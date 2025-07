Dal 26 al 28 settembre 2025, Torino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la seconda edizione di un evento che celebra innovazione, design e passione per l'automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Salone Auto Torino Dal 26 al 28 settembre torna il Salone dell'Auto di Torino

Il capoluogo piemontese si prepara, ancora una volta, a ruggire con un appuntamento irresistibile per coloro che amano i motori: la seconda edizione del Salone dell’Auto di Torino, che promette di riportare la città al centro della scena automotive italiana e internazionale. Dal 26 al 28 settembre 2025, la città della Mole si trasformerà in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto, accogliendo appassionati, curiosi e professionisti del settore in una manifestazione che si distingue per la sua formula innovativa e l’accessibilità.

Un’esperienza itinerante

Già consolidatosi come un “salone diffuso e all’aperto”, l’edizione 2025 presenta interessanti novità rispetto all’anno precedente. L’area espositiva sarà infatti più concentrata, facilitando la fruizione e l’esplorazione per i visitatori. Le bellezze architettoniche e storiche della città faranno da sfondo a questa kermesse, con le novità auto, le supercar e i prototipi che saranno magnificamente esposti tra la maestosa Piazza Castello, la suggestiva Piazzetta Reale e i lussureggianti Giardini Reali. Questo allestimento non solo valorizza le vetture, ma offre anche un’esperienza immersiva, permettendo ai visitatori di ammirare le ultime creazioni dell’automotive in un contesto urbano unico e storicamente significativo.

Il Salone dell’Auto di Torino 2025 si svolgerà dalle ore 9:00 alle 19:00 per tutti e tre i giorni, promettendo un programma ricco di eventi e attrazioni. La cerimonia di inaugurazione è fissata per la giornata di venerdì 26 settembre, e vedrà la presenza della rinomata giornalista Federica Masolin, a testimonianza dell’importanza mediatica e del calibro dell’evento.

I momenti salienti del programma

Il punto clou del programma è senza dubbio il Supercar Meeting Venaria Reale Torino, atteso per sabato 27 settembre. Questo spettacolare raduno vedrà ben 100 equipaggi di collezionisti partire dalla sontuosa Reggia di Venaria, per poi ritrovarsi, dopo aver percorso varie attività e itinerari, tra le vie animate del Salone Auto Torino. Sarà un’occasione imperdibile per ammirare da vicino queste meraviglie dell’ingegneria e del design, creando un connubio affascinante tra il lusso delle supercar e il patrimonio culturale torinese. La presenza di appuntamenti inediti dedicati specificamente alle supercar sottolinea l’ambizione del Salone di offrire esperienze di alto livello agli appassionati.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Salone dell’Auto di Torino è la sua accessibilità universale: l’evento sarà, come sempre, gratuito per tutti, eliminando la necessità di acquistare biglietti per accedere alle aree espositive. Questa scelta democratica permette a un pubblico vastissimo di partecipare, favorendo la diffusione della cultura automobilistica e l’interazione tra i brand e il pubblico. Nonostante l’ingresso libero, sarà comunque disponibile un “Free Pass“, uno strumento prezioso che offrirà ai possessori la possibilità di usufruire di numerosi sconti e convenzioni. Questi vantaggi si estenderanno a servizi essenziali come alberghi e mezzi di trasporto, ma anche a esperienze culturali come l’accesso a musei e molto altro, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori e promuovendo il turismo nella città.

Una kermesse innovativa

Il Salone dell’Auto di Torino non è solo un’esposizione di veicoli, ma un vero e proprio hub di innovazione e dialogo. A tal proposito, è degno di nota il Torino Automotive Design Award, la cui prima edizione si è tenuta nel 2024. Questo premio è interamente dedicato al design automobilistico e si distingue per il suo sguardo rivolto alla Cina, Partner Ufficiale dell’iniziativa. L’obiettivo del premio è ambizioso: “valorizzare linguaggi estetici, innovazione tecnologica, sostenibilità e visione human-centric, favorendo il dialogo tra Europa e Asia”.

La giuria di questo prestigioso riconoscimento è composta da nomi di spicco del design automobilistico mondiale, tra cui Joaquin Garcia (Head of Design Italdesign), Fabrizio Giugiaro (CEO GFG Style), Felix Kilbertus (Chief Creative Officer Pininfarina), Samuel Chuffart (VP & Head of Design Icona Design), Giuliano Maria Biasio (Head of Design Torino Design), Luciano D’Ambrosio (Founder & CEO LDA Design), Michael Robinson (Head of Design Blue Engineering Design), Lowie Vermeersch (Founder & Head of Design Granstudio), e Domenico Lubrano (Studio Manager, Erre Design). Questa iniziativa rafforza il ruolo di Torino come crocevia di idee e eccellenza nel settore automobilistico, proiettando la città in una dimensione globale.

Con più di 40 Case auto attese – l’edizione 2024 ne ha contate 43 – il Salone dell’Auto di Torino 2025 si conferma un punto di riferimento per l’industria, un luogo dove il passato glorioso dell’automotive si fonde con le visioni future, il design all’avanguardia e le nuove tecnologie. La combinazione di accesso gratuito, un programma ricco di eventi speciali e una location affascinante rende questo salone un appuntamento imperdibile per chiunque desideri vivere da protagonista l’energia e l’innovazione che permeano il mondo dell’auto.