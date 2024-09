‘Pillole di motori’, le news della settimana dal mondo automotive

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Subaru Solterra si rinnova

A due anni dall’arrivo sul mercato europeo, la Subaru Solterra si rinnova. La prima vettura 100% elettrica della casa giapponese arricchisce la sua dotazione di serie diventando ancora più tecnologica, con l’obiettivo di fornire ai clienti un’auto più confortevole e sicura.

La Solterra nasce dalla stretta collaborazione con Toyota, che produce la gemella bZ4X, è lunga 4,69 metri, ha un bagagliaio da 452 litri e un’autonomia omologata WLTP di 465 km.

Con l’edizione 2024 la Solterra parte da un prezzo base di 49.900 euro.

Anteprima a Milano per la nuova Inster

Passiamo a Hyundai che porta in anteprima a Milano la nuova Inster. Il Suv elettrico compatto sarà esposto dal 27 al 29 settembre presso la Casa degli Artisti di corso Garibaldi.

Inster è un crossover da città lungo 3,82 metri, largo 1,61 m e alto 1,57 m. Monta un motore da 97 o 115 cavalli (CV) e pacchi batterie rispettivamente da 42 e 49 kWh; nel secondo caso l’autonomia dichiarata è di 355 km con una sola ricarica.

Gli ordini della Inster apriranno a breve mentre il prezzo non è ancora stato reso pubblico ma dovrebbe essere inferiore ai 25.000 euro.

Peugeot 5008

In casa Peugeot il 5008 si conferma modello di punta della gamma SUV del marchio francese, con i suoi sette posti e un design spazioso.

La gamma offrirà due versioni, Allure e GT, con tre pacchetti opzionali per una facile scelta e tre motori elettrici (210 CV, 230 CV a lunga autonomia e 320 CV a 4 ruote motrici Dual Motor) oltre a due propulsori elettrificati, un ibrido a 48 V (136 CV) e un ibrido Plug-In (195 CV).

I prezzi partono da 41.700 euro per la versione mild hybrid e da 47.730 euro per la elettrica.

Renault Master è Van of the Year

E infine un breve sguardo ai veicoli commerciali per celebrare Renault Master che è stato eletto come ‘Van of the Year’ al salone della mobilità delle merci ad Hannover, evento di grandissimo rilievo per il settore.

Il prestigioso riconoscimento è arrivato da una giuria di 25 giornalisti provenienti da tutta Europa. Si tratta di un riconoscimento molto importante per la Casa francese che rafforza, ulteriormente, la sua posizione in questo segmento di mercato.