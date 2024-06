Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Chi ama le vacanze a contatto con la natura può scegliere di viaggiare a bordo di un camper puro

Con l’arrivo della bella stagione è inevitabile pensare alle vacanze. La possibilità di programmare un periodo di relax lontani dal lavoro e dal caos cittadino è sempre allettante, ma spesso ci si deve confrontare con numerosi ostacoli. I costi in molti casi proibitivi sia dei voli che degli hotel rappresentano in molti casi un limite con il quale scendere a compromessi, ma è possibile optare per una alternativa valida e a buon mercato: il camper puro.

Per chi ama la vacanza “on the road”

La comunità dei camperisti nel nostro Paese non è numerosissima, ma chi almeno una volta nella vita ha provato questa esperienza ne è rimasto affascinato. Con il termine camper puro si intende una tipologia di veicolo ben specifico che deriva direttamente da un furgone di serie e che subisce alcune trasformazioni per consentire agli occupanti di usufruire di una zona abitativa all’interno. Tale tipologia di camper è conosciuta anche con il nome di van, minivan oppure furgoni allestiti.

Il camper puro, quindi, si differenzia decisamente dalle altre tipologie di camper come i mansardati, i semintegrali o i motorhome. Questi, infatti, sono caratterizzati da una trasformazione ben più invasiva perché del veicolo di origine resta solamente il telaio – con o senza cabina – e su questo, poi, viene montata una cellula abitativa costruita su misura. L’unità può così vantare uno spazio abitativo decisamente differente da quello del camper puro.

Il camper puro, quindi, è un furgone con configurazione da camper il cui allestimento può essere realizzato sia dalla Casa produttrice del furgone stesso che da ditte specializzate. Ovviamente il nostro consiglio, qualora si opti per la seconda soluzione, è quello di scegliere aziende con grande esperienza nel settore ed il perché è presto detto: oltre alla qualità del lavoro e quindi della realizzazione degli interni, il camper puro dovrà essere omologato alla circolazione su strada.

I vantaggi e gli svantaggi

Se si vuole guardare ai pro e ai contro del camper puro ci sono numerosi elementi interessanti da osservare. Tra i vantaggi di questa tipologia di veicoli c’è in primo luogo quello della integrità strutturale del mezzo. Il camper puro, come detto, è un furgone riconvertito per ospitare al suo interno una unità abitativa e per questa ragione non saranno necessari interventi sulle lamiere che possono comportare, qualora non siano eseguiti a regola d’arte, una flessibilità della struttura.

Altro vantaggio del camper puro è rappresentato dalla maneggevolezza del veicolo. A differenza dei camper classici, infatti, le dimensioni del camper puro sono più ridotte e questo vantaggio si traduce in un minore stress alla guida quando si devono percorrere stradine strette o si è alla ricerca di un parcheggio. Analogamente, altro vantaggio di queste dimensioni compatte è dato dalla possibilità di condurre su strada questi mezzi grazie alla sola patente B.

Le note dolenti derivanti dal possesso di un camper puro ci sono. In primo luogo la scelta di questo mezzo comporta per i proprietari un minimo di spirito di sacrificio perché le dimensioni contenute del camper puro obbligano ad una abitabilità interna ridotta rispetto ad un veicolo tradizionale. Lo spazio per due persone è più che sufficiente, mentre già in 4 si deve mettere in conto una maggior fatica nel trovare il proprio angolo di relax.

Altra nota dolente è rappresentata dall’assenza a bordo di un WC. Se questo elemento indispensabile è presente su tutti i camper tradizionali, nel camper classico ci si dovrà ingegnare, magari acquistando un WC chimico portatile oppure ancora programmando per tempo le soste nelle aree di servizio attrezzate così da sfruttare al meglio la pausa. Certo, in caso di urgenza non si potrà rispettare il programma prefissato, però ci si augura che queste siano il meno possibili.

Ultimo aspetto negativo del camper puro rispetto ad un veicolo tradizionale è rappresentato dall’isolamento termico. Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio, questi veicoli sono dei furgoni riconvertiti e quindi è normale che le lamiere della carrozzeria non isolino a dovere dal caldo o dal freddo come per i camper classici. Tuttavia negli ultimi anni il progresso tecnologico ha coinvolto anche i camper puri ed adesso è possibile il loro utilizzo anche nei mesi invernali.

L’acquisto di un camper puro, quindi, è una scelta molto personale dedicata a tutti coloro che amano i viaggi on the road, a contatto con la natura, senza l’ansia di dover rispettare orari di imbarco, di check-in e check-out. Certo, chi sceglie questa tipologia di vacanza è consapevole che non potrà contare su tutte le comodità presenti in un hotel, ma la possibilità di mettersi in viaggio quando si vuole portandosi dietro solo il minimo indispensabile non ha prezzo.