Fonte: Ufficio Stampa Stellantis DS crede nell’elettrico e si prepara al lancio del nuovo SUV Coupé da 750 km di autonomia

Con fatturati in crescita e una gamma sempre più proiettata al futuro, il brand DS, facente parte del Gruppo Stellantis, rappresenta una delle realtà di maggior successo dell’industria dell’Automotive 2.0. Fondato a Parigi nel 2014, DS Automobiles è un brand premium che punta a trasmettere emozioni con innovazioni all’avanguardia. Forte di un DNA da prima della classe, DS ha arricchito il patrimonio culturale francese con modelli che hanno fatto breccia anche nel cuore degli italiani. Il nuovo corso è all’insegna dell’elettrico. Oggi il listino offre, alle nostre latitudini, i modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9.

Le DS sono realizzate per una clientela che non vuole passare inosservata in strada. Le vetture si distinguono per un look distintivo, una tecnologia sofisticata e un comfort nell’abitacolo superiore rispetto alle sorelle Citroen. Abbinate a una serie di servizi ricercati, le DS offrono una esperienza in viaggio di altissimo profilo. La crescita del marchio è passata attraverso l’inserimento sulla griglia del campionato di Formula E nel 2015. DS ha proposto, in seguito, motorizzazioni 100% elettriche, nonché versioni ibride a ricarica automatica e plug-in con trazione integrale e potenze importanti. Ora DS Automobiles ha svelato un modello che assicura sino a 750 km di autonomia.

DS crede nell’elettrico

Il brand francese, sebbene i risultati del full electric in Europa non siano positivi, sta continuando a investire per un futuro a batteria. Stellantis non tornerà indietro ed è evidente anche dalle scelte compiute da FIAT e Peugeot. La novità della gamma DS sarà un SUV Coupé che mira ad ammaliare per aerodinamica, stile e tecnologia. Come le sorelle minori, la vettura avrà un design elegante e ricercato. Sarà costruito sulla nuova piattaforma STLA Frame, secondo le prime indiscrezioni, lasciandosi aperte delle alternative alla motorizzazione full electric.

Il suo punto di forza dovrebbe essere l’autonomia con 750 km nel ciclo misto WLTP, grazie all’ottimizzazione dinamica. Il SUV avrà un coefficiente aerodinamico di appena 0,24 Cx. L’aerodinamica è stata studiata in ore e ore in galleria del vento. Spiccano prese d’aria attive, gruppi ottici anteriori DS PIXEL LED VISION 3.0, mentre i fari posteriori sono tridimensionali con firma verticale e i parafanghi posteriori sono studiati per ottimizzare il flusso d’aria. La guida sarà rialzata, dando una ampia visibilità all’automobilista. Ci sarà ampio spazio a bordo per un comfort spettacolare.

Il SUV Coupé da record della DS

Il nuovo modello DS consentirà di viaggiare senza patemi su lunghe distanze. Per ora il nome è rimasto top secret e le prime immagini non hanno svelato i dettagli. Stellantis ha pubblicato soltanto una variante camuffata nel comunicato stampa ufficiale. La nuova DS 8 verrà presentata entro la fine dell’anno, per poi debuttare sul mercato entro la metà del 2025. I primi 50 esemplari sono già in giro per accumulare chilometri sulle strade francesi. L’ammiraglia del marchio premium di Stellantis sarà costruita in Italia, per la precisione nello stabilimento di Melfi, in Basilicata. Nella sfida tra i costruttori di auto elettriche il brand DS vuole essere presente con un approccio chiaro: autonomia e tecnologia al servizio della classe. Un giusto mix tra innovazione e tradizione per coinvolgere una fetta di appassionati progressisti.