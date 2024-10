Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Volkswagen La prima elettrica di Skoda: la Elroq

Dopo un’attesa quasi spasmodica, la nuova Skoda Elroq toglie il velo e si mostra in tutto il suo splendore. Il nuovo SUV compatto della Casa boema dimostra di possedere charme e personalità, grazie a un design moderno e affilato. Certo la battaglia in questo segmento è molto serrata, vista anche la concorrenza numerosa e agguerrita, ma le ricche dotazioni e le molteplici varianti del suo gruppo propulsore elettrico possono fornire la spinta giusta per affermarsi definitivamente. Intanto, andiamo a scoprirla più nel dettaglio.

Stile solidamente moderno

Skoda Elroq adotta il nuovo linguaggio di design “Modern Solid“ che era stato mostrato sulla concept Vision 7S per la prima volta. Il frontale si caratterizza per la Tech-Deck Face, che manda in pensione la classica calandra Skoda. Dietro a questo elemento nero lucido sono stati celati sensori come il radar e la fotocamera frontale. Un po’ più in alto, Elroq mostra il nuovo lettering Skoda sul cofano, mentre f fari sono caratterizzati da linee sottili e da un design minimalista. La tecnologia è a LED.

Tra le nuove più caratteristiche c’è una fascia luminosa che unisce visivamente i fari. Questa banda luminosa è inizialmente un’esclusiva del modello First Edition che però non è disponibile in Italia. Nei modelli top di gamma sarà possibile avere i fari con la tecnologia Matrix LED. Anche i fari posteriori sono conformi al linguaggio di design Modern Solid, con linee sottili e un look 2D minimalista. La versione top di gamma offre anche indicatori di direzione dinamici.

Abitacolo minimalista e moderno

A bordo della Skoda Elroq si nota un ottimo grado di digitalizzazione, mentre lo stile adottato è decisamente minimalista. Dietro al volante scoviamo la strumentazione digitale con uno schermo da 5”. Al centro della plancia è stato invece collocato il display da 13 pollici del sistema infotainment contraddistinto da una rinnovata interfaccia per rendere il suo uso più intuitivo. Inoltre, è possibile disporre anche di un Head-up Display con funzioni di realtà aumentata. Non manca neppure un assistente vocale con ChatGPT integrato. Per l’interno sono stati utilizzati materiali sostenibili e non mancano diversi piccoli portaoggetti per una capacità complessiva di 48 litri. Immancabili i dispositivi Simply Clever offerti da Skoda.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Volkswagen

Skoda Elroq: i motori

La nuova Skoda Elroq è figlia della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e viene proposta nelle versioni elettriche Elroq 50, 60, 85 e 85x. Nel dettaglio:

Elroq 50 : trazione posteriore e una batteria da 55 kWh (52 kWh netti) che alimentata un motore elettrico da 125 kW. L’autonomia è di 370 km;

: trazione posteriore e una batteria da 55 kWh (52 kWh netti) che alimentata un motore elettrico da 125 kW. L’autonomia è di 370 km; Elroq 60 : trazione posteriore e una batteria da 63 kWh (59 kWh netti), che alimenta un motore elettrico da 150 kW. L’autonomia è di oltre 400 km;

: trazione posteriore e una batteria da 63 kWh (59 kWh netti), che alimenta un motore elettrico da 150 kW. L’autonomia è di oltre 400 km; Elroq 85 ed Elroq 85x: sono dotate di una batteria da 82 kWh (77 kWh netti). Elroq 85 dispone della trazione posteriore e di un motore con una potenza di picco di 210 kW, mentre Elroq 85x offre due motori, c’è quindi la trazione integrale, e una potenza di picco di 220 kW. Eloroq 85 è il modello con più autonomia, oltre 560 km.

Le versioni con batteria di maggiore capacità sono in grado di rifornire in corrente continua fino ad una potenza di 175 kW. Per passare dal 10% all’80% della carica bastano 28 minuti. Per Elroq 50 ed Elroq 60, che supportano velocità di ricarica rispettivamente fino a 145 kW e fino a 165 kW, lo stesso processo richiede circa 25 minuti. In corrente alternata, tutti i modelli possono ricaricare a 11 kW.

I prezzi

In Italia la nuova Skoda Elroq partirà da un prezzo di listino di 34.500 euro.