Auto elettriche vendute in Italia

Transazione ecologica e lotta al cambiamento climatico: sono questi due degli obiettivi che l’Unione Europea si è posta per i prossimi anni. Obiettivi da raggiungere in breve tempo: entro il 2030 dovranno essere ridotte le emissioni di CO2 nell’ambiente del 55%. E in questa lotta al cambiamento climatico un ruolo importante lo ha anche il settore delle automobili con le varie case automobilistiche che sono impegnate a realizzare modelli sempre meno inquinanti e cercando di puntate sempre più sull’elettrica. La diffusione di automobili full electric in Europa sta però procedendo ancora a rilento anche per via del costo elevato che hanno queste automobili, per questo motivo i vari governi stanno adottando il sistema degli ecoincentivi (ovvero contributi economici all’acquisto di auto elettriche, ma non solo) per cercare di favorire questa transizioni. E i risultati della politica degli ecobonus, per quel che riguarda l’Italia, si vedono, come dimostrano i dati delle vendite delle automobili elettriche nel mese di giugno 2024.

Le auto elettriche più vendute in Italia a giugno 2024: la classifica

Nel solo mese di giugno 2024 in Italia sono state vendute 13.415 automobili elettriche. Vediamo allora nel dettaglio la classifica del modelli più venduti dal primo al decimo posto:

1) Tesla Model 3: 3.282 auto vendute

2) Tesla Model Y: 1.699 auto vendute

3) Dacia Spring: 878 auto vendute

4) Renault Tingo: 753 auto vendute

5) Jeep Avenger: 668 uto vendute

6) MG4: 587 auto vendute

7) Fiat 500e: 577 auto vendute

8) Smart ForTwo: 575 auto vendute

9) Volvo EX30: 498 auto vendute

10) Audi Q4: 376 auto vendute

Dando uno sguardo più approfondito a questa classifica si può facilmente notare come le Tesla siano le automobili elettriche più amate dagli italiani, con la Model 3 (3.282 modelli venduti) e la Model Y (1.696 modelli venduti) che occupano le prime due posizioni di questa graduatoria. Al terzo troviamo la Dacia Spring (878 modelli venduti), che è anche uno dei modelli più economici per quel che riguarda il panorama delle vetture a zero emissioni.

E le automobili italiani? Gli unici due modelli che sono nella top ten delle auto elettriche più vendute nel nostro Paese nel corso del mese di giugno sono la Jeep Avenger (con 668 modelli venduti) e la Fiat 500e (con 575 modelli venduti)

Le auto elettriche più vendute in Italia da gennaio a giugno 2024: la classifica

Andiamo allora a conoscere nel dettaglio la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia nei primi sei mesi dell’anno (dall’1 gennaio al 30 giugno 2024) vedendo quante vetture sono state vendute, modello per modello, tra le prime dieci in questa graduatoria.

1) Tesla Model 3: 5.344 auto vendute (15,2% del totale)

2) Tesla Model Y: 4.659 auto vendute (13,3% del totale)

3) Jeep Avenger: 1.704 auto vendute (4,9% del totale)

4) Smart ForTwo: 1.510 auto vendute (4,3% del totale)

5) Volvo EX30: 1.496 auto vendute (4,3% del totale)

6) Fiat 500e: 1.450 auto vendute (4,1% del totale)

7) Renault Twingo: 1.375 auto vendute (3,9% del totale)

8) BMW iX1: 1.285 (3,7% del totale)

9) Audi Q4: 1.206 (3,4% del totale)

10) MG4: 1.196 (3,4% del totale)

Auto elettriche in Italia: il confronto tra le vendite a giugno e quelle a maggio 2024

Per capire meglio quanto gli incentivi governativi siano stati utilizzati e abbiano favorito l’acquisto di automobili elettriche nel nostro Paese nel corso dell’ultimo mese, vediamo ora il confronto tra le auto vendute a giugno e quelle vendute a maggio (quando gli ecobonus non erano ancora partiti).

