Fonte: fiat 500e dimensioni e prezzo: i numeri

Ogni casa automobilistica ha alcuni modelli iconici, che la identificano, che ne hanno fatto la storia. E se pensiamo alla vettura simbolo della Fiat non possiamo non citare la 500, l’auto che hanno guidato milioni e milioni di italiani nelle sue varie versioni che sono uscite nel corso degli anni. Ma la 500 ha anche varcato i confini nazionali riuscendo a conquistare gli automobilisti di tutto il mondo. Certo, con l’avvento delle nuove tecnologie questo modello è cambiato molto nel tempo, si è saputo adeguare ai tempi che cambiano e alle nuove esigenze delle persone, come dimostra la 500e, la versione elettrica dell’automobile simbolo della casa automobilistica nata a Torino. Andiamo allora a vedere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo alla Fiat 500e.

Fiat 500: la storia di un’auto diventata un’icona

Il primo prototipo della Fiat 500 fu realizzato addirittura nel 1915, dal 1936 la 500 è in commercio della versione “Topolino“, che fu un vero e proprio successo. Nel 1957 è poi arrivata la Fiat Nuova 500, che è diventata l’icona che noi tutti conosciamo.

La casa automobilistica torinese ha fatto un restyling nel 1991 presentando la Cinquecento, auto che però poco c’entrava nelle linee e nelle forme con la storica 500 che è tornata nel 2007 con una versione, in linea con la tradizione, che ha permesso di fare un vero e proprio tuffo nel passato e che ha avuto un enorme successo. E dal 2020 è arrivata anche la versione elettrica, la Fiat 500e per l’appunto.

Fiat 500e: le tre versioni disponibili

La Fiat 500e non è disponibile in un’unica versione, ma ce ne sono tre differenti sul mercato, ognuna con le sue caratteristiche e con anche un prezzo di listino diverso l’uno dall’altro. L’automobilista che fosse interessata a questa automobile può infatti scegliere se optare per Versione Berlina, se orientarsi sulla Versione Cabrio o se invece decidere di acquistare la Fiat 500e in Versione 3+1.

Fiat 500e: le differenze tra la Versione Berlina, Versione Cabrio e la Versione 3+1

Ma quali sono le differenze tra le varie versioni della Fiat 500e. La prima che salta immediatamente all’occhio osservando la Versione 3+1 è che questa, a differenza delle altre, ha una porta in più. Sul lato destro è infatti presente una piccola portiera posteriore che si apre controvento, facilitando quindi l’accesso ai passeggeri che siedono sui sedili posteriori. Nelle altre due versioni, invece, il numero di porte è quello classico: tre.

La Fiat 500e in Versione Cabrio dispone invece di una capote in tela, disponibile in tre diversi colori (nero, grigio e blu). La Versione Berlina è invece quella della classica Fiat 500 che conosciamo con il motore termico, ma ovviamente in questo caso dotata di un motore elettrico.

Fiat 500e: gli allestimenti disponibili

La Fiat 500e non è solamente disponibile in tre versioni differenti, ma anche in tre allestimenti diversi. Quello classico, la 500e(RED) e la 500e La Prima.

L’allestimento 500e(RED) è uguale a quello classifica ma se si sceglie di acquistare un’auto in questa versione, di colore rosso, si attiva una donazione a un fondo globale per supportare iniziative di trattamento e prevenzione su malattia come Aids e Covid.

L’allestimento 500e La Prima permette di avere in dotazione una serie di optional in più, come i vetri oscurati, il tetto in vetro nella versione Hatcback e gli interni realizzati in materiale soft touch.

Fiat 500e: le dimensioni

Per conoscere meglio la Fiat 500e, partiamo dalle dimensioni. Anche se nel corso del tempo è diventata sempre più grande (fino a raggiungere le dimensioni massime con le versioni 500L e 500X), l’auto simbolo della casa automobilistica torinese, anche nella sua versione elettrica, non ha perso il status di utilitaria, di automobile particolarmente maneggevole e adatta alla città.

La Fiat 500e è lunga 3,632 metri, larga 1,900 metri ed è alta 1,527 metri. Per quanto riguardo la capacità del bagagliaio, questa è di 185 litri. Certo non si tratta di una vettura particolarmente adatta per i lunghi viaggi in famiglia, con tanto di valigie, ma certamente lo spazio è sufficiente per sbrigare le varie commissioni quotidiane in città.

Fiat 500e: il motore elettrico

Per quanto riguarda la Fiat 500e (vale per qualsiasi versione, Berlina, Cabrio o 3+1) si può scegliere al momento dell’acquisto tra due differenti motori. Il primo è quello elettrico da 70 Kw (95 cv), il secondo è invece quello da 87 Kw (118 cv). Quali sono le differenze tra i due?

Il primo motore, quello da 70 Kw, permette all’automobile di raggiungere la velocità massima di 135 km/h, di passare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi.

Il motore da 87 Kw permette alla Fiat 500e di avere prestazioni maggiormente performanti. La velocità massima che l’auto può raggiungere con questo motore è di 150 km/h, il tempo che impiega per passare da 0 a 100km/h è invece di 9 secondi.

Fiat 500e: la batteria e l’autonomia

Parlando di automobili elettriche c’è ovviamente un interesse maggiore da parte degli automobilisti riguardo il motore elettrica e l’autonomia della batteria, per capire quanta strada si può percorrere prima di dover attaccare la vettura a una colonnina di ricarica per fare un pieno.

Per tutte e tre le versioni della Fiat 500e e con entrambe le motorizzazioni che abbiamo visto in precedenza (quella da 70 Kw e quella da 87Kw) l’autonomia dichiarata può arrivare fino a 460 chilometri con la guida in città. Ma un altro aspetto interessante è quello che riguarda i tempi di ricarica: in appena 5 minuti può essere effettuata una ricarica che permette di percorrere fino a 50 chilometri.

Quanto costa la Fiat 500e? Il prezzo

Ma quanto costa la Fiat 500e? Ovviamente il prezzo, così per qualsiasi altra automobile di qualsiasi altra casa automobilista, dipende dai vari optional che si decidono di inserire (dalla scelta del colore ad altre opzioni). Vediamo allora quali sono i prezzi dei modelli basi dei vari allestimenti disponibili.

Versione Berlina è quella più economica ed è disponibile a partire da 28.950 euro. È invece maggiore sia il prezzo della Fiat 500e in versione Cabrio che quella in versione Versione 3+1: il prezzo di listino di entrambe parte infatti da 31.450 euro. Non resta che recarsi in un concessionario, vedere di persona la Fiat 500e e decidere se è l’automobile che fa al caso vostro.