Fonte: Ufficio Stampa Subaru Tanti aggiornamenti sulla Subaru Solterra MY24

La Subaru Solterra è il primo veicolo completamente elettrico prodotto dal marchio giapponese a livello globale. Ha esordito nel 2021 inaugurando una strada fino a quel momento inesplorata, raccogliendo molti consensi. Oggi, dopo tre anni da quel fortunato debutto, la Solterra propone un sostanzioso aggiornamento che ne incrementa le dotazioni tecnologiche, ne alza il livello di sicurezza e le capacità di seduzione verso il grande pubblico. Il tutto confermando le doti innate, legate indissolubilmente alla nobile stirpe di Subaru AWD che da cinquant’anni solcano i sentieri di ogni emisfero.

Aggiornamenti che migliorano il comfort

Nella Subaru Solterra MY24 fa capolino un nuovo volante, dal disegno più squadrato che ottimizza la visibilità del cruscotto e l’impugnatura per una guida votata al comfort. Inoltre, è stato apportato un migliorato al sistema di riscaldamento, per avere una maggiore efficienza e un calore diffuso più omogeneamente. In aggiunta, il volante è stato provvisto di un nuovo sensore più sensibile che garantisce al guidatore la possibilità di non dover ruotare lo sterzo per far percepire di esser con le mani in una posizione di sicurezza.

Il Multi-Informazion Display è stato aggiornato in modo costruttivo, rendendo più leggibili alcune informazioni, a partire dalla visualizzazione dell’accensione delle luci di stop quando si preme il pedale del freno o si rilascia l’acceleratore in modalità S-PEDAL. Anche i paddle shift sono stati migliorati, permettendo di inserire sempre la modalità S-PEDAL senza dover staccare le mani dal volante.

Sempre nella visione di rendere quest’auto ancora più fruibile, è stato inserito un caricatore trifase a 11 kW che si somma a quello in monofase da 7 kW. Questo consente di abbassare significativamente i tempi di ricarica in AC, ottimizzando anche la ricarica nelle soste di minor durata. Per ricaricare il 50% in AC a 11 kW sono necessarie circa 3 ore, contro le 5 che servirebbero ricaricando a 7 kW.

Subaru Solterra: più sicurezza

La nuova Solterra passa dal Subaru Safety Sense 2 al Subaru Safety Sense 3. Questo permette l’implementazione di elementi hardware e miglioramenti software che aggiungono altre funzionalità elevando ancor di più il livello di sicurezza. È stato inserito un sistema di radar frontali, che si unisce agli altri sistemi di sicurezza già presenti, comprensivi di:

Emergency Steering Assist con Active Support

Front Cross Traffic Alert

Lane Change Assist

Flashing Hazard Lamp

Secondary Collision Braking

Grazie a tutti questi apparecchi il veicolo elettrico di Subaru diventa un ottimo rifugio su quattro ruote, un veicolo solido e sicuro al cospetto di ogni scenario plausibile.

Il prezzo di Subaru Solterra

Per rendere ancora più appetibile questo modello, Subaru Italia ha scelto di riposizionare nel listino la Solterra che adesso, nella versione entry level, viene proposta a 49.900 euro (chiavi in mano, IPT esclusa) intersecando così l’ammiraglia di casa Subaru con motorizzazione benzina Outback. In questo modo, il potenziale avrà la possibilità, trovando gli stessi livelli di sicurezza e filosofia di guida, di scegliere fra un modello EV o ICE. Insomma, la strategia commerciale di Subaru è ben delineata per far conoscere questo mezzo 100% alla spina una soluzione ideale e alla portata di un maggior numero di persone.