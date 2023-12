Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Fiat 500e è pronta a debuttare nel mercato nordamericano

È l’inizio di una nuova era. Potremmo sintetizzare in questo modo l’approdo ufficiale della nuova Fiat 500e negli Stati Uniti. Il mercato del Nord America, importante bacino e approdo prestigioso, è pronto a dare il benvenuto alla piccola elettrica Made in Torino. L’icona italiana è un’auto apprezzata al di là dell’Atlantico e sicuramente, in ottica di una sempre più preponderante mobilità sostenibile, saprà farsi valere anche in quest’ultima veste. Tra l’altro, l’attuale 500e non è neppure la primissima versione alla spina della citycar italiana a solcare le strade a stelle e strisce, dato che anche la precedente generazione ha avuto la sua BEV destinata quasi esclusivamente a quel mercato. L’attuale, però, è fatta di un’altra pasta.

Le aspettative di Fiat

Il Brand della galassia Stellantis ha presentato in modo virtuale la Fiat 500e (RED) 2024 e ha usato come primo lancio di prodotto del modello per il Nord America un video di presentazione, nel quale compaiono Olivier Francois, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, e Bono, cantante degli U2 e Co- fondatore di ONE e (RED), per commemorare la Giornata mondiale contro l’AIDS dello scorso venerdì 1 dicembre.

“FIAT è l’unico brand che può lanciare i suoi veicoli 100% elettrici in un modo unico, alla “FIAT way”: combinando lo spirito dell’icona della “Dolce Vita” con la sua missione di offrire sostenibilità e mobilità a zero emissioni. La 500e 2024 è tecnologicamente avanzata, offre una serie di nuove caratteristiche di sicurezza ed è divertente da guidare. La 500e resta fedele alle sue radici, all’iconica 500 amata in tutto il mondo. Impossibile non sorridere quando si guida questa auto“, ha affermato Olivier Francois.

Le specifiche della 500e d’America

La Fiat 500e diventa il veicolo BEV più leggero sul mercato del Nord America, un primato interessante per la tre porte italiana che vanta un’autonomia stimata di 240 chilometri (149 miglia), supportata da una batteria da 42 KWh con un tempo di ricarica di livello 2 (11 kW) di quattro ore e 15 minuti. Le capacità BEV combinate con gli eccellenti spunti di design, rendono inconfondibilmente unica la piccola torinese, che spicca per stile e sostenibilità. La 500e sarà disponibile negli showroom Stellantis Nord America a partire dal primo trimestre del 2024.

Su strada, la 500e vanta 118 cavalli e 162 libbre-piedi di coppia. Le prestazioni sono più che discrete raggiungendo un’accelerazione 0-100 km/h in 8,5 secondi, e garantendo performance eccellenti in ogni circostanza a fronte di un’autonomia bilanciata per il tipo di destinazione d’uso. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è di 32.500 dollari.

I premi vinti dalla Fiat 500e

La Fiat 500e è costruita nello stabilimento di Mirafiori a Torino e nel corso della sua – seppure – breve carriera ha già conquistato molti riconoscimenti. La BEV ha infatti vinto 42 premi ed è la piccola vettura più venduta in Europa. Non a caso è stata nominata l’auto elettrica più ecologica sul mercato da Green NCAP, un’iniziativa indipendente che promuove lo sviluppo di automobili pulite, efficienti dal punto di vista energetico e che causano il minor danno possibile all’ambiente. Date le premesse, la conquista dell’America non sembra un’impresa impossibile.