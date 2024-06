Disinfettare al meglio i serbatoi delle acque grigie e nere del camper è fondamentale per un viaggio confortevole in giro per le città. Ecco cosa fare

Fonte: 123RF I serbatoi consentono la raccolta dei rifiuti del WC e dell'acqua di doccia e lavandino

Viaggiare in camper rappresenta una delle forme di turismo più libere e avventurose, permettendo di esplorare luoghi lontani dai percorsi turistici tradizionali con tutto il comfort di una casa su ruote. Tuttavia, mantenere il proprio veicolo in condizioni ottimali richiede attenzione e cura, soprattutto quando si tratta della pulizia dei serbatoi delle acque nere e grigie.

Questi contenitori, che raccolgono rispettivamente i rifiuti del bagno e le acque reflue della cucina e della doccia, necessitano di una manutenzione regolare per garantire un ambiente igienico e privo di cattivi odori. Esistono delle tecniche efficaci per pulire i serbatoi assicurando, così, un viaggio sereno e senza intoppi.

Come funzionano i serbatoi del camper

I serbatoi delle acque nere e grigie del camper sono componenti fondamentali del sistema idraulico, progettati per raccogliere e gestire i rifiuti liquidi generati durante l’uso del camper. Comprendere come funzionano è essenziale per la loro corretta manutenzione e per garantire un’esperienza di viaggio confortevole.

Il serbatoio delle acque nere è collegato direttamente al WC del camper. Ogni volta che si utilizza il bagno, i rifiuti solidi e liquidi vengono convogliati in esso. Per evitare cattivi odori e favorire la decomposizione dei residui, si aggiunge un prodotto chimico specifico nel serbatoio. Può contenere enzimi e batteri che accelerano la decomposizione organica.

Il serbatoio è dotato di una valvola di scarico che permette di svuotare i rifiuti quando necessario. È collegata a un tubo di scarico che convoglia i rifiuti in un apposito pozzetto di scarico. Molti camper sono equipaggiati con un indicatore del livello di riempimento del serbatoio delle acque nere. Questo aiuta a sapere quando è necessario svuotarlo.

Il serbatoio delle acque grigie raccoglie l’acqua di scarico proveniente dal lavandino della cucina, dal lavello del bagno e dalla doccia. Questa acqua contiene residui di sapone, cibo e altre impurità. Anche se non sempre necessario, alcuni camper sono dotati di sistemi di filtrazione che trattano parzialmente le acque grigie per ridurre gli odori e i residui solidi.

Simile al serbatoio delle acque nere, anche quello delle acque grigie è dotato di una valvola di scarico che permette di svuotare il contenuto in appositi pozzetti di scarico. Anche per il serbatoio delle acque grigie è spesso presente un indicatore del livello di riempimento, per evitare che il serbatoio trabocchi.

Come pulire il serbatoio delle acque nere

La pulizia regolare dei serbatoi delle acque nere e grigie del camper è essenziale per mantenere un ambiente sano e privo di cattivi odori. Partendo da quello delle acque nere, è possibile definire degli step da seguire in modo semplice ed efficace:

indossare guanti di gomma , mascherina e occhiali protettivi per evitare il contatto con i rifiuti e i prodotti chimici;

, mascherina e per evitare il contatto con i rifiuti e i prodotti chimici; assicurarsi che il camper sia parcheggiato in una zona autorizzata per lo scarico dei rifiuti;

per lo scarico dei rifiuti; collegare il tubo di scarico alla valvola del serbatoio delle acque nere;

delle acque nere; posizionare l’altra estremità del tubo nell’apposito pozzetto di scarico;

aprire la valvola del serbatoio e lasciare defluire completamente il contenuto;

chiudere la valvola e riempire parzialmente il serbatoio con acqua pulita attraverso il WC del camper;

attraverso il WC del camper; aggiungere il prodotto chimico specifico per la pulizia delle acque nere. Seguire le istruzioni del produttore per la quantità esatta;

scaricare nuovamente il serbatoio aprendo la valvola e lasciare defluire tutta l’acqua;

ripetere il processo di risciacquo con acqua pulita almeno due volte, fino a quando l’acqua di scarico risulta chiara.

Pulizia del serbatoio delle acque grigie

Per le acque grigie, i passaggi da seguire sono molto simili. È sempre consigliato, quindi, l’utilizzo di mascherina e guanti per proteggersi dai residui. Il tubo di scarico va collegato alla valvola del serbatoio delle acque grigie. L’altra estremità del tubo, invece, va posizionata nell’apposito pozzetto di scarico. Una volta aperta la valvola, è importante lasciar defluire tutto.

A quel punto, chiudere la valvola e riempire parzialmente il serbatoio con acqua pulita attraverso il lavandino o la doccia del camper. Aggiungere un disinfettante apposito per i serbatoi di acque grigie e, successivamente, lasciare agire il tutto per il tempo necessario consigliato dal manuale. Il resto del procedimento è simile a quanto fatto con il serbatoio delle acque nere, poiché bisogna scaricare il contenitore e ripetere il risciacquo un paio di volte.

È bene ricordare che esistono delle operazioni preventive da eseguire per mantenere puliti i condotti e i relativi serbatoi. In particolare, se si presentano cattivi odori persistenti, è possibile usare additivi enzimatici che aiutano a decomporre i residui organici. È altrettanto importante, inoltre, evitare di scaricare nel serbatoio delle acque grigie sostanze oleose o materiali che potrebbero ostruire il sistema. Seguendo questi passaggi, sarà possibile mantenere i serbatoi delle acque nere e grigie del proprio camper puliti ed efficienti, garantendo così un’esperienza di viaggio confortevole e igienica.