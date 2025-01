Presentata al Salone dell'Auto di Bruxelles, la Mazda 6e rappresenta un nuovo capitolo per il marchio giapponese. Eleganza e tecnologia di primissimo livello

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda New entry: debutta la nuova Mazda 6e

La Mazda 6e, rivelata durante il Salone dell’Auto di Bruxelles 2025, è la nuova ammiraglia elettrica del prestigioso marchio giapponese. Questa berlina a cinque porte totalmente elettrica e a ricarica rapida rappresenta l’apice della filosofia “Kodo design” della Casa di Hiroshima, promettendo un connubio bilanciato fra estetica raffinata e funzionalità avanzata, per un’esperienza di guida – come affermano in Mazda – dinamica e sostenibile. Vediamola più nel dettaglio.

Un’esperienza di guida coinvolgente

La Mazda 6e offre due differenti opzioni di propulsione, entrambe progettate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di conducenti, garantendo prestazioni brillanti e un’autonomia eccezionale. La Mazda 6e, equipaggiata con una batteria da 68,8 kWh, offre un’autonomia fino a 479 km (WLTP), ideale per gli spostamenti quotidiani e le gite fuori porta. Il suo potente motore elettrico da 190 kW (258 CV) eroga una coppia di 320 Nm, garantendo un’accelerazione fluida e scattante (da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi), con una velocità massima di 175 km/h.

Per chi desidera la massima autonomia senza compromessi, la Mazda 6e Long Range è la scelta ideale. Grazie alla sua batteria da 80 kWh, questa versione sfoggia un’autonomia fino a 552 km (WLTP), consentendo di percorrere lunghe distanze senza preoccuparsi della ricarica. Il motore elettrico da 180 kW (245 CV) mantiene la stessa coppia di 320 Nm, offrendo prestazioni brillanti e un’esperienza di guida – assicurano i tecnici Mazda – estremamente coinvolgente.

Mazda 6e: ricarica rapida per una praticità senza compromessi

Entrambe le configurazioni della Mazda 6e supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW, consentendo di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in soli 22 minuti. Questa velocità di ripristino dell’energia offre una flessibilità importante, rendendo la Mazda 6e una perfetta compagna di vita.

Kodo Desing evoluto: eleganza e dinamicità

La Mazda 6e incarna la nuova evoluzione del linguaggio stilistico Kodo di Mazda, che si traduce in linee fluide e sinuose che evocano un senso di movimento perpetuo. La silhouette slanciata da coupé, con il tetto basso e la coda corta, conferisce alla vettura un aspetto sportivo e moderno, pur mantenendo la praticità di una berlina a 5 porte.

Le luci anteriori e posteriori presentano un design moderno e distintivo, con un’accattivante firma luminosa che rende la Mazda 6e immediatamente riconoscibile. Le porte senza cornice e le maniglie integrate contribuiscono alla pulizia estetica della fiancata, creando un effetto di continuità che accentua l’eleganza della vettura. Poi, le luci posteriori a quattro cilindri e lo spoiler elettrico aggiungono un tocco di vivacità e aggressività che non guastano affatto.

Gli interni esprimono qualità e comfort

L’abitacolo della Mazda 6e è un’oasi di pace e comfort, ispirato al concetto giapponese di “ma“, che celebra la semplicità e l’armonia degli spazi vuoti. I passeggeri, sia anteriori che posteriori, godono di ampio spazio per le gambe e per la testa. Il tetto panoramico inonda l’interno di luce naturale, creando un ambiente arioso e accogliente.

Pelle ecologica, pelle Scamosciata e pregiata Pelle Nappa sono alcuni dei materiali pregiati e di alta qualità che creano un ambiente raffinato e accogliente, in cui ogni dettaglio è curato con la massima attenzione. Inoltre, il design innovativo del quadro strumenti, che sembra sospeso nell’aria, conferisce un senso di leggerezza e modernità a tutta la struttura dell’abitacolo.

