteriormente l’offerta, consentendo a Škoda di soddisfare una gamma ancora più ampia di clienti. Con Elroq, Škoda punta a ridefinire il concetto di mobilità elettrica accessibile, combinando tecnologia avanzata, sicurezza e comfort in un unico pacchetto competitivo.