Ecco la classifica, dal primo al decimo posto, delle auto elettriche più vendute in Italia nel mese di giugno 2024:

1) Tesla Model 3: 3.282 auto vendute

2) Tesla Model Y: 1.699 auto vendute

3) Dacia Spring: 878 auto vendute

4) Renault Tingo: 753 auto vendute

5) Jeep Avenger: 668 uto vendute

6) MG4: 587 auto vendute

7) Fiat 500e: 577 auto vendute

8) Smart ForTwo: 575 auto vendute

9) Volvo EX30: 498 auto vendute

10) Audi Q4: 376 auto vendute

Ed ecco invece la classifica, sempre dal primo al decimo posto, delle auto auto elettriche più vendute in Italia nel mese precedente, ovvero quello di maggio del 2024.

1) Tesla Model 3 – 682 auto vendute

2) Tesla Model Y – 378 auto vendute

3) Renault Twingo – 264 auto vendute

4) Audi Q4 – 255 auto vendute

5) MG4 – 244 auto vendute

6) BMW IX1 – 230 auto vendute

7) Fiat 600e – 206 auto vendute

8) Renault Scenic – 201 auto vendute

9) Volvo EX30 – 183 auto vendute

10) Jeep Avenger – 179 auto vendute

Come abbiamo detto in precedenza, in totale sono state 13.415 le immatricolazioni di automobili elettriche avvenute in Italia nel corso del mese di giugno mentre erano state appena 5.070 a maggio. Ma anche il confronto con lo stesso mese (quindi quello di giugno) dell’anno precedente, il 2023, racconta una crescita di immatricolazioni di vetture a zero emissioni: a giugno del 2023 erano state 6.154, in pratica la metà.

Auto elettriche in Italia: il ruolo fondamentale del Governo

Per far in modo che l’immatricolazione di nuove automobili elettriche in Italia proceda a passo spedito anche nei prossimi mesi, e non arretri ai livelli precedenti di quando non erano ancora arrivati gli incentivo governativi, un ruolo importante lo ha la politica.

«È urgente che il Governo indichi quanto prima quale direzione vuole percorrere per favorire il percorso di transizione, sia per il necessario e attuale rifinanziamento del fondo, sia sulla strategia da seguire nei prossimi 2-3 anni», ha spiegato Michele Crisci, il presidente di Unrae, una delle associazioni che si occupa di pubblicare i dati riguardanti le vendite delle automobili in Italia.

Alle parole di Michele Crisci hanno fatto eco quelle di Fabio Pressi, il presidente di Motus-E: «Per riportare stabilmente l’Italia al centro del mercato automotive europeo sarà determinante un’efficace pianificazione degli strumenti volti a incentivare la domanda di veicoli elettrici, a partire dalla revisione della fiscalità sulle flotte aziendali, per consentire a cittadini e aziende di programmare le proprie scelte in un contesto chiaro, prevedibile e ben definito».uel

Auto elettriche: i fattori che ne limitano le vendite

In apertura abbiamo indicato nei prezzi ancora troppo alti uno dei fattori che sta limitando le vendite delle automobili elettriche in Italia ma non solo. Ma questo non è l’unico fattore a incidere nelle scelte degli automobilisti: c’è ancora una certa diffidenza per quel che riguarda le vetture a zero emissioni dovuta all’autonomia della batteria, ai tempi di ricarica (anche effettuando una ricarica ultrarapida ci vorranno diversi minuti in più rispetto a quelli necessari per un pieno di benzina) e al fatto che la rete pubblica di rifornimento per queste automobili non sia ancora particolarmente sviluppata, nonostante il sempre maggiore numero di colonnine pubbliche presenti sulle strade.

Tutti problemi che le case automobilistiche, con l’aiuto dei governi, dovranno cercare di risolvere per favorire la transizione elettrica per quel che riguarda l’automotive.