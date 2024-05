Ciascun proprietario dovrebbe rispettare le scadenze per il pagamento del bollo auto per evitare sanzioni che possono includere multe e interessi di mora

Fonte: 123RF Oltre a essere una responsabilità legale, il pagamento del bollo auto contribuisce al finanziamento di servizi e infrastrutture locali

Il pagamento del bollo auto è un obbligo annuale per tutti i proprietari di veicoli. Si tratta di una tassa regionale che ogni automobilista deve considerare nel budget annuale di gestione del proprio mezzo. Gestito a livello regionale, varia non solo in base alla potenza del veicolo, ma anche secondo le specifiche normative regionali che possono influenzarne l’importo.

Nella maggior parte delle Regioni italiane, il bollo auto è gestito direttamente dalle autorità regionali stesse. Ci sono eccezioni come la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia, dove la responsabilità del bollo auto è affidata all’Agenzia delle entrate. Anche le Province autonome di Trento e Bolzano hanno procedure specifiche per la gestione di questo tributo.

Il calcolo del bollo si basa principalmente sulla potenza del veicolo espressa in cavalli fiscali. Veicoli con prestazioni più elevate, e di conseguenza con una potenza maggiore, comportano un bollo più alto. Questo meccanismo mira a riflettere non solo il valore del veicolo, ma anche l’impatto ambientale e il consumo di risorse associati a veicoli più potenti.

Pagamento bollo auto, quali sono le tempistiche

Il pagamento del bollo auto è un obbligo annuale che grava su tutti i proprietari di veicoli, una tassa di possesso che si rinnova ogni anno in base alla data di immatricolazione del veicolo. Il versamento va effettuato annualmente entro la fine del mese successivo all’anniversario dell’immatricolazione del veicolo. Ad esempio, se un’auto è stata immatricolata il 31 ottobre, il bollo dovrebbe essere pagato entro il 30 novembre dell’anno successivo. Questo schema vale per tutti i pagamenti successivi al primo.

Per il primo bollo auto, il pagamento deve infatti avvenire entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione, senza alcun giorno supplementare. Questa regola è importante per chi acquista un nuovo veicolo.

Auto non circolante, il bollo va pagato lo stesso?

Il bollo auto va pagato indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo. Anche se un’auto rimane parcheggiata in garage senza mai circolare, il proprietario è comunque tenuto a versarlo. Classificato come un tributo regionale o delle province autonome, si applica a chiunque possieda un veicolo, come attestato dal Pubblico registro automobilistico.

Questa imposta è dovuta perché si è riconosciuti come proprietari di un veicolo, a prescindere dalla frequenza con cui questo viene guidato o se rimane inutilizzato. Il principio alla base è che il bollo non è una tassa sull’uso del veicolo, ma piuttosto un’imposta sulla proprietà. Significa che dal momento dell’acquisto e della registrazione, ogni proprietario di veicolo è chiamato a passare alla cassa.

Come sapere quanto si paga di bollo

L’importo del bollo auto è legato a diversi fattori, tra cui la potenza del motore (espressa in kilowatt, kW), la classe ambientale del veicolo (da Euro 1 a Euro 6), e la regione in cui risiede il proprietario. Per determinare quanto si deve pagare bisogna allora moltiplicare i kilowatt del veicolo per il valore specificato nella tabella delle tasse automobilistiche regionale.

La tariffa varia in base alla classe ambientale del veicolo, riflettendo incentivi o penalità in funzione dell’impatto ambientale. I proprietari di veicoli hanno diverse opzioni per effettuare il pagamento del bollo:

servizi online: Piattaforme come quelle fornite dall’Aci e dalle Poste Italiane;

ricevitorie: punti come le ricevitorie Lottomatica e le agenzie di pratiche auto;

tabaccai convenzionati: collaborazioni con Banca Itb;

bancomat e Internet banking: tramite sportelli ATM o tramite l’home banking, a seconda della disponibilità regionale.

Quali sanzioni per chi non paga il bollo auto

La puntualità nel pagamento del bollo auto mette il proprietario del mezzo al riparo dalle sanzioni. Il quadro è il seguente:

fino a 14 giorni di ritardo viene applicata una sanzione dello 0,1% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo;

dal 15esimo al 30esimo giorno di ritardo, la sanzione ammonta a 1/10 dell’imposta totale dovuta;

dal 31esimo al 90esimo giorno di ritardo, la sanzione è pari all’1,67% dell’imposta;

dal 91esimo giorno fino a un anno di ritardo, la multa sale al 3,75% dell’imposta;

oltre un anno di ritardo, la sanzione arriva al 30% dell’imposta, più interessi dello 0,5% per ogni semestre di ritardo.

Uno degli strumenti più utili per rimanere al passo è il software fornito dall’Agenzia delle entrate, che permette di verificare facilmente lo stato dei pagamenti e di prevenire ritardi. Questo strumento è strategico per chi ha accumulato ritardi nei pagamenti degli anni precedenti e facilita la gestione delle scadenze.

Bollo auto non pagato per molti anni, quali sono i rischi

Trascurare il pagamento del bollo auto per periodi estesi può portare a conseguenze drastiche per i proprietari di veicoli, incluse la radiazione e la confisca del mezzo. Se un veicolo non è in regola con il pagamento del bollo auto per almeno tre anni consecutivi, il proprietario riceve un avviso ufficiale che segnala l’inizio del procedimento di radiazione.

Dopo la notifica, il proprietario ha 30 giorni per effettuare il pagamento. Se non avviene, la regione procede con la richiesta di cancellazione del veicolo dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico. La radiazione comporta il ritiro della targa e della carta di circolazione da parte della Motorizzazione civile. Questo passaggio rende il veicolo non autorizzato alla circolazione su strada.

Se il proprietario viene sorpreso a guidare il veicolo nonostante il provvedimento di radiazione, la legge prevede la confisca immediata del mezzo. Questa è una misura punitiva per chi ignora deliberatamente gli avvisi e le procedure legali.

Quando scatta la prescrizione

La scelta di stabilire un termine di tre anni per applicare le sanzioni più severe per il mancato pagamento del bollo auto non è arbitraria. Questo periodo è il limite di tempo entro cui l’ente di riscossione è autorizzato a richiedere il pagamento di questa tassa. Superato questo termine scatta la prescrizione del bollo auto, che impedisce ulteriori azioni di recupero dell’imposta non pagata.

La prescrizione del bollo auto significa che, una volta trascorsi tre anni dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato, l’ente creditore perde il diritto di reclamare il pagamento di quella annualità del bollo. Questo termine di prescrizione stabilisce un limite temporale oltre il quale il debitore non può più essere legalmente costretto a pagare.

In ogni caso la prescrizione del bollo auto non si verifica in automatico. Il proprietario del veicolo deve attivamente invocare la prescrizione attraverso un ricorso. Questo passaggio legale è richiesto per confermare che il debito non è più esigibile, e prevede che il proprietario del veicolo dimostri che il termine di prescrizione sia effettivamente decorso.