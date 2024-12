Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda Cinque proposte per neopatentati firmate Mazda

Mazda, da sempre sinonimo di design accattivante e tecnologie innovative, si rivolge anche ai neopatentati con una gamma di modelli che coniugano sicurezza, prestazioni ed efficienza. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, che introduce nuovi limiti di potenza per i neo-guidatori, la Casa giapponese offre un’ampia scelta di veicoli perfetti per chi si avvicina al mondo delle quattro ruote per la prima volta.

Come cambia la vita dei neopatentati

Il nuovo Codice della Strada introduce importanti cambiamenti volti ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare per i neopatentati. Tra le novità più rilevanti:

limite di potenza specifica: 75 kW/t per i veicoli con motore termico e 65 kW/t per i veicoli elettrici o ibridi plug-in, calcolata in base al peso a vuoto del veicolo;

75 kW/t per i veicoli con motore termico e 65 kW/t per i veicoli elettrici o ibridi plug-in, calcolata in base al peso a vuoto del veicolo; potenza massima: non superiore a 105 kW (142 CV) per tutti i tipi di veicoli;

non superiore a 105 kW (142 CV) per tutti i tipi di veicoli; validità dei limiti: Tre anni dalla data di conseguimento della patente, anziché un anno come in precedenza.

Queste nuove normative offrono ai neopatentati la possibilità di guidare veicoli con un rapporto potenza/peso più equilibrato, favorendo una maggiore controllabilità e riducendo i rischi legati all’inesperienza. Mazda, con la sua gamma di modelli efficienti e performanti, si inserisce in questo nuovo contesto normativo.

Le Mazda per neopatentati: l’elenco

Dunque, vediamo quali sono in concreto in modelli che la Casa di Hiroshima presenta per più freschi possessori di patente. Partiamo con la Mazda2 che grazie alle sue dimensioni compatte, alla maneggevolezza e all’efficienza dei suoi motori rappresenta una soluzione ottimale. La piccola giapponese è disponibile in diverse motorizzazioni: con motore termico da 75 CV, affidabile e parco nei consumi, perfetto per la guida in città e Mild Hybrid da 90 CV della Mazda2 Hybrid, il quale combina un motore a benzina con un sistema elettrico a 48V, offrendo un’esperienza di guida fluida e consumi ridotti. La Mazda2 offre anche un’ampia gamma di tecnologie di sicurezza, come il sistema di frenata automatica di emergenza e il mantenimento di corsia, che contribuiscono a rendere la guida più sicura e serena.

Per chi desidera ancora più spazio e versatilità, le nuove Mazda3 e CX-30 rappresentano un’opzione ideale. Rinnovate nel 2025, queste vetture possono contare sul motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV, un propulsore potente ed efficiente, che garantisce prestazioni brillanti e consumi contenuti, sull’integrazione dell’assistente vocale Alexa e sul sistema di navigazione evoluto e connesso. Sia Mazda3 che CX-30 si distinguono per il loro design elegante e sportivo, che le rende vetture desiderabili e capaci di catturare l’attenzione.

Infine, per chi è attento all’ambiente e desidera un’auto all’avanguardia, la Mazda MX-30 rappresenta la scelta perfetta. Disponibile in due versioni: EV 100% elettrica, ideale per la mobilità urbana e non solo, R-EV con generatore Wankel, soluzione ibrida innovativa, che combina un motore elettrico con un generatore rotativo Wankel per un’autonomia estesa.

La filosofia Mazda: Jinba Ittai

Alla base di ogni modello Mazda c’è la filosofia Jinba Ittai, un concetto giapponese che significa “unione tra cavallo e cavaliere“. Questa filosofia si traduce in una progettazione incentrata sul guidatore, che mira a creare un’esperienza di guida intuitiva, coinvolgente e sicura.

I punti di forza di questo pensiero sono:

posizione di guida ottimale: permette al conducente di sentirsi perfettamente integrato con la vettura e di avere il massimo controllo in ogni situazione;

permette al conducente di sentirsi perfettamente integrato con la vettura e di avere il massimo controllo in ogni situazione; tecnologia intuitiva: I sistemi di bordo sono progettati per essere facili da utilizzare, riducendo le distrazioni e aumentando la concentrazione sulla guida;

I sistemi di bordo sono progettati per essere facili da utilizzare, riducendo le distrazioni e aumentando la concentrazione sulla guida; telaio ed erogazione della potenza: studiati per offrire reazioni prevedibili e controllabili, garantendo un’esperienza di guida fluida e sicura;

studiati per offrire reazioni prevedibili e controllabili, garantendo un’esperienza di guida fluida e sicura; materiali leggeri e innovativi: contribuiscono a ridurre il peso della vettura, migliorando l’agilità e la manovrabilità, anche in situazioni di emergenza.

La filosofia Jinba Ittai si traduce in una guida intuitiva e appagante, che permette ai neopatentati di sentirsi a proprio agio al volante e di acquisire sicurezza in modo graduale.