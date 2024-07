Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Mondial de l'auto Paris L'edizione 2024 del Salone dell'Auto di Parigi promette di essere imperdibile con numerosi marchi presenti

Sembrava inevitabile il declino, soprattutto nel Vecchio Continente, ed invece il segnale che arriva dalla Francia lascia spazio ad una buona dose di fiducia. Non stiamo parlando delle Olimpiadi che hanno da poco preso il via nella capitale francese, ma del Salone dell’Auto di Parigi che aprirà i battenti al pubblico a metà ottobre e che si candida a diventare un evento di rilievo in Europa vista la presenza di un grande numero di costruttori pronti a presentare le ultime novità.

La lenta crisi del Salone di Ginevra

Come abbiamo detto in precedenza, sembrava che l’era dei Saloni dell’auto fosse ormai segnata in Europa. Se fino a quindici anni fa erano numerose le manifestazioni che si tenevano in gran parte degli stati del Vecchio Continente, dopo la pandemia la situazione è drasticamente cambiata. Senza scomodare quanto accaduto col Motorshow di Bologna, ormai destinato all’album dei ricordi, basti pensare a quanto visto molto più recentemente con il Salone di Ginevra.

L’evento svizzero è stato per anni un punto di riferimento a livello mondiale. Le Case facevano a gara nell’occupare gli stand con maggiore visibilità per presentare anteprime a livello globale ed il pubblico accorreva numeroso per ammirare dal vivo quei modelli che avrebbe visto soltanto parecchio tempo dopo in concessionaria. Sembra di parlare di qualcosa legato ad un passato lontanissimo, ed invece questa era la realtà fino al 2019.

Dopo la pandemia il Salone di Ginevra non è più tornato quello di un tempo nonostante gli sforzi degli organizzatori. Troppo cambiato il mondo in un lasso di tempo brevissimo, troppe le disdette delle Case alle prese con una transizione elettrica che ha assorbito ogni risorsa. Tutto ciò ha costretto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca quest’anno e la sensazione, stando a quanto visto negli anni passati, è che il Salone di Ginevra difficilmente si svolgerà nuovamente.

Il ruolo centrale del Salone di Parigi

Nonostante l’amarezza per la fine del Salone di Ginevra gli appassionati hanno di che essere felici per quello che li aspetta a metà ottobre. Dal 14 al 20, infatti, andrà in onda il Salone dell’Auto di Parigi che si annuncia particolarmente ricco grazie alla presenza di numerosi costruttori del Vecchio Continente. Marchi quali Audi, Bmw, Kia, Mini, Skoda e Volkswagen hanno confermato la propria presenza in forze all’evento transalpino a differenza di quanto faranno i brand cinesi.

Complici infatti i dazi applicati dall’Unione Europea alle vetture prodotte nella terra del Dragone, marchi quali Aiways, BYD, Chery, Geely Great Wall, Leapmotor, MG, Nio e Xpeng non esporranno i loro prodotti presso il Parc des Exposition di Porte de Versailles. Un vero peccato perché sarebbe stato interessante toccare con mano e confrontare il meglio della produzione cinese nel campo delle auto elettriche con il meglio di quella europea.

Nonostante ciò, non mancheranno le novità sotto il cielo di Parigi. Stando alle indiscrezioni in casa Volkswagen saranno presentate due prime assolute: la Volkswagen Tayron, un SUV con configurazione fino a 7 posti, e la concept car ID. GTI che nelle intenzioni dovrebbe rivisitare in chiave elettrica lo spirito di una vettura simbolo del costruttore tedesco come la Golf GTI. Anche la versione veicolo commerciale dell’ID Buzz dovrebbe fare il suo debutto in società.

Ovviamente, poi, non potranno mancare le prime dei costruttori francesi come Renault. La Casa della Losanga dovrebbe essere presente con la Rafale e la Symbioz, ma anche con i brand Dacia e Alpine. La prima dovrebbe svelare la Dacia Spring e la Bigster, mentre la seconda potrebbe sfruttare l’evento di casa per mostrare al mondo la Alpine A290, la sportiva elettrica basata sulla R5. Che dire, il menù sembra ricco e non vediamo l’ora che sia già ottobre.