Da una recente indagine condotta da Consumer Reports, sono emerse le auto più affidabili al momento. In particolare occhi puntati sulle elettriche che sono in netta crescita

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Auto più affidabili: passo in avanti per le elettriche

Quando si acquista una nuova vettura uno degli aspetti che più interessa al cliente è sicuramente l’affidabilità. Un’auto che ha pochi guasti e crea in generale pochi grattacapi ha sicuramente una marcia in più perché diventa inevitabilmente più economica sul lungo periodo e soprattutto ti dà quella sicurezza di poter affrontare un lungo viaggio senza alcuna ansia. Oggi però le vetture sono molto più complesse di qualche anno fa e per questo la loro affidabilità sottende a molti più parametri.

Non si tratta più di un mero aspetto meccanico, ma c’è da tenere conto anche dell’elettronica, che oggi controlla vari aspetti dell’auto. In alcuni frangenti basta anche solo un semplice problema di software per creare dei guai alla nostra auto. Da diversi anni Consumer Reports si occupa di stilare una classifica in base ai dati raccolti dai proprietari di auto sui vari problemi riscontrati negli ultimi 12 mesi. L’indagine viene svolta sul mercato americano. In totale sono stati raccolti dati di circa 300.000 veicoli di modelli che vanno dal 2000 al 2024.

Lexus e Toyota battute dopo anni

Quest’anno, l’indagine svolta copre ben 20 aree della vettura tra cui: motore, trasmissione, elettronica di bordo, motori elettrici e tanto altro. Ad uscire vincitore da questa interessante graduatoria è stata la Subaru, che è riuscita ad attaccare Lexus e Toyota. Podio tutto giapponese quindi, ma soddisfazione a metà per la Casa dei tre ovali.

Se da un lato Toyota può vantare la doppia soddisfazione grazie a Lexus, che è comunque un suo marchio, dall’altro si vede sopravanzare dopo un dominio che durava da un bel po’. Il colosso giapponese, infatti, era dal 2020 che occupava indisturbato la prima piazza con il proprio brand o con Lexus. Secondo quanto riportato da Consumer Reports, a dare una marcia in più a Subaru ci sarebbe un approccio conservativo nella progettazione. Le componenti, infatti, vengono condivise all’interno di tutta la gamma, offrendo al cliente finale un prodotto ormai iper collaudato.

Migliorano le auto elettriche e ibride

Sono state prese in esame in particolare 7 Subaru e, di queste, 2 (Forester e Impreza) hanno ottenuto punteggi di affidabilità di gran lunga superiori alla media. L’unico modello, invece, che si è attestato al di sotto è stato il SUV elettrico Solterra. Nella graduatoria c’è un dominio assoluto dei marchi asiatici con Honda, Acura, Mazda, Kia e Hyundai, tutti nei primi 10 posti. Tra le europee, invece, la prima classificata risulta essere l’Audi, presente al 7° posto. Non sono presenti in classifica, infine, marchi del Gruppo Stellantis per mancanza di dati, con l’unica eccezione di Jeep, presente al 19° posto.

Stando ai dati raccolti da Consumer Reports c’è da segnalare un’importante crescita in termini di affidabilità da parte dell’elettrico. Le BEV vengono segnalate con in media il 42% di problemi in più rispetto alle endotermiche, in netto calo se compariamo il dato a quello di 1 anno fa quando era del 79%. Le PHEV, invece, vengono segnalate con il 70% di problemi in più, anche in questo c’è un abbassamento importante se messo a paragone con il 146% di 1 anno fa. Secondo l’indagine alcune vetture elettriche ed ibride sono lente a migliorare e hanno ancora dati al di sotto della media, altre invece hanno fatto passi da gigante in breve tempo.