Se pensate che solo le auto possano costare una fortuna, vi sbagliate. Esistono anche camper che toccano cifre esorbitanti, come EleMMent Palazzo, uno dei modelli di punta realizzato da Marchi Mobile, un’azienda austriaca specializzata in veicoli di lusso. Esso si rivolge all’élite globale, a chi desidera vivere un’avventura senza compromessi.

Non si tratta solo di un mezzo di trasporto, ma di un palazzo su ruote, capace di offrire pressoché qualunque cosa che un conducente possa desiderare. Andiamo a scoprirne le caratteristiche, in grado di giustificarne il prezzo da capogiro.

Un design spettacolare

Definire EleMMent Palazzo un’opera d’arte in movimento non è affatto un’esagerazione. Le eccellenti caratteristiche conferitegli dai progettisti sono la prova lampante che ogni dettaglio è stato studiato con estrema attenzione. Il design trae ispirazione da mondi apparentemente lontani come il motorsport, l’aviazione e gli yacht, riuscendo a fonderli in un unico capolavoro. A differenza delle proposte tradizionali, spesso caratterizzate da una natura spartana, prende le distanze in modo deciso.

Fonte: Marchi Mobile

Tra i primi spunti degni di nota vi è la carrozzeria aerodinamica. Oltre a esaltare le performance, aggiunge un tocco di eleganza e modernità. Il ricorso alla fibra di carbonio, un materiale leggero ma molto resistente, contribuisce alla riduzione del peso complessivo, pur conservando la robustezza. Comune nelle supercar, questo materiale si sposa alla perfezione con la struttura generale. Denota un aspetto sportivo, accentuato dai coprimozzi da 36 pollici, richiamanti alla mente i bolidi.

Le forme non si limitano ad appagare l’occhio, bensì prevede delle caratteristiche funzionali. Grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,3615, coniuga prestazioni ed efficienza. L’aerodinamicità è consentita altresì dall’uso di tecnologie avanzate prese in prestito dall’industria dell’aviazione.

Interni: lusso a cinque stelle su ruote

La vera magia, tuttavia, avviene all’interno. Impressiona lo spazio: 68 metri quadrati, equivalenti a un ampio appartamento. Dunque, il camper più costoso al mondo supera qualunque stereotipo sui mezzi ricreazionali. La zona lounge, per esempio, è munita di un divano estendibile lungo 4 metri, adatto a rilassarsi, socializzare o godersi una serata davanti al televisore da 42 pollici.

Fonte: Marchi Mobile

I minimi dettagli sono stati definiti al fine di ottimizzare l’esperienza di viaggio. Si trova di tutto in cucina, con un frigorifero di alta gamma, una macchina per il ghiaccio e un bar, dove poter conservare vini pregiati. Non manca nulla per creare un’atmosfera conviviale e di lusso, richiamante più una suite di hotel invece di un camper. Il bagno non è da meno, con il programma di pulizia Aqua Clean per il WC che offre una cura impeccabile e un’esperienza esclusiva pure in tal senso. La combinazione di superfici di alta qualità va di paro passo coi materiali innovativi.

Camera da letto e zona benessere

Per assicurare un riposo ottimale, la camera principale dispone di un letto king-size, fornito dall’azienda, che produce letti per la famiglia reale britannica. Non solo, anche la biancheria è realizzata con i migliori tessuti italiani, affinché le velleità di alta gamma siano percepibili ovunque.

A rendere l’EleMMent ancora più speciale è la zona spa adiacente alla camera da letto. Trattasi di un’area privata comprensiva di una doccia a pioggia con pannelli in vetro di 1,5 metri quadrati: un vero e proprio rifugio per rilassarsi dopo un’intensa giornata di viaggio. La cromoterapia, gli specchi architettonici e le superfici riflettenti danno forma a un’ambiente perfetto per “staccare la spina” e rigenerarsi.

È poi di alto pregio il tetto Sky Lounge, che si solleva automaticamente dal corpo del veicolo. Gli occupanti danno allora il benvenuto a una terrazza panoramica, completa di mobili da esterno e riscaldamento a pavimento. La zona mira a soddisfare chiunque voglia ammirare panorami mozzafiato.

La terrazza è accessibile tramite una scala esterna. Una volta raggiunta, gli ospiti hanno una vista impareggiabile. Immaginate di arrivare in una località esclusiva, parcheggiare l’EleMMent Palazzo e trascorrere una serata indimenticabile sulla terrazza, sorseggiando un bicchiere di vino sotto le stelle. Ciò è esattamente il tipo di esperienza che Marchi Mobile pensa di proporre alla rispettiva clientela.

Oltre al design e al lusso, l’EleMMent Palazzo vanta una tecnologia all’avanguardia. Il cruscotto è ispirato al cockpit degli aerei, con strumentazione digitale e controlli MMI. Così è possibile monitorare qualsiasi funzione del camper, dalle operazioni meccaniche ai sistemi di intrattenimento. L’interfaccia uomo-macchina rappresenta oggi una delle principali sfide da portare a termine. Qui abbiamo un assaggio del vasto potenziale conseguibile dalle aziende di settore e, perché no, anche dai Costruttori di vetture. Si dice che la fantasia sia solo il limite: beh, l’esemplare sembra convalidare la teoria.

Il parabrezza panoramico assolve alla funzione di oscuramento automatico, in maniera da proteggere dal sole e beneficiare di una visibilità favorevole durante la guida. Il sistema di aria condizionata e riscaldamento garantisca una temperatura perfetta in tutte le stagioni, con zone climatiche personalizzabili.

Grazie alla convenzione dell’aria e al riscaldamento a pavimento, tocca vette di comfort sublimi, ideali in qualsiasi contesto. Un altro dettaglio interessante è il sistema di ventilazione avanzata, che permette un ricambio d’aria continuo senza compromettere la qualità dell’interno.

Autonomia e praticità: un camper autosufficiente

Un aspetto altrettanto rilevante dell’EleMMent Palazzo risiede nell’autonomia. Provvisto di un serbatoio d’acqua potabile da ben 800 litri, il camper ne ha uno per acque reflue della stessa capienza e un serbatoio per rifiuti da 250 litri. Pertanto, può affrontare lunghi viaggi con facilità, senza dover dipendere da frequenti rifornimenti. Il sistema di alimentazione energetica lascia a sua volta sbalorditi. Generatori di potenza e un sistema di gestione dell’aria intelligente fanno sì che il mezzo sia autosufficiente pure in luoghi remoti

Sotto la sofisticata carrozzeria, alloggia un motore Volvo a sei cilindri in linea, in grado di sprigionare fino a 600 cavalli di potenza. Nonostante le dimensioni imponenti e un peso di 28 tonnellate, l’EleMMent Palazzo consegue una velocità massima di 150 km/h: lo sfarzo e le prestazioni possono convivere in armonia. Di ultima generazione, la trasmissione automatica assicura una guida fluida. Con un prezzo superiore ai 2 milioni di euro, il camper non è destinato a chiunque, bensì all’élite, disposta a spendere pur di avere il meglio su piazza.