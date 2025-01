‘’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Auto dell’anno 2025

Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 sono state elette, insieme, Auto dell’anno 2025. Il risultato è stato annunciato venerdì 10 gennaio in occasione della cerimonia organizzata dalla giuria europea The Car of the Year al Salone dell’Auto di Bruxelles.

Questo riconoscimento premia la strategia di elettrificazione e la qualità dei nuovi modelli delle Marche Renault e Alpine.

Le due vincitrici sono state votate da 60 giornalisti del settore auto di 23 Paesi e hanno conquistato il primo posto con 353 punti davanti a Kia EV3 (291 punti) e Citroën C3 (215 punti).

Avenger è il SUV più venduto in Italia

Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia in assoluto, sia nel singolo mese di dicembre, sia nell’intero 2024, coerentemente con un primato consolidato mese dopo mese.

Jeep Avenger si conferma anche il terzo modello in assoluto più venduto del 2024 e si posiziona tra i modelli di riferimento anche nel segmento B-SUV 100% elettrici, nella top five assoluta annuale.

Nuova Mazda6e

Mazda ha presentato al Salone dell’Auto di Bruxelles l’inedita Mazda 6e. Questa berlina 5 porte a ricarica rapida è l’ultima novità totalmente elettrica della gamma Mazda.

La Mazda 6E offre due opzioni di propulsione per soddisfare le diverse preferenze di guida. La versione base è dotata di una batteria da 68,8 kWh che offre un’autonomia fino a 479 km mentre la Long Range consente un’autonomia fino a 552 km e il suo motore elettrico fornisce 180 kW (245 CV).

La nuova Mazda6e arriverà negli showroom dei concessionari italiani nell’estate del 2025.