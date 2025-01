Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Mazda MX-30 e-Skyactive R-EV 2025: cosa cambia in questo nuovo modello

A partire dalla prossima primavera sarà disponibile la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025 con nuove combinazioni cromatiche, un design interno rivisto, un miglioramento della connettività e una nuova versione speciale: la Nagisa. Immessa sul mercato nel 2023, questa vettura è una delle più apprezzate tra quelle prodotte dal marchio nipponico.

Grazie alle porte a “farfalla” richiama da vicino la coupé sportiva Mazda RX-8. Uno dei punti di forza di questa vettura però è dato dal motore elettrico abbinato all’esclusivo motore rotativo a benzina. Il modello in questione ha un’autonomia puramente elettrica di 85 km e un’autonomia totale di 630 km.

Come cambia la MX-30 e-Skyactiv R-EV

Per quanto riguarda le combinazioni cromatiche, il modello 2025 offre tre diverse soluzioni: Carrozzeria Ceramic White, tetto Brilliant Black, ed elemento laterale cambiato da Gray a Brilliant Black; Carrozzeria e tetto Jet Black con elemento laterale Silver e infine Carrozzeria Soul Red Crystal, tetto ed elemento laterale Brilliant Black. Resta invariata, invece, la gamma dei cinque colori monocromatici.

Anche l’interno dell’auto è stato rivisto con una modifica al colore del sughero, che da naturale diventa invece scuro. Gli allestimenti Exclusive-Line sono stati modificati con tessuto nero e similpelle “Urban Expression”; quelli Makoto e Makoto Plus, invece sono disponibili con tessuto bianco e similpelle “Modern Confidence”. Per quanto concerne la connettività, invece, il display è stato ampliato passando da 8,8 pollici a 10,25 ed è stata aggiunta la funzionalità touchscreen. Apple CarPlay e Android Auto, invece, sono ora collegabili in modalità wireless. Molto comodo anche l’aggiornato sistema di navigazione che che segnala durante il percorso i punti di ricarica. Le due porte di ricarica poi sono state aggiornate da USB-A a USB-C. Inoltre Il tetto apribile e il Driver Assistance and Sound Pack con sistema audio Bose e funzioni di assistenza alla guida, che prima facevano parte delle opzioni per la Makoto, ora sono comprensive nell’allestimento Makoto Plus.

Nuova versione, motore e prezzo

La nuova versione Nagisa, invece, è disponibile in tre colorazioni multitono che abbinano carrozzeria ed elemento laterale nelle colorazioni Zircon Sand, Machine Gray o Ceramic White con il tetto nero. I cerchi in lega, invece, sono da 18 pollici e di colore nero metallizzato così come l’ala anteriore. Gli interni, invece, si caratterizzano per una combinazione di tessuto e similpelle color terracotta. Per quanto concerne, infine le dotazioni, la Nagisa ha le stesse del Makoto, con l’aggiunta del sistema audio Bose con 12 altoparlanti della Makoto Plus.

Per quanto concerne il motore, è stato omologato secondo i canoni Euro 6e, ma la potenza resta invariata. L’unità elettrica riesce a sprigionare una potenza massima di 170 CV e una coppia di 260 Nm, il motore rotativo a benzina, invece, usa i suoi 75 CV e 117 Nm di coppia per alimentare un generatore che ricarica la batteria mentre l’auto è in marcia. Alla luce di questi dati la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025 riesce a passare da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e la sua velocità massima è elettronicamente limitata a 140 km/h. Il consumo medio di energia è di 18,3 kWh/100 km, quello di carburante 1,0 l/100 km. Il prezzo sarà a partire da 38.520 euro.