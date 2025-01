Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis DS Automobiles, gamma per neopatentati

Il mondo dell’automobilismo è in evoluzione, e le leggi che lo regolamentano cambiano per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza e mobilità. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, anche i neopatentati si trovano al cospetto di regole differenti rispetto a prima. DS Automobiles, marchio premium francese, si posiziona in questo scenario con un nuovo ruolo, offrendo una gamma di veicoli che soddisfano i requisiti normativi senza compromettere lo stile, la tecnologia e il piacere di guida. Vediamo meglio.

Come cambia la vita per i neopatentati

Il nuovo Codice della Strada ha modificato le restrizioni per i neopatentati, estendendo i limiti a 3 anni dal conseguimento della patente. Le nuove normative alzano però l’asticella, permettendo a coloro che da meno tempo possiedono la licenza di guida di sedere al posto di comando delle auto con una potenza specifica massima di 75 kW/t (101,9 CV per tonnellata) e una potenza complessiva di 105 kW (142 CV). Questo vale anche per le auto elettriche e ibride plug-in, con un limite di 250 kW (340 CV) per le full electric. Queste modifiche aprono le porte a una più ampia selezione di auto, includendo anche modelli premium che prima erano fuori portata per i neopatentati, comprese diverse vetture di DS Automobile.

La risposta di DS Automobiles alle normative che cambiano

DS Automobiles si è mossa rapidamente per offrire una gamma di veicoli che rispettano le nuove norme e, allo stesso tempo, soddisfano le esigenze di comfort, sicurezza e stile dei neopatentati e delle loro famiglie. I modelli di punta, DS 3, DS 4 e DS 7, rappresentano la perfetta combinazione di design francese, innovazione tecnologica e prestazioni di alto livello. Vediamo più accuratamente:

DS 3 : elegante SUV compatto disponibile con motorizzazioni Hybrid ed E-TENSE . La DS 3 si distingue per il suo design audace, gli interni raffinati e le tecnologie innovative, come il touchscreen da 10,3 pollici e i sistemi di assistenza alla guida. La versione E-TENSE, completamente elettrica, offre un’autonomia di circa 400 km, rendendola ideale sia per la città che per i viaggi più lunghi. La DS 3 è pensata per i neopatentati che cercano un’auto con stile, ma anche sicura e facile da guidare.

: elegante SUV compatto disponibile con motorizzazioni . La DS 3 si distingue per il suo design audace, gli interni raffinati e le tecnologie innovative, come il touchscreen da 10,3 pollici e i sistemi di assistenza alla guida. La versione E-TENSE, completamente elettrica, offre un’autonomia di circa 400 km, rendendola ideale sia per la città che per i viaggi più lunghi. La DS 3 è pensata per i neopatentati che cercano un’auto con stile, ma anche sicura e facile da guidare. DS 4 : berlina premium che combina un design atletico e compatto con materiali di alta qualità come pelle, Alcantara e legno. La DS 4 offre un’esperienza di guida di livello, grazie all’insonorizzazione avanzata, al night vision e all’integrazione di ChatGPT. La tecnologia ibrida autoricaricabile garantisce efficienza energetica e minori costi di gestione, senza bisogno di ricarica esterna. La DS 4 è perfetta per i neopatentati che desiderano un’auto sofisticata e tecnologicamente avanzata.

: berlina premium che combina un con materiali di alta qualità come pelle, Alcantara e legno. La DS 4 offre un’esperienza di guida di livello, grazie all’insonorizzazione avanzata, al night vision e all’integrazione di ChatGPT. La tecnologia ibrida autoricaricabile garantisce efficienza energetica e minori costi di gestione, senza bisogno di ricarica esterna. La DS 4 è perfetta per i neopatentati che desiderano un’auto sofisticata e tecnologicamente avanzata. DS 7: SUV premium sinonimo di lusso, tecnologia e prestazioni. Il suo design raffinato, con la griglia frontale ampia e i dettagli cromati, catturano gli sguardi. Gli interni, realizzati con materiali pregiati, offrono il massimo comfort, con sedili dotati di massaggio, riscaldamento e ventilazione. La DS 7 è equipaggiata con tecnologie di assistenza alla guida avanzate, come il DS Drive Assist e il Night Vision, garantendo un alto livello di sicurezza. Tra le motorizzazioni disponibili, il Diesel BlueHDi 130 CV si distingue per le basse emissioni inquinanti. Questo modello si rivolge ai neopatentati che non vogliono rinunciare al comfort e alle prestazioni, con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Impegno nella sostenibilità

DS Automobiles è all’avanguardia nel campo dell’elettrificazione, con tutti i suoi modelli disponibili anche in versione elettrica o ibrida. Il brand offre motorizzazioni 100% elettriche, ibride a ricarica automatica e plug-in, con potenze fino a 360 CV e trazione integrale. La tecnologia BlueHDi, integrata nei motori termici, garantisce un sistema di disinquinamento di ultima generazione, riducendo le emissioni di ossidi di azoto e particolato. Questo impegno per la sostenibilità rende DS Automobiles una scelta consapevole per i neopatentati attenti all’ambiente.

Infine, DS Automobiles non offre solo automobili, ma una vera e propria esperienza di brand, con servizi personalizzati e una rete di distribuzione esclusiva con 450 DS STORES in tutto il mondo