In totale nel mese di marzo sono stati venduti in Italia 5.367 modelli di automobili elettriche, un dato in leggero aumento rispetto a febbraio

Fonte: Unrae Le auto elettriche più vendute

Il mercato delle automobili elettriche sta cercando di ritagliarsi sempre più uno spazio rilevante anche in Italia, dove l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali è sempre più alta. Certo le vetture a emissioni zero, per numero, sono ancora di molto inferiori rispetto a quelle tradizionali con il motore termico o anche rispetto a quelle ibride e dovranno farne ancora parecchia di strada prima di essere presenti in maniera preponderante sulle nostre strade. Ma quante automobili elettriche sono state vendute nel mese di marzo 2024 in Italia? E quali sono stati i modelli più acquistati dagli automobilisti italiani? Andiamo allora vedere nel dettaglio tutti i dati.

Quante auto elettriche sono state vendute in Italia nel mese di Marzo del 2024?

Considerando l’intero mese di marzo del 2024, in Italia sono state vendute un totale di 5.367 automobili elettriche. Un numero superiore a quelle del mese precedente (a febbraio il conteggio si era fermato a 5.054 vetture) ma decisamente inferiore a quello dello stesso periodo di un anno fa. A marzo del 2023, infatti, le automobili elettriche che erano state immatricolate erano state 8.198.

Come mai si è registrato questo questo calo delle vendite rispetto al 2023? I motivi sono principalmente due: il minor numero di giorni lavorativi e la Pasqua, caduta quest’anno proprio a marzo ma, soprattutto, i ritardi che ci sono stati per i nuovi incentivi statali. Non a caso il calo delle vendite non è associabile solamente al settore delle automobili elettrica ma è un calo che riguarda tutte le auto in generale, a prescindere dal tipo di motorizzazione o alimentazione.

In totale nel mese di marzo del 2024 sono state immatricolate 162.083 nuove automobili, come abbiamo detto di questo solamente 5.367 sono state elettriche, ovvero il 3,3%. Anche per quanto riguarda la percentuale vi è stato quindi un calo, considerato che le auto elettriche a marzo del 2024 rappresentavano il 4,8% di quelle vendute in totale in Italia.

Le auto elettriche più vendute a marzo 2024 in Italia

Vediamo allora nel dettaglio quali sono state le auto elettriche più vendute in Italia nel mese di marzo del 2024. Ecco la graduatoria, dal primo al decimo posto, dei modelli più acquistati dagli automobilisti italiani con il numero esatto di automobili vendute per ogni modello:

1) Tesla Model Y – 787 auto vendute

2) Tesla Model 3 – 609 auto vendute

3) Volvo EX 30 – 367 auto vendute

4) Smart Fortwo – 309 auto vendute

5) BMW iX1 – 261 auto vendute

6) Audi Q4 e-tron – 259 auto vendute

7) Volkswagen ID 3 – 226 auto vendute

8) Mercedes EGA – 204 auto vendute

9) Jeep Avengers – 155 auto vendute

10) Fiat 500e – 135 auto vendute

Fonte: Unrae

Auto elettriche più vendute in Italia: le Tesla nelle prime posizioni

Guardando la classifica riportata nel paragrafo precedente salta subito all’occhio un dato: in cima alla graduatoria sono presenti due modelli di differenti di Tesla: la Model Y al primo posto con 787 automobili vendute, la Model 3 al secondo con 609 automobili vendute.

Un dato che stupisce? No, perché la casa automobilistica di Elon Musk è leader a livello mondiale del settore della mobilità elettrica, tanto che Tesla è diventato un marchio che ispira fiducia nei consumatori ed è in grado di attirare sempre più clienti. Ma questo dato non sorprende anche per un altro motivo: non è la prima volta che questo modelli della Tesla (che sono i più economici tra quelli prodotti dall’azienda americana) si trovano nelle prime due posizioni della classifica delle automobili elettriche più vendute nel nostro Paese, nonostante il prezzo di entrambe sia superiore ai 40.000 euro.

Auto elettriche più vendute in Italia: il confronto tra febbraio e marzo 2024

Facciamo ora un confronto tra le automobili elettriche più vendute in Italia nel mese di marzo e quelle nel mese precedente, ovvero febbraio.

Auto elettriche più vendute a febbraio 2024:

1) Tesla Model Y – 1.252 auto vendute

2) Tesla Model 3 – 568 auto vendute

3) Volkswagen ID 3 – 365 auto vendute

4) Fiat 500e – 245 auto vendute

5) BMW iX1 – 211 auto vendute

6) Volvo EX30 – 201 auto vendute

7) Jeep Avenger – 184 auto vendute

8) Peugeot e208 – 173 auto vendute

9) Smart Fortwo – 120 auto vendute

10) Renault Twingo – 108 auto vendute

Da quanto riportato nelle due classifiche si può notare che i primi due gradi del podio siano occupati sempre dagli stessi modelli, anche se sono diminuite le vendite della Tesla Model Y e sono leggermente aumentate quelle della Tesla Model 3.

Ma da segnalare c’è anche la salita in classifica della Volvo EX30 che è passata dai 201 modelli acquistati a febbraio ai 367 di marzo: una crescita che le ha consentito di guadagnare il terzo gradito del podio. Sono invece quasi dimezzate le vendite della Fiat 500e, che è passata da 245 auto vendute a 135: inevitabilmente è arrivata anche la discesa in classifica con l’auto simbolo della Fiat che è passata dal quarto al decimo posto.

È invece entrata a far parte di questa graduatoria, direttamente al sesto posto, l’Audi Q4 e-tron: nel mese di marzo sono stati venduti 259 modelli dell’automobile tedesca, un dato che le permette di posizionarsi al sesto posto.

Le auto elettriche italiane più vendute

La Fiat 500e, come abbiamo visto dalla tabella riportata nei paragrafi precedenti, resta nella top ten delle automobili elettriche più vendute ma non è più al primo posto tra quelle italiane. Nel mese di marzo è stata infatti superata in questa classifica dalla Jeep Avengers, anche se di appena venti vetture (155 a 153 auto vendute).

Questo dato permette però di fare una riflessione: tra le auto elettriche più vendute in Italia ci sono pochi modelli “economici”, il che significa che a essere interessata a questo tipo di vetture è più che altro una clientela abbastanza benestante. Anche perché va considerato che, a parità di modello, le automobili elettriche costano di più sia rispetto a quelle con il motore termico (che siano a benzina o diesel), sia rispetto a quelle ibride.

La 500e, fra le city car, si conferma comunque una fra le più amate dagli italiani. E anche questo non stupisce affatto, essendo la 500 una vera icona del made in Italy e non una semplice auto.