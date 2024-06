Antoine de Saint-Exupéry: l’uomo, l’artista e l’ispirazione dietro la Collezione 2024 di DS Automobiles

Un tributo all’eroe dei cieli

Nell’anno dell’80° anniversario della scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry, DS Automobiles presenta la Collezione 2024, una gamma di auto ispirate all’umanista, narratore, aviatore, scienziato e artista francese. La collezione include tre modelli – DS 3, DS 4 e DS 7 – che rendono omaggio allo spirito avventuroso e creativo dell’autore.

Un’ispirazione tra cielo e carta

Antoine de Saint-Exupéry è una figura leggendaria del XX secolo, noto per le sue opere letterarie e le sue imprese aeronautiche. Fin dalla giovane età, Saint-Exupéry ha mostrato un forte fascino per il volo, arruolandosi nell’Aeronautica Militare Francese durante la Prima Guerra Mondiale. Le sue esperienze come pilota di linea, sorvolando il deserto del Sahara, hanno alimentato la sua produzione letteraria, con opere come “Corriere del Sud” e “Volo di notte”.

Il Piccolo Principe: un capolavoro senza tempo

Nel 1943, con la pubblicazione de “Il Piccolo Principe”, Saint-Exupéry ha catturato il cuore dei lettori di tutto il mondo. Questo racconto poetico, arricchito dalle illustrazioni dell’autore stesso, narra la storia di un giovane principe che incontra un aviatore nel deserto. Attraverso le avventure del piccolo principe, l’autore affronta temi universali come l’amore, l’amicizia e la ricerca del senso della vita. “Il Piccolo Principe” rimane l’opera letteraria più tradotta al mondo.

Una collaborazione storica

Per onorare l’eredità di Saint-Exupéry, DS Automobiles ha collaborato con la Successione Saint-Exupéry – d’Agay, creando una collezione che fonde elementi della sua vita e delle sue opere con l’innovazione automobilistica. Ogni modello della collezione riflette il fascino dell’autore per il viaggio e l’esplorazione, con dettagli ispirati a quattro delle sue opere più celebri: “Il Piccolo Principe”, “Corriere del Sud”, “Cittadella” e “Volo di notte”.

DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: la guida delle stelle

Il primo modello della collezione, DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, è arricchito da una citazione tratta da “Il Piccolo Principe”: “Per quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide”. Gli interni OPÉRA in pelle Nappa Marrone Criollo offrono un comfort senza pari, mentre i battitacchi riportano citazioni e disegni dell’autore. Esternamente, il modello si distingue per gli eleganti badges sulle porte anteriori e i cerchi NICE da 18 pollici.

DS 3 è disponibile in diverse motorizzazioni: 100% elettrica, ibrida, benzina e Diesel, offrendo opzioni per ogni esigenza. I prezzi partono da 36.050 euro per la versione PureTech 130 e arrivano a 46.050 euro per la versione E-TENSE.

DS 4 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: le stelle come guida

DS 4 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY trae ispirazione da “Corriere del Sud”, simbolo di coraggio e libertà. Gli interni in pelle Marrone Criollo OPÉRA sono impreziositi da finiture esclusive, con cuciture doppie Criollo e Terre de Cassel. I sedili anteriori offrono funzionalità riscaldanti, massaggianti e rinfrescanti, mentre sulla plancia e sui battitacchi si trovano citazioni e disegni dell’autore.

DS 4 è disponibile con quattro motorizzazioni, tra cui l’ibrida plug-in e versioni benzina e Diesel. I prezzi variano da 43.700 euro per la versione PureTech 130 a 54.600 euro per la versione E-TENSE 225.

DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: Il dialogo con le stelle

Il modello DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY riporta una citazione da “La saggezza delle sabbie”: “È la via del dialogo tra le stelle e noi”. Gli interni OPÉRA Marrone Criollo offrono un’eleganza senza pari, con cuciture point-perle Terre de Cassel e badge esclusivi. I sedili anteriori sono dotati di funzioni riscaldanti, massaggianti e rinfrescanti, e i cristalli fonoassorbenti garantiscono il massimo comfort.

DS 7 è disponibile in motorizzazioni ibride plug-in e Diesel, con prezzi che vanno da 50.250 euro per la versione BlueHDi 130 a 68.800 euro per la versione E-TENSE 4×4 360.

Un tocco di Haute Couture

Come spiegato da Agnès Tesson-Faget, Direttrice Prodotto di DS Automobiles, le collezioni annuali di DS sono un evidente riferimento al mondo della Haute Couture, esprimendo i valori del marchio e illustrando le migliori competenze del team DS DESIGN STUDIO PARIS. La Collezione 2024 è una chiara dimostrazione di come un’ispirazione precisa possa trasformarsi in una gamma esclusiva, unendo poesia, immaginazione e innovazione tecnologica.

Un’eredità immortale

Antoine de Saint-Exupéry rimane un simbolo immortale del desiderio umano di esplorare e di toccare le stelle. La sua filosofia di vita, espressa nelle pagine de “Il Piccolo Principe”, continua a risuonare con i lettori di tutto il mondo, ricordando l’importanza dell’amore, dell’amicizia e della bellezza del mondo che ci circonda.

Un omaggio attraverso il design

Thierry Metroz, Direttore Design di DS Automobiles, sottolinea come la stella, simbolo universale legato a Saint-Exupéry, sia stata incorporata nella grafica dei badges interni ed esterni dei modelli della collezione. “Quando pensiamo ad Antoine de Saint-Exupéry, pensiamo a Il Piccolo Principe. Tutti noi serbiamo l’immagine di una stella. Ce ne siamo ispirati e l’abbiamo incorporata nella nostra grafica, sui badges interni ed esterni. Allo stesso tempo, abbiamo lavorato per interpretare e reintegrare i disegni di Antoine de Saint-Exupéry.”

Un viaggio tra le stelle e la strada

La Collezione 2024 di DS Automobiles è molto più di una serie di modelli automobilistici; è un viaggio tra le stelle e la strada, un omaggio a un uomo che ha saputo combinare avventura, creatività e umanità. Ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali alle citazioni presenti sui modelli, riflette lo spirito di Antoine de Saint-Exupéry, invitando i guidatori a esplorare il mondo con la stessa curiosità e passione che ha caratterizzato la vita dell’autore.

In un’epoca in cui la tecnologia e il design automobilistico avanzano rapidamente, la Collezione Antoine de Saint-Exupéry di DS Automobiles rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, celebrando l’eredità di un’icona senza tempo attraverso innovazione e arte.