Fonte: Ufficio stampa Skoda Interni realizzati con plastiche e vestiti riciclati caratterizzano la Skoda Elroq

L’impegno “green” da parte di Skoda non accenna a diminuire. La Casa ceca facente parte della galassia del Gruppo Volkswagen, ha ormai intrapreso la via della transizione elettrica e dopo aver inserito in listino la Enyaq e la Enyaq Coupé, è adesso pronta per introdurre un nuovo modello: la Skoda Elroq. Il C-SUV si posizionerà in una fascia di mercato molto agguerrita e andrà all’assalto puntando tutto su un design contemporaneo e interni decisamente ecologici.

Nell’abitacolo dominano i materiali riciclati

In attesa che cadano ufficialmente i veli, e che quindi si riesca ad ammirare il linguaggio stilistico Modern Solid in tutto il suo splendore, la Casa ceca ha diffuso i primi bozzetti relativi agli interni della Skoda Elroq. A colpire non sono soltanto la semplicità, la spaziosità e la pulizia delle linee dell’abitacolo, ma soprattutto i materiali che Skoda ha utilizzato per sedili e tessuti. Questi sono stati realizzati con bottiglie di plastica riciclate e con abiti riciclati accuratamente ritrattati in nuovi filati e tessuti di alta qualità.

I clienti potranno scegliere tra quattro pacchetti denominati Studio, Loft, Lodge e Suite ognuno dei quali incorpora una maggiore percentuale di materiali sostenibili. Il Loft Design Selection, ad esempio, utilizza il Recytitan, un materiale composto per il 78% da PET riciclato e da abiti riciclati. Il tessuto grigio-blu scuro è completato da dettagli in pelle artificiale scura e cuciture gialle riflettenti.

Fonte: Ufficio stampa Skoda

Il Lodge Design Selection è caratterizzato invece da un materiale chiamato Technofil che contiene anche filati realizzati con nylon rigenerato ottenuto da vecchie reti da pesca e scarti di tessuto. Questo pacchetto si distingue per il tessuto nero abbinato alla pelle artificiale grigio chiaro evidenziato dalle cuciture a contrasto arancioni e dalle cinture di sicurezza arancioni abbinate. Materiali che confermano l’impegno di Skoda per la riduzione dell’impronta di CO2 dei suoi veicoli.

Tre tagli di batteria e quattro livelli di potenza

Oltre all’aspetto ecologico, la Skoda Elroq offre tanta sostanza. Se l’abitacolo, come visto, presenta materiali riciclati in percentuali importanti, non meno interessante è la dotazione tecnologica di bordo che vede la presenza di un monitor dedicato all’infotainment disposto in posizione orizzontale e dalla grandezza di 13”, mentre la strumentazione principale è racchiusa in uno schermo di 5” di grandezza ed è supportata dall’head-up display.

Decisamente ampia la scelta relativa alle motorizzazioni. La Skoda Elroq sarà disponibile in quattro versioni. La versione di partenza, denominata 50, offre una batteria da 55 kWh ed è abbinata al motore posteriore da 170 CV, mentre la Elroq 60 dispone di una batteria da 63 kWh e una potenza che sale sino al valore di 204 CV. Le versioni 85 e 85x presentano una batteria da 82 kWh in grado di assicurare fino a 560 km. La versione 85 eroga 286 CV, mentre per la 85x, dotata di trazione integrale, i CV sono 299.

I prototipi camuffati pesantemente stanno circolando su strada ed è stata la stessa Casa ceca a diffondere le immagini del SUV in livrea verde camouflage in giro per l’Europa. Sebbene si debba attendere ancora qualche mese prima di scoprire la versione definitiva, si possono intravedere le linee tipiche del recente linguaggio stilistico intrapreso dalla Casa fatto di linee tese ed affilate che hanno conquistato sempre più consumatori negli ultimi tempi.