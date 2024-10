Occasione Salone di Parigi per Audi che in Francia presenterà quattro nuovi modelli che saranno presto nelle concessionarie di tutto il mondo

Audi al Salone di Parigi 2024 con quattro nuovi modelli

Anche Audi si presenterà al Salone dell’Auto di Parigi 2024 con una ventata di novità. La Casa dei Quattro anelli, infatti, arriverà in Francia con quattro nuovi modelli, destinati a mettere a segno un’offensiva di prodotto senza precedenti. Al Motor Show, infatti, andranno in scena Audi Q6 Sportback e-tron, Audi A6 e-tron, Audi A5 e Audi Q5.

Le novità Audi a Parigi

Tre è il numero perfetto, ma per Audi il quattro è quello ideale. Quattro, come gli anelli che compongono il suo iconico logo, ma anche come i modelli che la Casa tedesca presenterà al Salone di Parigi, con l’obiettivo di stupire tutti con la sua flessibilità tecnologica. Il marchio del Gruppo Volkswagen, infatti, ha annunciato l’arrivo in Francia con quattro vetture che segnano l’offensiva di prodotto senza precedenti, con due nuove piattaforme che vogliono stupire.

Una è la piattaforma premium elettrica che si trova in Audi Q6 Sportback e-tron e Audi A6 e-tron, per massima efficienza, autonomia, ricarica, dinamica e piacere di guida. L’altra, invece, è la piattaforma premium termica, con Audi A5 e Audi Q5 accompagnate da una tecnologia mild-hybrid evoluta a supporto della trazione, frenata elettroidraulica e riduzione di consumi ed emissioni.

Insomma, novità che sintetizzano perfettamente il nuovo approccio della Casa, a caccia di un’avanguardia che mira a stupire tutti.

I quattro nuovi modelli della Casa

E come detto, Parigi sarà l’occasione per vedere tutti insieme i modelli novità della stagione Audi. Il 2024 della Casa, infatti, si chiuderà in Francia con l’avvento di quattro nuove vettura, ognuna unica nel suo genere.

Partendo da Audi Q6 Sportback e-tron, la versione coupé di Audi Q6 e-tron, il brand dei Quattro anelli ha deciso di dare un look sportivo marcatamente muscolare affiancato a tutti i vantaggi competitivi caratteristici della piattaforma premium elettrica Audi in termini di prestazioni, efficienza, velocità di ricarica e piacere di guida. Il tutto abbinato a un’autonomia sino a 656 chilometri WLTP, al vertice della gamma e della categoria.

Alla sportività della vettura si abbinano plus funzionali quali la capacità di traino sino a 2.400 chilogrammi, la generosa abitabilità posteriore favorita dal passo di 2.899 millimetri e la capacità di carico con cinque persone a bordo di ben 511 litri: un valore pressoché analogo alla “sorella” con carrozzeria SUV, forte di 526 litri, e ulteriormente espandibile considerando i 64 litri nel bagagliaio sotto il cofano anteriore. Audi Q6 Sportback e-tron quattro può contare su di una potenza massima di 387 CV cui conseguono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h, mentre la variante sportiva. Audi SQ6 Sportback e-tron quattro si avvale di 517 CV in modalità boost. Il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in 4,3 secondi e la punta massima è di 230 km/h.

Audi A6 e-tron, invece, è offerta nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant, con la Casa che ha alzato nettamente l’asticella delle performance dei motori a elettroni, delle elettroniche di potenza, del sistema di trasmissione, della gestione termica, della batteria e dell’architettura elettronica. L’autonomia va fino a 656 chilometri WLTP per il SUV coupé a elettroni e sino a 756 chilometri WLTP per Audi A6 Sportback e-tron, e potenza di ricarica sino a 270 kW.

Audi A5 e Audi Q5 sono i primi modelli basati sulla piattaforma premium termica dedicata alle vetture con motore anteriore longitudinale. Un sistema che può contare sull’innovativa tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione riducendo consumi ed emissioni.

Due mezzi che, proposte con A5 con motori TDI e TFSI da 150 a 367 CV e Q5 con TDI e TFSI da 204 a 367 CV, vedono ridursi consumi ed emissioni sino al 10% rispetto alla precedente generazione di propulsori.

I prezzi delle nuove Audi

Secondo quanto comunicato dalla Casa, Audi A5 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del mese di novembre 2024 con prezzi a partire da 50.150 euro per la berlina, da 52.550 euro per la Avant.

Audi Q5 arriverà invece nel corso del primo semestre del 2025 con un listino da 63.250 euro.

Audi Q6 e-tron ha prezzi da 67.800 euro, mentre Audi Q6 Sportback e-tron sarà disponibile a partire dal primo trimestre 2025, con i prezzi ancora da comunicare. Analogo orizzonte temporale per Audi A6 e-tron, proposta con prezzi a partire da 74.500 euro per la variante long range.