Fonte: 123RF Individuare le perdite di liquido refrigerante è estremamente importante

Quando il sistema di raffreddamento di un veicolo inizia a perdere liquido refrigerante, si può andare incontro a gravi problemi meccanici e prestazionali. Il refrigerante è fondamentale per mantenere il motore alla giusta temperatura, prevenendo il surriscaldamento e i danni correlati. Una perdita di refrigerante può compromettere l’efficienza del motore e, se non individuata e riparata tempestivamente, portare a costosi interventi di riparazione. Capire dove si verifica la perdita può essere una sfida, ma con un approccio sistematico è possibile individuare il punto esatto della fuoriuscita. In questo approfondimento, esploreremo i principali segnali di una perdita di liquido refrigerante, le possibili cause e le tecniche per identificare la fonte del problema.

Quali sono i segnali di una perdita di liquido refrigerante

Uno dei segnali più immediati di una perdita di liquido refrigerante è la presenza di macchie o pozze sotto il veicolo, soprattutto dopo che è rimasto parcheggiato per un po’. Il refrigerante ha generalmente un colore distintivo, che può variare dal verde al rosa, all’arancione o blu, a seconda del tipo utilizzato. Queste macchie possono formarsi a causa di una fuoriuscita dai tubi, dal radiatore o da altre componenti del sistema di raffreddamento. Se si dovessero notare queste macchie, sarebbe importante identificare rapidamente la fonte della perdita per evitare ulteriori danni.

Un altro chiaro segnale è la diminuzione del livello del liquido refrigerante nel serbatoio di espansione. Se si notasse che è necessario rabboccarne più frequentemente del normale, è probabile che ci sia una perdita. Monitorare regolarmente il livello è una buona pratica di manutenzione, e una sua variazione significativa dovrebbe essere considerata un segnale d’allarme. Quando si controlla il livello, assicurarsi di farlo a motore freddo per evitare scottature o letture imprecise.

Il surriscaldamento del propulsore è uno dei segni più gravi di una possibile perdita di liquido refrigerante. Se il sistema di raffreddamento non funziona correttamente, il motore può raggiungere temperature elevate, causando danni significativi. I veicoli moderni sono dotati di spie di allarme sul cruscotto che si attivano in caso di surriscaldamento. Ignorare queste ultime, può portare a danni irreversibili al motore, come la deformazione della testata o il grippaggio dello stesso. Fermarsi immediatamente e verificare il livello del liquido refrigerante in caso di accensione della spia.

Un odore dolciastro proveniente dal vano motore è un segnale tipico di una perdita di liquido refrigerante, dato che la maggior parte di essi contiene glicole etilenico, una sostanza con un profumo zuccherino. Questo odore può essere particolarmente evidente quando il motore è caldo. Inoltre, potrebbe esserci vapore o fumo che fuoriesce dal cofano, soprattutto se la perdita è significativa e il liquido refrigerante entra in contatto con parti calde del motore o del sistema di scarico.

Come identificare la perdita

Il primo passo per identificare una perdita di liquido refrigerante è un’ispezione visiva accurata del sistema di raffreddamento del veicolo. Ecco cosa controllare:

radiatore : individuare segni di corrosione, fessure o danni alle alette. Prestare attenzione alle giunzioni tra il radiatore e i tubi, poiché queste aree sono spesso soggette a perdite;

: individuare segni di corrosione, fessure o danni alle alette. Prestare attenzione alle giunzioni tra il radiatore e i tubi, poiché queste aree sono spesso soggette a perdite; tubi e manicotti : controllare attentamente tutti i tubi flessibili del sistema di raffreddamento. Cercare segni di usura, crepe, rigonfiamenti o perdite alle giunzioni dove i tubi si collegano al radiatore, al motore o alla pompa dell’acqua;

: controllare attentamente tutti i tubi flessibili del sistema di raffreddamento. Cercare segni di usura, crepe, rigonfiamenti o perdite alle giunzioni dove i tubi si collegano al radiatore, al motore o alla pompa dell’acqua; pompa dell’acqua : verificare eventuali perdite di refrigerante. Solitamente, una pompa dell’acqua difettosa lascia tracce di liquido vicino alla sua sede , spesso sotto forma di gocce o piccole macchie;

: verificare eventuali perdite di refrigerante. Solitamente, una pompa dell’acqua difettosa lascia , spesso sotto forma di gocce o piccole macchie; guarnizione della testata : può essere più difficile da individuare, ma bisogna cercare eventuali segni di olio miscelato con il liquido refrigerante o di liquido nel sistema di scarico. Questo potrebbe indicare un problema più serio, come una guarnizione bruciata;

: può essere più difficile da individuare, ma bisogna cercare eventuali segni di olio miscelato con il liquido refrigerante o di liquido nel sistema di scarico. Questo potrebbe indicare un problema più serio, come una guarnizione bruciata; controllare il serbatoio di espansione per eventuali crepe e verificare che il tappo del radiatore sia ben chiuso e in buone condizioni. Un tappo difettoso può causare una perdita di pressione e, di conseguenza, una fuoriuscita di liquido.

Se l’ispezione visiva non riesce a individuare la perdita, un metodo più avanzato è l’utilizzo di un colorante UV. Questo metodo prevede l’aggiunta di un colorante specifico al liquido refrigerante, che diventa visibile sotto una lampada a luce ultravioletta:

aggiungere il colorante UV al sistema di raffreddamento secondo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che il motore sia freddo prima di procedere;

UV al sistema di raffreddamento secondo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che il motore sia freddo prima di procedere; avviare il motore e lascialo funzionare per un breve periodo. Questo permette al colorante di circolare nel sistema e fuoriuscire insieme al liquido refrigerante in caso di perdita;

e lascialo funzionare per un breve periodo. Questo permette al colorante di circolare nel sistema e fuoriuscire insieme al liquido refrigerante in caso di perdita; spegnere il motore e utilizzare una lampada UV per ispezionare tutte le componenti del sistema di raffreddamento. Il colorante fluorescente renderà visibili anche le perdite più piccole.

La pressurizzazione del sistema di raffreddamento è un altro metodo efficace per individuare perdite che potrebbero non essere visibili con un’ispezione visiva o con il colorante UV. Di seguito come eseguirla:

utilizzo di un kit di pressurizzazione : questo strumento permette di applicare una pressione controllata al sistema di raffreddamento. Collegarlo al radiatore o al serbatoio di espansione e pompare lentamente fino a raggiungere la pressione raccomandata per il proprio veicolo;

: questo strumento permette di applicare una pressione controllata al sistema di raffreddamento. Collegarlo al radiatore o al serbatoio di espansione e pompare lentamente fino a raggiungere la pressione raccomandata per il proprio veicolo; controllare tutte le componenti per rilevare eventuali perdite. La pressione forzata può far fuoriuscire il liquido refrigerante anche da piccole fessure o guarnizioni difettose che altrimenti potrebbero non perdere in condizioni normali;

verifica della pressione: se il sistema perde pressione rapidamente, significa che c’è una perdita significativa. In questo caso, continuare a ispezionare il sistema fino a identificare il luogo di perdita.

Identificare la fonte di una perdita di liquido refrigerante richiede attenzione ai dettagli e talvolta l’uso di strumenti specializzati. Tuttavia, una diagnosi accurata è essenziale per prevenire danni maggiori e garantire il corretto funzionamento del motore.