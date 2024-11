Auto elettriche più vendute

C’è una buona notizia per quel che riguarda il processo di transizione verso una mobilità sostenibile: nel mese di settembre del 2024 le vendite di automobili elettriche ha fatto registrare numeri migliori rispetto a quelli delle vendite dello stesso mese nell’anno precedente. Considerando le difficoltà che i mezzi a zero emissioni stanno avendo nell’imporsi nel mercato a livello internazionale, il fatto che nel mese di settembre le vendite di questi modelli sia aumentato rispetto al 2023 (anche se di poco), è comunque una notizia di positiva.

Quante auto elettriche sono state vendute in Europa nel mese di settembre 2024?

Ma quante sono in totale le automobili elettriche che sono state vendute all’interno del continente europea (viene considerata tutta Europa, non solo i Paesi che fanno parte dell’Unione Europa)? Stando ai dati raccolti da Acea, in totale gli automobilisti europei nel mese di settembre hanno acquistato 213.443 vetture a zero emissioni. Nel mese di settembre del 2023 le vetture elettriche vendute erano state 187.403. La crescita è stata quindi di 26.040 veicoli, in termini percentuali la crescita è stata del 13.9%.

In totale in Europa nel corso del mese di settembre sono state vendute 1.117.502 automobili, questo significa che la quota di mercato delle auto elettriche è del 19,1%. Anche questo dato è in crescita rispetto allo stesso mese del 2023: l’anno scorso, infatti, le vetture a zero emissioni vendute rappresentavano appena il 3,1% della quota di mercato.

Per far crescere ulteriormente le vendite di automobili elettriche in Europa, il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinale, ha portato l’attenzione sulle politiche dell’UE: “Serve assolutamente e urgentemente chiarezza sulle politiche ambientali e doganali dell’Unione Europea”.

Le auto elettriche vendute in Italia nel mese di settembre del 2024

Abbiamo visto nel paragrafo precedente i dati a livello europeo riguardo alle vendite delle auto elettriche, concentriamoci ora su quel che è accaduto, sempre nel mese di settembre, nel mercato italiano.

Delle 213.443 vetture a zero emissioni che sono state vendute nel Vecchio Continente, 6.422 sono state acquistate proprio in Italia. E anche in questo caso il dato percentuale è in crescita rispetto a un anno fa, l’aumento è stato addirittura del 30%. In totale, le 6.422 vetture elettriche che sono state vendute nel nostro Paese nel corso dei trenta giorni del mese di settembre rappresentano il 5,3% del totale di automobili vendute. Anche in questo caso c’è stata una crescita in termini percentuali rispetto a un anno fa: l’1,7% in più.

Le auto elettriche più vendute nel mese di settembre del 2024 in Europa: la classifica

Ma quali sono state le automobili elettriche che più sono state vendute in Europa a settembre? Vediamo ora nel dettaglio la classifica, soffermandoci sulle prime dieci posizioni, in modo da capire anche meglio quali sono i gusti degli automobilisti di tutta Europa quando si parla di auto e zero emissioni. Ecco la classifica:

1) Tesla Model Y: 28.876 modelli venduti

2) Tesla Model 3: 14.965 modelli venduti

3) Skoda Enyaq: 9.503 modelli venduti

4) Volvo EX30: 7.266 modelli venduti

5) Volkswagen ID.4: 7.016 modelli venduti

6) Volkswagen ID.7: 5.473 modelli venduti

7) Volkswagen ID.3: 5.097 modelli venduti

8) BMW iX1: 5.062 modelli venduti

9) Mercedes EQA: 5.008 modelli venduti

10) Audi Q4: 4.738 modelli venduti

Auto elettriche più vendute in Europa: le Tesla al comando

I due modelli di automobili elettriche più vendute in Europa nel corso del mese di settembre sono entrambe della Tesla: al primo posto la Model Y, al secondo la Model 3. La somma delle auto vendute, dei due modelli della casa automobilistica di Elon Musk, sono circa un quinto del totale di vetture a zero emissioni vendute a settembre in tutto il continente: un dato che non fa che certificare ulteriormente quanto le Tesla siano apprezzate in Europa.

Ma la classifica delle automobili elettriche più acquistate nel mese di settembre evidenza anche i buoni dati di vendita delle Volkswagen: ben tre modelli, la ID.4, la ID.7 e la ID.3 si trovano nella top ten, occupando rispettivamente il quinto, il sesto e il settimo posto nella graduatoria.

Più in generale si può notare che, Tesla a parte, gli altri modelli presenti in questa classifica sono tutti di casa automobilistiche europee: le tedesche Volkswagen, Bmw, Mercedes e Audi, la svedese Volvo, la ceca Skoda (anche se oggi fa parte del gruppo Volkswagen). Non troviamo nelle prime dieci posizioni auto cinesi, nonostante aziende come la BYD si stiano allargando e si stiano ritagliando sempre di più uno spazio importante anche nel mercato europeo.

Nelle prime dieci posizioni della classifica non sono invece presenti modelli italiani, anche se in quelle del nostro Paese tra le più vendute ci sono la Fiat 500e e la Fiat 600e.

Auto elettriche in Italia: ecco come far aumentare le vendite

Tornando sulla situazione italiana, anche se c’è stata una crescita, i dati delle vendite di automobili elettriche nel nostro Paese sono però ancora bassi. “A livello nazionale auspichiamo che il settore automotive venga preso in giusta considerazione nella imminente legge di Bilancio 2025, benché non compaia nelle recenti dichiarazioni dei vertici dell’Esecutivo”, ha spiegato il direttore generale di Unrae, Andrea Cardinale.

Come riportato, da Inside Evs, il direttore generale di Unrae ha proseguito: “È, inoltre, fondamentale che il Governo intervenga con un Dpcm dedicato, delineando un piano pluriennale per supportare concretamente il percorso di transizione energetica del nostro Paese”.

Una spinta per fa aumentare le vendite di automobili elettriche in Italia, come ha spiegato sempre Andrea Cardinale, può arrivare dagli incentivi statali: “Sul fronte incentivi riteniamo necessari interventi immediati su tre fronti cruciali: innanzitutto, la piena disponibilità dei 240 milioni di fondi residui dalla dotazione incentivi 2024; in secondo luogo, il recupero dei 250 milioni stanziati nel 2022 per il 2025 e poi stornati dal d.l. Coesione; infine, l’eliminazione del price cap per la fascia 0-20 g/km di CO2, o quantomeno la sua equiparazione alla fascia 21-60 g/km”.

I fattori che nel nostro Paese (ma non solo) stanno frenando la vendita di automobili elettriche sono principalmente tre: il prezzo ancora elevato che le vetture a zero emissioni hanno (soprattutto se paragonato a quello delle auto con il motore termico o anche solo alle ibride), l’autonomia della batteria considerata ancora troppo bassa e i tempi necessari per la ricarica, ben superiori a quelli di un classico pieno di benzina.