Due gli allestimenti per rendere più preziosa quest’auto:

Takumi: si distingue per gli interni in pelle ecologica nei toni caldi del beige o nell’elegante nero;

si distingue per gli interni in pelle ecologica nei toni caldi del beige o nell’elegante nero; Takumi Plus: si arricchisce con interni in pelle scamosciata e pregiata pelle nappa color sabbia, e aggiunge al tetto panoramico una tendina apribile elettricamente per un maggiore comfort.

Tecnologia umano-centrica: interfaccia al servizio del conducente

L’abitacolo della Mazda 6e è progettato per mettere il conducente al centro dell’esperienza, con un layout intuitivo che facilita l’accesso alle informazioni e ai comandi. Tre schermi strategicamente posizionati offrono una visione completa delle funzioni del veicolo, per un’esperienza di guida che promette di essere tanto coinvolgente quanto sicura.

Presente un pacchetto tecnologico, che comprende anche un infotainment avanzato per un controllo totale, che può essere così sintetizzato:

touchscreen da 14,6’’: posizionato al centro della plancia, questo schermo personalizzabile offre un’interfaccia intuitiva per la gestione dell’infotainment, della navigazione e delle impostazioni del veicolo.

posizionato al centro della plancia, questo schermo personalizzabile offre un’interfaccia intuitiva per la gestione dell’infotainment, della navigazione e delle impostazioni del veicolo. quadro strumenti digitale da 10,2’’: fornisce informazioni chiare e dettagliate sul veicolo, sulla navigazione e sui sistemi di assistenza alla guida;

fornisce informazioni chiare e dettagliate sul veicolo, sulla navigazione e sui sistemi di assistenza alla guida; head-up display a realtà da 50’’: proietta le informazioni essenziali, come velocità e indicazioni di navigazione, direttamente nel campo visivo del conducente, l’head-up display a realtà aumentata riduce le distrazioni e aumenta la sicurezza.

proietta le informazioni essenziali, come velocità e indicazioni di navigazione, direttamente nel campo visivo del conducente, l’head-up display a realtà aumentata riduce le distrazioni e aumenta la sicurezza. comandi vocali e gestuali avanzati: semplificano l’interazione con il sistema di climatizzazione, la navigazione e il sistema multimediale, consentendo al conducente di concentrarsi sulla guida;

semplificano l’interazione con il sistema di climatizzazione, la navigazione e il sistema multimediale, consentendo al conducente di concentrarsi sulla guida; sistema audio SonyPRO a 14 altoparlanti: per un’esperienza sonora immersiva, la Mazda 6e è dotata di un sistema audio SonyPRO a 14 altoparlanti, che diffonde un suono cristallino e avvolgente in tutto l’abitacolo.

Sistemi di sicurezza attiva e passiva

La Mazda 6e è equipaggiata con una suite completa di sistemi di sicurezza attiva e passiva, progettati per prevenire gli incidenti e proteggere gli occupanti in caso di collisione. La sicurezza è una priorità assoluta per Mazda, e il nuovo modello elettrico ne è la massima espressione.

La grande ammiraglia giapponese è dotata di nove airbag strategicamente posizionati per offrire una protezione completa a tutti gli occupanti in caso di impatto. Il sistema di assistenza alla guida della nuova ammiraglia giapponese, poi, include la frenata di emergenza autonoma (AEB), avviso di superamento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e molte altre funzioni per assistere il conducente nella prevenzione dei pericoli.

Presente anche il sistema di monitoraggio dell’occupazione dei sedili posteriori, il quale utilizza una telecamera interna per rilevare la presenza di bambini sul sedile posteriore e avvisa il conducente in caso di abbandono accidentale del veicolo, prevenendo situazioni potenzialmente pericolose.

Mazda 6e: quando arriverà nelle concessionarie

La Mazda 6e rappresenta un nuovo capitolo nella storia del marchio nipponico, iniziato con tanto entusiasmo al Salone dell’Auto di Bruxelles. L’ammiraglia alla spina giungerà negli showroom italiani nell’estate del 2025, pronta a conquistare il pubblico nostrano che è alla ricerca di un’alternativa elegante, innovativa e in grado di regalare emozioni uniche. Tutte rigorosamente a trazione elettrica.