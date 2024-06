Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Alpine La Alpine A290 è la prima elettrica della Casa francese con potenze fino a 220 CV

Il nome è di quelli che hanno scritto pagine di storia nell’automobilismo: Alpine. La Casa francese, da qualche anno tornata sulla cresta dell’onda sia con il rebranding del team di Formula 1 (ex Renault) sia con la splendida A110, ha svelato quest’oggi al mondo la A290. La hot hatch basata sulla nuova Renault 5 E-Tech segna un punto di svolta per la Casa perché il modello è il primo elettrico nella storia del brand.

Uno stile vintage con richiami ai rally

La prima cosa che balza all’occhio quando si ammira la Alpine A290 è lo stile fortemente vintage. Non poteva essere diversamente visto che la base di partenza è la Renault 5 E-Tech, l’utilitaria della Casa della losanga che reinterpreta in chiave moderna uno dei modelli più apprezzati dal marchio transalpino, ma in questo caso ci sono alcuni tocchi specifici che regalano un design molto piacevole.

Ammirando il frontale si nota subito la presenza di una batteria di fari supplementari caratterizzati da una firma luminosa a X. Questi due elementi, che presentano una firma luminosa a X, sono caratterizzati da una funzione particolare: una volta che il proprietario si avvicina alla vettura, grazie alla trasmissione dati della chiave keyless, si attiva automaticamente una sequenza di benvenuto.

Le differenze tra la Renault 5 E-Tech e la Alpine A290 si notano anche in altri dettagli come l’ampiezza della carreggiata, aumentata di 60 mm rispetto al modello di casa Renault per conferire sia un aspetto più piantato a terra, sia un miglior feeling al volante. Anche l’aerodinamica è stata studiata in maniera specifica e lo si nota soprattutto dall’elaborato design del paraurti anteriore totalmente diverso rispetto al modello di partenza.

L’esasperata ricerca aerodinamica è stata finalizzata alla massimizzazione dell’autonomia elettrica. Ogni inutile orpello è stato eliminato e i designer della Casa hanno preferito concentrarsi su elementi utili al fine. Ad esempio al posteriore si è preferito adottare un ducktail in corrispondenza del portellone e non uno spoiler sovradimensionato che avrebbe compromesso il CX a discapito dell’autonomia.

Lo stile specifico adottato per la Alpine A290 ha comportato delle misure differenti rispetto alla Renault 5 E-Tech. Mentre la vettura della Casa della Losanga fa registrare un lunghezza complessiva pari a 3.922 mm, la Alpine incrementa questo valore sino a 3.990 mm. La larghezza della sportiva elettrica, complice l’allargamento della carreggiata, misura 1.820 mm contro i 1.774 mm della 5 E-Tech, ed infine l’altezza è di 1.520 mm per la Alpine e di 1.498 per la Renault.

Sotto il cofano potenze fino a 220 CV

Sotto l’affascinante abito sportivo la Alpine A290 presenta un powertrain in grado di stuzzicare anche gli sportivi. La potenza offerta dal propulsore a zero emissioni è in grado di arrivare fino a 220 CV (la versione di partenza offre 180 CV), mentre la coppia è di ben 300 Nm. Interessante il lavoro svolto dai tecnici francesi che hanno realizzato la A290 sulla piattaforma AmpR Small. Il peso è stato contenuto in 1.479 kg a tutto vantaggio dello scatto da 0 a 100 Km/h in 6,4 secondi.

Gran parte del peso è dato dalla presenza della batteria da 52 kWh. La Casa dichiara una autonomia di 380 Km nel ciclo WLTP e sfruttando una presa di corrente corrente fino a 100 kW è possibile ricaricare dal 15 all’80% in circa 30 minuti. Grande il lavoro svolto per mantenere un baricentro basso a tutto vantaggio della maneggevolezza e del piacere di guida. Piacere amplificato anche dai cerchi da 19” che calzano pneumatici specifici firmati Michelin.

Un abitacolo proiettato nel futuro

Se gli esterni della Alpine A290 strizzano l’occhio al passato, ben diversa è la sensazione che si prova una volta che ci si mette al volante della piccola hot hatch transalpina. Davanti agli occhi del conducente sono presenti due schermi, un quadro strumenti da 10,25” ed un display centrale da 10,1” inclinanti verso il guidatore così da conferire una connotazione ancora più sportiva.

Il volante tagliato in basso amplifica ulteriormente la sensazione di trovarsi alla guida di una vettura da corsa, e le 4 impostazioni del manettino – Save, Normal, Sport e Perso – consentono di cucirsi addosso l’auto nel set up preferito. Il tasto OV, acronimo di overtake, regala un boost di potenza extra per un massimo di 10” da sfruttare proprio in fase di sorpasso.

La Alpine A290 verrà proposta in 2 livelli di allestimento GT e GTS per un totale di 4 versioni. La entry level GT è dotata di motore da 180 cv ed una batteria da 52 kWh, mentre le altre versioni sono laGT Premium sempre da 178 CV, la GT Performance con potenza di 220 CV così come per la top di gamma, la GTS.

In occasione del lancio della Alpine A290 sarà possibile acquistare anche la serie limitata “Première Edition” realizzata in appena 1.995 unità e prodotta in tre varianti esclusive: Beta, ispirata alla showcar A290_β con contrasti di bianco e nero, La Grise e La Bleue. La Casa non ha ancora comunicato ufficialmente i prezzi di listino.